Whatsapp: Suche in Chats wird deutlich verbessert

Whatsapp entwickelt eine neue, spannende Suchfunktion für seinen Messenger. Damit können Sie die Nachrichten nach Datum durchsuchen. Das berichtet WABetainfo, eine Seite, sich auf das Aufspüren von neuen Funktionen in Whatsapp spezialisiert hat.

Das bietet die neue Suchfunktion

Wenn Sie also wissen, wann ungefähr Sie eine bestimmte Nachricht verschickt haben, die Sie noch einmal lesen möchten, dann haben Sie mit dieser neuen Suchfunktion jetzt die Möglichkeit diese Nachricht leichter zu finden. Anstatt alle Chats mühsam durchzuscrollen. Die Suche nach Datum steht sowohl für Einzelchats als auch für Gruppenchats zur Verfügung.

So nutzen Sie die neue Funktion

Wählen Sie den Chat aus, in dem Sie suchen wollen und wählen Sie dann die Suchfunktion. Tippen Sie auf das neue Kalender-Icon neben dem Sucheingabe-Bereich. Nur wenn Sie dieses Kalender-Icon sehen, steht Ihnen die neue Suchfunktion zur Verfügung. Über den Kalender wählen Sie dann das gewünschte Datum aus und tippen auf “Jump to Date”. Anscheinend kann man nur jeweils ein bestimmtes Datum auswählen und keine Zeiträume.

Lange Geschichte

WABetainfo betont, dass Whatsapp die Entwicklung der eigentlich nahe liegenden Suche nach Datum bereits vor zwei Jahren gestartet hatte, die Arbeiten daran dann aber hat einschlafen lassen. Kürzlich nahm Whatsapp die Programmierarbeiten für diese neue Funktion aber wieder auf.

Wer kann die neue Suchfunktion bereits ausprobieren?

Derzeit können nur einige Beta-Tester diese wichtige Neuerung ausprobieren. So steht die neue Suchfunktion in der Beta von Whatsapp für iOS ab der Versionsnummer 22.24.0.77 zur Verfügung. Wer die neue Suche noch nicht in seiner Beta-Version findet, obwohl auf die neueste Version aktualisiert ist, muss wohl oder übel auf das nächste Update warten.

Erscheinungsdatum unbekannt

Es gibt noch keine Hinweise darauf, wann Whatsapp die neue Datumssuche in Chats für alle Nutzer freischalten wird.

