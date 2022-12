Indiana Jones 5: Erster Trailer zeigt mit KI verjüngten Harrison Ford

Der erste Trailer zu “Indiana Jones und der Ruf des Schicksals” (im Original: “Indiana Jones and the Dial of Destiny”) ist ab sofort für die Allgemeinheit verfügbar, nachdem er im September nur den Besuchern des Disney-Events D23 gezeigt worden war. Im deutschen Youtube-Kanal von Disney ist die folgende synchronisierte Fassung des Trailers zu sehen. Die englischsprachige Originalfassung sehen Sie hier im Lucasfilm-Youtube-Kanal.

Kinostart ist für Ende Juni 2023 geplant

Der Kinostart ist für den 29. Juni 2023 geplant. In dem Trailer ist der 80 Jahre alte Harrison Ford in gleich zwei Varianten zu sehen: einmal in der Rolle des gealterten Indiana Jones und einmal in einer mittels dem Einsatz einer Verjüngerungstechnologie deutlich jüngeren Version.

Nach dem – nach Ansicht vieler Fans eher schwachen – vierten Teil “Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels” aus dem Jahr 2008 dürfen sich die Fans auf einen hoffentlich besseren fünften Indiana-Jones-Film freuen.

Die Handlung von “Indiana Jones und der Ruf des Schicksals” ist Ende der 1960er-Jahre angesiedelt. Der mittlerweile gealterte Archäologe Dr. Henry Walton Jones Jr. alias “Indiana Jones” erfährt, dass im US-Raumfahrtprogramm Ex-Nazis aktiv sind. Mehr Details zu der Handlung gibt es derzeit nicht und auch dem Trailer sind keine neuen Hinweise zu entnehmen. Im Trailer gibt es Rückblenden, die einen deutlich jüngeren Indiana Jones zeigen, ebenfalls gespielt von Harrison Ford und verjüngt mit CGI-Technik.

Mit von der Partie sind bei Indiana Jones 5 unter anderem die Schauspieler Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Toby Jones und es gibt auch ein Wiedersehen mit John Rhys-Davies in der Rolle von Sallah. Regie führt James Mangold (“Logan: The Wolverine”, “Wolverine: Weg des Kriegers”, “Cop Land”).