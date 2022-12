Kriminelle missbrauchen Sparkassen für Betrug mit Energiepauschale

Die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucher bei den Energiepreisen rufen Cybergangster auf den Plan, wie die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt. So verschicken Betrüger Phishingmails, in denen steht, dass die Sparkassen eine Energiepauschale auszahlen würden.

Aufbau und Inhalt der Mails

Die Mails tragen die Betreffzeile “Sparkasse Informationsschreiben”. Nach einer allgemein gehaltenen Anrede “Sehr geehrte Damen und Herren” steht in der relativ langen Mail zu lesen, dass die Bundesregierung die Folgen der steigenden Energiepreise abfedern wolle und einen Energiebonus beschlossen habe, der zum Jahresende ausbezahlt werden soll. Konkret gehe es um eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro.

Die Empfänger dieser Mail sollen nun ihre Daten bestätigen, damit sie die 500 Euro erhalten. Zudem wolle die Sparkasse damit auch gleich ihre Daten aktuell halten und so die Empfänger auf die baldige Abschaltung ihres bisherigen Anmeldeverfahrens vorbereiten, heißt es weiter. Sobald man die Daten unter dem angegebenen Link bestätigt habe, würde man binnen vier Wochen die 500 Euro erhalten. Unter dem Text befindet sich ein roter Button mit der Beschriftung “Zur Homepage”. Über diesen Link soll man seine Daten bestätigen. Wenig überraschend: Der Link führt zu einer Phishingseite, auf der die Zugangsdaten der Empfänger gestohlen werden.

So reagieren Sie richtig

Löschen Sie diese Mail, ohne etwas darin anzuklicken.

Die Sparkassen sind nicht für die Auszahlung eines “Energiebonus” zuständig. Zudem erfolgt die Entlastung bei Gas und Fernwärme ohnehin nicht in Form einer Zahlung an die Verbraucher, sondern wird direkt zwischen Bundesregierung und Versorger abgerechnet. Lediglich Rentner erhalten eine Energiepauschale ausbezahlt. Dies erfolgt aber durch die Deutsche Rentenversicherung.

Generelle Verhaltensweisen

Wenn Sie sich für Ihr Online-Banking anmelden oder Ihre Daten für das Online-Banking ändern wollen, dann machen Sie das nur über den korrekten Link, den Sie in Ihrem Browser als Favoriten oder Bookmark gespeichert haben. Klicken Sie nie auf einen Link in irgendeiner Mail, Whatsapp-Nachricht oder SMS. Wenn Sie sich an diese Regel halten, sind Sie bereits vor allen Phishingmails sicher.

