Die besten Router mit Wi-Fi 6 fürs große Heimnetz im Test

Asus RT-AX89X: Bester Router fürs große Heimnetz

Der Asus RT-AX89X bietet das komplette Programm fürs große Heimnetz: Hohes Tempo, zahlreiche Anschlüsse, viele Einstellungen.

Im WLAN arbeitet er mit 12 MIMO-Streams – vier über die Frequenz 2,4 GHz plus acht über 5 GHz. Damit kann er schnelle Clients direkt mit hohem Tempo bedienen oder seine zahlreichen Streams per MU-MIMO mehrere Gegenstellen verteilen. In den Tempo-Tests überzeugt er daher mit hohem Tempo bei allen Messungen – Kurzstrecke, Langdistanz, 2,4 oder 5 GHz.

Außerdem finden viele LAN-Geräte Anschluss am Asus-Router: An seinem Gehäuse sitzen acht Gigabit-Ports. Zudem bietet er zwei Anschlüsse mit 10-GBit, die nächste Tempostufe bei der Heimvernetzung: An einen Port lässt sich direkt ein LAN-Kabel für die schnelle Übertragung anbinden. Der andere dient als Steckplatz für ein Modul im Format SFP+ (Small Form Factor Pluggable): Damit ist der Router zum Beispiel auch für eine Inhouse-Verkabelung per Glasfaser vorbereitet.

Für USB-Sticks oder -Festplatten stehen zwei USB-3.0-Anschlüsse bereit: Im Test überzeugt er auch hier mit hoher Geschwindigkeit, für den Datenaustausch oder das Backup auf einen externen Speicher können Sie daher auf ein NAS-System verzichten.

Diese Top-Leistung kostet natürlich Geld – und zwar gleich doppelt: Der Asus-Router ist nicht nur teuer, seine hohe Leistungsaufnahme macht sich auch auf der Stromrechnung bemerkbar.