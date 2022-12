Disney+: Betrüger wollen an die Kundendaten

Erneut stehen Nutzer des Streamingangebotes Disney+ im Visier von Cybergangstern. Davor warnen Verbraucherschützer.

Der Betrugsversuch erfolgt wie so oft über eine Mail. Die Mail trägt das Logo von Disney+ und die Überschrift “Erinnerung: Aktualisieren Sie Ihre Informationen”.

Nach der unpersönlichen und zudem holprigen Anrede “Sehr geehrte(r) Klient(in)” steht, dass es Schwierigkeiten mit den Rechnungsinformationen des Mail-Empfängers geben würde. Deshalb habe sich Disney+ entschieden, die Mitgliedschaft zu beenden. Doch die Mail macht dem Empfänger Hoffnung: Sobald die Rechnungsinformationen aktualisiert würden, könne man das Disney+-Konto wieder nutzen.

Darunter folgt die explizite Aufforderung, die Informationen mithilfe des folgenden Formulars zu aktualisieren. Darunter wiederum folgt ein blauer Button mit der Beschriftung “Mein Abonnement verlängern”. Wenn man auf diesen Button klickt, landet man auf einer Phishingseite, auf der die Zugangsdaten und vermutlich vor allem die Kreditkartendaten gestohlen werden sollen.

So reagieren Sie richtig

Wie immer gilt: Falls Sie irgendetwas an Ihrem Disney+-Konto nachschauen oder ändern wollen, dann machen Sie das entweder über die App oder nur über den korrekten Link, den Sie in Ihrem Browser als Favoriten oder Bookmark gespeichert haben. Klicken Sie nie auf einen Link in irgendeiner Mail, Whatsapp-Nachricht oder SMS. Wenn Sie sich an diese Regel halten, sind Sie bereits vor allen Phishingmails sicher.

Falls Sie tatsächlich einmal Zweifel an Ihrer Mitgliedschaft haben, beispielsweise weil irgendetwas mit dem Disney+-Zugang nicht funktioniert, dann wenden Sie sich an den Support, den Sie über die offizielle Disney+-Seite finden.

Bereits vor wenigen Tagen standen Disney+-Nutzer im Fokus einer Phishingmail-Kampagne. Mehr dazu lesen Sie hier: Sie nutzen Disney+? Dann Vorsicht vor dieser Mail.

