Android: Diese neuen Funktionen kommen jetzt

Google liefert mit einem Update neue Funktionen für Android aus, wie Google in einem Blogeintrag mitteilt. So gibt es beispielsweise für die Collagen von Google Photos einige neue “Styles”. Damit haben Sie nun mehr Möglichkeiten, um Ihre Bilderalben aufzupeppen. Mit der virtuellen Tastatur Gboard und “Emoji Kitchen” können Sie jetzt noch mehr Sticker aus Emojis erstellen, speziell solche mit winterlichen Motiven.

Mit dem neuen Lesemodus sollen insbesondere Menschen mit einer Sehbehinderung die Lesbarkeit der Inhalte auf dem Android-Smartphone besser für sich darstellen lassen. Das folgende Youtube-Video zeigt die Verbesserungen:

Ein neues Youtube-Such-Widget für den Homescreen erleichtert die Suche nach Video-Inhalten; außerdem haben Sie damit direkten Zugriff auf Ihren Startbildschirm bei Youtube, auf Shorts und auf Abonnements. Bei der Google-TV-App ist es wiederum bald möglich, mit nur einem Fingerdruck den Inhalt vom Smartphone zu einem Google-Cast-kompatiblen Fernseher zu senden.

Für Wear OS gibt es ebenfalls eine Verbesserung. So soll der Zugriff auf die eigenen Kontakte besser werden und man soll Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf der Smartwatch angezeigt bekommen. To-Do-Listen in der Google-Keep-App sollen jetzt einheitlicher auf dem Smartphone und der Smartwatch aussehen; mit benutzerdefinierten Hintergründen und Fotos. Per Sprachbefehl an Google Assistant kann man jetzt außerdem eine von 30 zur Auswahl stehenden Lauf-Übungen mit der Adidas-Lauf-App starten.

Ein derzeit wohl nur theoretische Verbesserung: Man kann einen in Android gespeicherten digitalen Autoschlüssel (“Digital Car Key”) mit Freunden und Familienmitgliedern teilen. Das klappt mit kompatiblen Google Pixel- und iPhone-Modellen und soll bald auch noch für ausgewählte weitere Smartphones verfügbar sein, die mindestens Android 12 nutzen. Dazu brauchen Sie ein kompatibles Smartphone und ein Auto mit Ultrabreitband-Technik (UWB).

