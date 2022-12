Windows-Update beschädigt Task-Manager – so lösen Sie das Problem

Das erst gestern erschienene Windows-Update KB5020044, das ärgerliche Performance-Probleme beim Gaming auf Windows 11-Rechnern beseitigen soll, die das große Windows-11-22H2-Update installiert haben, hat eine unangenehme Nebenwirkung: Es beschädigt den Task-Manager von Windows 11 22H2.

Microsoft schreibt in einem Support-Dokument folgenden Hinweis:

Nach der Installation von KB5020044 zeigt der Task-Manager bestimmte Elemente der Benutzeroberfläche (UI) möglicherweise in unerwarteten Farben an. Auf den betroffenen Geräten sollte der Task-Manager wie erwartet funktionieren, aber einige Teile der Benutzeroberfläche sind möglicherweise nicht lesbar. Sie sind möglicherweise von diesem Problem betroffen, wenn Sie in den Einstellungen unter Personalisierung -> Farben die Option “Wählen Sie Ihren Modus” auf “Benutzerdefiniert” eingestellt haben. Wenn Sie für die Einstellung “Wählen Sie Ihren Modus” die Option “Dunkel” oder “Hell” verwenden, sollten Sie von diesem Problem nicht betroffen sein.