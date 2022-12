Windows 12: Designer zeigt Microsoft, wie Windows-11-Nachfolger aussehen muss

Der Designer Kamer Kaan Avdan hat wieder zugeschlagen: Auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht Avdan immer wieder Videos, in dem er Designvorschläge für Betriebssysteme und Windows macht. Vor 3 Jahren machte er etwa Vorschläge für das Aussehen von Windows 11 und vor vier Jahren für Windows XP 2018 Edition. In dem am Freitag (02.12.2022) veröffentlichten Video ist jetzt Windows 12 dran. Sollte es nach Avdan gehen, dann müsste Windows 12 so aussehen und diese neuen Funktionen bieten. Sein Video kommentiert der Designer mit den Worten:

Mit seinem neuen Aussehen und seinen Funktionen befreit es Sie von Ablenkungen und rückt die Dinge in den Vordergrund, die Sie lieben und die Ihnen wichtig sind. Windows 12 stellt das Desktop-Erlebnis neu dar und bringt das größte Update für den Desktop seit dem Desktop.

In dem knapp zweieinhalb Minuten langen Video stellt Avdan unter anderem eine neu “gedachte und gestaltete” Taskbar vor, an der unter anderem die vom Nutzer gewünschten Widgets angepinnt werden können. Nutzer können dann selbst entscheiden, ob beispielsweise in einer dynamischen Taskbar Wetterinformationen, Aktienkurse oder Musikwiedergabe-Buttons angezeigt werden sollen. Wichtige Bedienelemente der Oberfläche wandern unten rechts in den Bereich der Taskbar und blenden Informationen ein, wenn sich beispielsweise die Verbindung zu einem Bluetooth-Headset getrennt hat.

Für den Desktop schlägt Avdan dynamische Hintergründe vor, die sich anpassen, wenn Widgets auf dem Desktop abgelegt werden. Der Designer macht auch Vorschläge für das Aussehen des File-Explorer. So sollen über “Collections” zusammenhängende Dateien besser organisiert werden können, ohne dafür extra einen Ordner anlegen zu müssen.

Spannend wird es dann noch bei Programmfenstern. Hier hat Avdan das “In-Windows Split Screen”-Design entworfen: innerhalb von Programm-Fenstern können weitere Programmfenster geöffnet werden, wodurch Multitasking zu einem neuen Erlebnis wird.