2023 – Diese Smartphones erwarten wir

Mehr als 20 Millionen neue Smartphones verkaufen sich Jahr für Jahr allein in Deutschland. Solche Nachfrage spornt die Hersteller an, sich mit immer besseren Modellreihen von der Konkurrenz abzusetzen. Ein Glück für uns Verbraucher: Die Entwicklung neuer Smartphones schreitet dadurch so schnell voran, dass die nächste Generation vieler Geräte schon wieder vor der Tür steht.

Neben bestätigten Spezifikationen und einigen spannenden Leaks, ranken sich um viele neue Smartphone-Modelle bisher zwar nur Gerüchte, doch auch die möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Hier stellen wir Ihnen die neuesten und spannendsten Smartphone-Modelle für 2023 vor – sortiert nach ihrem potenziellen Marktstart.

Huawei Mate X3

Release: Januar 2023

pocket-lint.com

Erst diesen Sommer hat Huawei sein nach außen faltbares Mate XS2 auf den Markt gebracht. Für Fans der Geräte mit biegbarem Display kommt jetzt schon die nächste gute Nachricht: In Kürze soll das nach innen faltbare Mate X3 debütieren. Ein offizielles Statement gibt es zwar noch nicht, Insider rechnen aber mit einem Marktstart im Januar 2023.

Das Design könnte dann etwas schlanker und robuster ausfallen als beim Vorgänger. Laut Gerüchteküche gibt ein Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm im Geräteinneren den Takt an. Wie man munkelt, könnte es sich dabei aber nur um eine 4G-Variante handeln. Dafür rechnen wir mit einem 8-Zoll-Display, einer Quad-Rückkamera mit bis zu 50 Megapixel und einem kräftigen Akku mit 4500 mAh. Bei einer vermuteten Displaygröße von 8 Zoll wird der aber auch benötigt.

Samsung Galaxy S23-Serie

Release: Februar 2023

@onleaks x Digit.in

Auch im Highend-Bereich legt Samsung nach, schon Anfang Februar soll die neue Galaxy S23-Serie offiziell vorgestellt werden. Auf einem „Galaxy Unpacked“-Event in San Francisco will Samsung wohl die neuen Geräte demnach Anfang Februar 2023 präsentieren. Wir erwarten dreierlei Varianten: ein Galaxy S23, ein S23+ und das S23 Ultra.

Wie man munkelt, rechnen die Geräte mit einem Snapdragon 8 Gen 2-Chipsatz und setzen bei der Gerätekamera neue Standards: Mit bis zu 200 Megapixel soll die Rückkamera auslösen. Während der Akku des S23 wohl mit 3.900 mAh daherkommt, soll es das Plus-Modell schon auf 4.700 mAh bringen. Auch über eine Satellitenverbindung wird spekuliert, auch weil Samsung sich damit neben dem iPhone 14 platzieren könnte.

Xiaomi 13 (Pro)

Release: Februar/März 2023

Techdroider

Xiaomi hat das Xiaomi 13 am 11. Dezember für den chinesischen Markt vorgestellt. Hierzulande wird das Handy voraussichtlich im Frühjahr nicht nur erneut präsentiert, sondern auch auf den Markt gebracht. Die beiden Modelle sind 6,36 und 6,73 Zoll groß, 120 Hertz ist natürlich auch dabei. Unter der Haube arbeitet der Snapdragon 8 Gen 2. Der Akki ist 4500 bzw. 4820 mAh groß und kann mit bis zu 67 bzw. 120 Watt aufgeladen werden. Ein Preis für den europäischen Markt gibt es bisher noch nicht.

OnePlus 11

Release: März 2023

@Onleaks x @Smartprix

Obwohl OnePlus sein 10 Pro und das 10T erst vor ein paar Monaten auf den Markt gebracht hat, tüftelt der chinesische Hersteller schon am nächsten Modell: das OnePlus 11. Auf den Zusatz „Pro“ will man diesmal wohl verzichten, das soll sich im Feature-Portfolio aber nicht widerspiegelt. Auch eine Version mit dem Namen OnePlus 11R könnte es diesmal geben; mit einem 6,7 Zoll HD-AMOLED-Display auf 120 Hz-Basis.

Dazu kommt ein 100-Watt-Ladegerät, ein 5.000 mAh-Akku, das Snapdragon 8 Gen 2-Chipset und 5G-Konnektivität. Die Hauptkamera soll mit 50 Megapixel auflösen. Die neue Smartphone-Reihe wird bereits im Januar 2023 erwartet. Wie bei vorherigen Modellen betrifft das aber wohl erst einmal den chinesischen Markt. Der Verkaufsstart für den Rest der Welt dürfte – wie beim OnePlus 10 Pro auch – dann erst Ende März folgen. Geschätzter Preis: 899 US-Dollar.

Samsung Galaxy A54

Release: März/April 2023

91mobiles.com

Gerüchten zufolge will Samsung sein neues Galaxy A54 schon im Frühjahr 2023 in die Läden bringen. Beim Design wird man dabei wohl nicht allzu weit vom Vorgänger (Galaxy A53) abweichen, auf der Rückseite zeigen die ersten Bilder aber nur noch drei statt vier Kameras. Die Hauptkamera soll dabei wohl nur noch mit 50 Megapixel auslösen, statt wie beim Vorgänger mit 64 Megapixel. Doch ist die Pixel-Anzahl nicht alles. Ob Samsung auf den gleichen Sensor wie im Top-Modell Galaxy S22 setzt, bleibt abzuwarten.

Beibehalten wird das „Punch-Hole“ für schnelle Selfies sowie das Makro- und das Ultraweitwinkel-Objektiv. Und was gibt’s Neues? Gerüchten zufolge hat das nächste Modell Bluetooth 5.3 an Bord und zumindest einen etwas schnelleren Prozessor als das A53. Im Gespräch sind der Exynos 7904 oder der ganz neue 1380. Insgesamt lehnen sich die Koreaner mit dem neuen Modell aber wohl nicht besonders weit aus dem Fenster.

Google Pixel Fold

Release: Mai 2023

FrontPageTech.com

Wunderschön, riesengroß – und faltbar wie ein Buch: Vom Google Pixel Fold gibt es endlich erste Bilder. Um das erste faltbare Smartphone von Google ranken sich schon seit Jahren Gerüchte. Eines davon: Weil man in Mountain View mit dem Entwicklungsfortschritt immer wieder unzufrieden war, führte eine Verzögerung zur Nächsten.

Offiziell angekündigt ist das neue Google-Gadget zwar immer noch nicht, erste Details sind aber durchgesickert. Das Gerät soll mit Metall- und Glas-Komponenten besonders wertig werden, 5G beherrschen und schwer in der Hand liegen. Derzeit rechnet man mit einem Release im Mai 2023. Und bis dahin sollten Interessierte auch schon mal sparen, denn der anvisierte Preis ist wohl kein Schnäppchen: 1799 US-Dollar.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Release: August 2023

Samsung

Zum neuen Galaxy Z Fold 5 sind zwar noch keine Bilder erschienen (daher sehen Sie oben noch das Fold 4), so manche Gerüchte machen aber bereits ihre Runde. So soll sich in dem faltbaren Smartphone jetzt endlich auch der S Pen direkt ins Gehäuse einschieben lassen – beim Vorgängermodell sorgte die fehlende Funktion noch für große Enttäuschung. Das Gerät soll zudem insgesamt leichter, dünner und widerstandsfähiger werden. Für Produkte in dieser Preisklasse sind das immer gute Nachrichten.

Schöpft man aus der Gerüchteküche, so kommt das Smartphone nächstes Jahr mit 5G, einem 120 Hz-Display, und 12 GB RAM daher. Für satte Rechenleistung soll auch hier der Snapdragon 8 Gen 2 sorgen. Dabei wird man wohl an der Dreifach-Kamera festhalten, die primär mit 50 Megapixel auslöst und von einer 12-Megapixel-Weitwinkelkamera und einem 10-Megapixel-Teleobjektiv begleitet wird. Orientiert man sich an den Vorgängermodellen, wird der Preis zum Release-Termin wohl wieder knapp unter 2000 US-Dollar liegen, bei einem möglichen 512-GB-Modell auch darüber.

iPhone 15

Release: September 2023

Apple

Bilder gibt’s zwar noch keine (ersatzweise blicken Sie oben auf das iPhone 14), um Apples neues Flaggschiff kursieren aber schon Gerüchte, von denen einige durchaus glaubwürdig sind. Als gesichert gilt, dass es endlich einen USB-C-Port geben wird. Damit beugt man sich auch einer Vorgabe der EU, wonach alle Mobiltelefone, Tablets und Kameras bis Ende 2024 einen solchen Ladeanschluss haben müssen.

Dem Apple-Kenner Mark Gurman zufolge, könnte die „Pro Max“-Version mit einer neuen „Ultra“-Reihe ersetzt werden, die dann wieder die Highend-Version der Serie darstellt. Wir vermuten, dass das iPhone 15 und das 15 Plus wieder mit zwei Rückkameras ausgestattet werden, während die Modelle Pro und Ultra dort drei Kameras erhalten. Mit einem 5-fach- oder womöglich sogar 10-fach-Zoom im Ultra-Modell könnte sich die Foto-Funktion deutlich verbessern. In Sachen Design erwarten Insider ein Titanium-Gehäuse mit geschwungenen Rückkanten. Wie jedes Jahr wird auch das iPhone 15 erst im Herbst erwartet.

Google Pixel 7a und Pixel 8

Release Pixel 7a: Frühjahr/Sommer 2023

Release Pixel 8: Oktober 2023

Google

Google hat seine Pixel 7-Smartphones erst kürzlich auf den Markt gebracht, doch es ranken sich bereits Gerüchte um Nachfolgemodelle. Die Budget-Version der Reihe, das Pixel 7a, erwarten wir im Frühjahr 2023. Viele Leaks gibt es dazu (wie bei Vorgängermodellen) auch in diesem Jahr noch nicht, zumindest die Unterstützung für Bluetooth LE Audio wird aber erwartet. Spannendere Gerüchte ranken sich um Googles Pixel 8, auch wenn diese Smartphone-Reihe erst im Oktober 2023 erscheinen soll.

Die Geräte dürften üppigeren RAM erhalten und mit dem neuen Tensor G3 SoC (System-on-a-Chip) ausgestattet werden. Codename: „Zuma“. Produziert wird das Rechen-Rennpferd angeblich von Samsung im 3-nm-Verfahren. Orientieren wir uns am Preismodell des Vorgängers, dann sind 599,- US-Dollar für das Pixel 8 und 899,- US-Dollar für das Pixel 8 Pro realistisch.