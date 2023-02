Nur für kurze Zeit: Unbegrenztes Datenvolumen für nur 14,99 Euro und monatlich kündbar

Den Tarif-Kracher von Freenet gibt es nur auf dieser speziellen Bestellseite. Der Handytarif bietet unbegrenztes Datenvolumen, eine Telefonie- und SMS-Flat und Sie können monatlich kündigen – und dafür zahlen Sie unter 15 Euro pro Monat.

Zum Deal: Unlimited-Tarif für 14,99 €

Warum ist dieser Deal so gut? Der gleiche Tarif kostet bei O2 selbst 39,99 Euro und ist damit einfach mal 2,6 Mal teurer als der Freenet-Tarif. Allerdings muss man erwähnen, dass Ihnen bei O2 auch das 5G-Netz zur Verfügung steht.

Anbieter: Freenet

Tarif-Basis: O2 Free Unlimited Smart

Netz: O2

Unbegrenztes LTE-Datenvolumen (10 Mbit/s)

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE & WLAN Call

Mindestvertragslaufzeit: 1 Monat

flexibler Vertragsbeginn möglich

Monatspreis: 14,99 Euro (über 24 Monate)

(über 24 Monate) Anschlussgebühr 39,99 Euro

Zum Deal: Unlimited-Tarif für 14,99 €

Der Tarif bietet zwar nur eine Geschwindigkeit von 10 Mbit/s, in der Praxis spüren Sie aber keinen großen Unterschied zu schnelleren Handytarifen. Heißt: Sie können Videos locker in HD-Qualität und Musik in UHD-Qualität streamen. Und natürlich können Sie auch im Internet surfen so viel Sie wollen und Apps wie Whatsapp, Instagram und Tiktok bis zum Abwinken nutzen – denn es gibt kein Limit!

Natürlich können Sie Ihr Handy mit dem Tarif auch als Hotspot für ein weiteres Gerät verwenden, damit dieses auch Zugang zum Internet bekommt.

Der günstige Preis ist insgesamt 24 Monate gültig. Danach erhöht sich der Preis, behalten Sie dies auf jeden Fall im Hinterkopf. Da Sie aber monatlich kündigen und entsprechend wechseln können, sollte das kein Problem sein.