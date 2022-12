Hyperion XP-1: Wasserstoff-Hypercar mit 2000 PS und 1600 km Reichweite

Das kalifornische Start-up Hyperion Motors hat das Hyperion XP-1 vorgestellt, ein futuristisches Hypercar, das mit Wasserstoff-Brennzellen angetrieben wird und geradezu unglaubliche Leistungswerte vorweist. 2.000 PS, eine Beschleunigung von 0 bis 100 km/h in rund 2,2 Sekunden und eine Reichweite von 1.600 Kilometern. Um das möglich zu machen, kommt Weltraumtechnologie zum Einsatz. Vorgestellt wurde das Hypercar auf der Los Angeles Auto Show.

Futuristisches Design und begrenzte Stückzahl

Das Auto ist aus Verbundstoffen mit Titanstreben konstruiert und durch Kohlefaser verstärkt. Dadurch wiegt es nur etwas mehr als 1.000 Kilogramm. Das Design erinnert an einen futuristischen Bugatti, mit zwei großen Auspuffrohren am Heck, aus denen aber keine schädlichen Abgase austreten, sondern lediglich Wasser. Insgesamt sollen maximal 300 Exemplare des Hypercars gebaut werden, auf der Website des Herstellers kann man Reservierungen vornehmen. Über den Preis verrät das Unternehmen nichts, erschwinglich dürfte es aber für die Wenigsten sein.

Tanken dauert fünf Minuten – mit der richtigen Tankstelle

Kompliziert wird es beim Betanken des Fahrzeugs. Denn trotz der enormen Reichweite geht auch dem Boliden irgendwann der Wasserstoff aus. Zum Betanken brauch es eine kompatible Tankstelle, an der Brennstoffzellenautos betankt werden können. Doch auch dafür bietet Hyperion eine Lösung an. Im Rahmen der Messe stellte das Unternehmen eine mobile Tankstelle vor, die Fahrzeuge mit Brennstoffzellen in fünf Minuten auftanken soll. Dafür nutzt das Unternehmen Technologien von der NASA und von Shell.

Die Tankstellen sollen eigenständig in der Lage sein, Wasserstoff durch Wasserelektrolyse zu erzeugen. Funktionieren soll das mithilfe von Photovoltaik-Anlagen, die direkt bei der Tankstelle aufgestellt werden. Ab 2023 möchte Hyperion anfangen, mit Partnern ein Netzwerk von Wasserstofftankstellen in den gesamten USA aufbauen