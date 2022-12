Gaming-Bug in Windows 11 wird mit diesem Update behoben

Eine gute Nachricht gibt es offenbar für Gamer, die in letzter Zeit mit einem Gaming-Bug unter Windows 11 zu kämpfen haben. Der Bug beeinträchtigt vor allem die Leistung von High-End-Spielen unter Windows 11 und sorgt auch dafür, dass Microsoft die Auslieferung des großen 2022-Updates für Windows 11 verzögert. Schuld daran ist, dass in diesen Spielen laut Microsoft und Nvidia versehentlich GPU-Leistungsdebugging-Funktionen aktiviert wurden, die eigentlich nicht für Endanwender gedacht sind. Nvidia selbst hatte seine Treiber bereits Ende September entsprechend gepatcht, worüber wir hier berichteten.

Mit dem optionalen Update KB5020044, welches jetzt für Windows 11 2022 Update verfügbar ist, wird der Gaming-Bug größtenteils behoben.

Den langen Veröffentlichungsnotizen für KB5020044 ist zu entnehmen:

Es wird ein Problem behoben, das sich auf die Leistung einiger Spiele und Anwendungen auswirkt. Dieses Problem bezieht sich auf Features zum Debuggen der GPU-Leistung

Im Windows 11 2022 Update Bugtracker wurde der Eintrag für den Gaming-Bug aktualisiert. Unter “Lower than expected performance in some games” erklärt Microsoft, dass nach dem Update KB5020044 nur noch eine “kleine Teilmenge” an Spielen und Apps von der Problematik betroffen sein soll. Deshalb werde auch die Update-Sperre für betroffene Windows-11-Systeme aufgehoben.

Betroffen von diesem “Safeguard” waren Windows-11-Systeme mit Nvidia-GPUs. Auf diesen Systemen wird also jetzt zeitnah Windows 11 2022 Update installierbar sein.

Mit KB5020044 werden zusätzlich auch noch viele weitere Fehler in Windows 11 2022 Update behoben. Zusätzlich erhält Windows 11 auch kleinere Neuerungen bei der Onedrive-Integration und Windows Spotlight. Weitere Details hierzu finden Sie hier bei Microsoft.