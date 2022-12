Game Awards: Steam verlost ein Steam Deck pro Minute – so nehmen Sie teil

Wie jedes Jahr finden auch 2022 wieder die Steam Game Awards statt. Am 9. Dezember ab 2 Uhr deutscher Zeit können Nutzer über die besten Steam-Spiele des Jahres abstimmen. Dieses Jahr gibt es außerdem einen besonderen Anreiz, um dem Event beizuwohnen – denn Steam verlost pro Minute, die das Event andauert, ein Steam Deck an die Teilnehmer.

So nehmen Sie an der Verlosung teil

Um teilzunehmen, müssen Sie sich erstmal für die Verlosung registrieren. Dafür rufen Sie diese Website auf und loggen sich mit Ihrem Steam-Account ein. Anschließend müssen Sie nur noch auf “Jetzt registrieren” klicken. Alle registrierten Nutzer erhalten einen exklusiven Steam-Pal-Sticker. Um dann aber auch wirklich an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie die Übertragung live verfolgen. Das Problem: Die Game Awards finden am 9. Dezember um 2.00 Uhr morgens deutscher Zeit statt – wenn Sie teilnehmen möchten, müssen Sie also früh aufstehen. Die Steam Game Awards dauern in der Regel mindestens zwei Stunden, so dass aller Voraussicht nach über 120 Steam Decks verlost werden. Wie genau das Gewinnspiel abläuft, verrät ein Blick in die Teilnahmebedingungen. So wird jede Minute ein Gewinner aus dem Pool derjenigen gezogen, die zu diesem Zeitpunkt den Livestream der Steam Game Awards verfolgen. Für die größtmöglichen Gewinnchancen reicht es also nicht, den Stream nur kurz aufzurufen.

Neben dem Verfolgen des Streams gibt es noch eine weitere, etwas versteckte Anforderung, um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können: Sie müssen zwischen dem 14. November 2021 und dem 14. November 2022 einen Kauf bei Steam getätigt haben. Außerdem darf Ihr Account zum Zeitpunkt der Teilnahme nicht eingeschränkt sein. Das heißt, es dürfen keine Bans oder ähnliches vorliegen.

Warnung: Kriminelle wollen Steam-Konten kapern

Steam Deck 2: Warum sich Warten lohnen könnte

Steam: Auf diesen Button haben Nutzer gewartet