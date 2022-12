Cleaning Suite Pro (Vollversion) gratis am 11.12. im PC-WELT Xmas-Kalender

Der PC-WELT Xmas-Vollversions-Kalender hat bereits viele, viele Jahre Tradition: Auch in diesem Jahr finden Sie täglich vom 1. bis zum 24. Dezember 2022 bei uns eine (manchmal auch mehrere) neue, kostenlose Vollversion(en) und/oder hervorragende, exklusive Angebote. Die Vollversionen decken dabei eine Vielzahl an Einsatzzwecken ab. Schon neugierig geworden? Dann räumen Sie schon mal Platz auf der Festplatte frei. Hinweis: Beachten Sie bitte jeden Tag die Installations-Hinweise unter “So geht´s los” im jeweiligen Xmas-Kalender-Türchen!

Hinweis: Sollte der Xmas-Kalender auf der folgenden Seite nicht angezeigt werden, dann deaktivieren Sie ggf. den Adblocker und / oder versuchen Sie die Website pcwelt.de/xmas in einem anderen Browser (ggf. im Private Surfmodus) aufzurufen!

Zum PC-WELT XMAS-Kalender 2022

Am 11.12.2022 kostenlos im PC-WELT Xmas-Kalender: Ascomp Cleaning Suite Professional Edition

Mit der Ascomp Cleaning Suite Professional Edition machen Sie Frühjahrsputz auf Ihrem PC oder Notebook. Dazu ermöglicht das Tool, das Startmenü aufzuräumen, Programme zu deinstallieren, nicht mehr benötigte Dateien zu entfernen und die Registry auszumisten. Außerdem können Sie damit die Funktionen des Papierkorbs anpassen und Dateien vom Arbeitsspeicher Ihres Rechners in die Windows-Auslagerungsdatei verschieben. Jede Funktion lässt sich weiter konfigurieren und ganz nach Ihren Wünschen ausführen. Die Software läuft unter Windows 8.1, 10 und 11.

Das erwartet Sie im PC-WELT Xmas-Kalender 2022

Es warten tolle Programme und auch einige spezielle Angebote exklusiv für PC-WELT-Leser darauf, von Ihnen entdeckt und heruntergeladen zu werden. Wichtig: Die jeweilige, kostenlose Adventskalender-Software kann nur an dem jeweiligen Kalendertag heruntergeladen werden. Wer zu spät kommt, hat Pech gehabt. Am besten schauen Sie also täglich vorbei, um zu sehen, was wir hinter den einzelnen Türchen versteckt haben.

Übrigens: Wenn Sie noch auf der Suche nach dem ein oder anderen passenden Geschenk für Ihre Liebsten sind: In unserem Weihnachts-Special unter www.pcwelt.de/xmas finden Sie über die nächsten Tage hinweg bis hin zu Weihnachten die besten Geschenketipps.