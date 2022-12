Update auf Chrome 108 beseitigt 28 Schwachstellen

Mit dem Update auf Chrome 108.0.5359.71/72 für Windows und 108.0.5359.71 für macOS und Linux vom 29. November vollzieht Google zum letzten Mal in diesem Jahr turnusmäßig den Wechsel auf eine neue Chrome-Generation. Die Google-Entwickler haben 28 Schwachstellen im Browser beseitigt. Eine 0-Day-Lücke ist nicht darunter.

Im Chrome Release Blog führt Srinivas Sista diejenigen 22 der 28 beseitigten Sicherheitslücken auf, die externe Forscher entdeckt und an Google gemeldet haben. Google stuft acht dieser Schwachstellen als hohes Risiko ein. Es sind vorwiegend Use-after-free-Lücken in verschiedenen Browser-Komponenten. Hinzu kommen ein Pufferüberlauf in Lacros Graphics sowie eine Typverwechslung in der Javascript-Engine V8. Die übrigen 14 Lücken weist Google als mittleres Risiko aus.

Google hat den externen Forschern insgesamt 74.000 US-Dollar an Prämien zuerkannt. Angaben zu den intern gefundenen Sicherheitslücken hat Google wie immer nicht veröffentlicht. In aller Regel aktualisiert sich Chrome automatisch, wenn eine neue Version verfügbar ist. Mit dem ≡ Menü-Eintrag » Hilfe » Über Google Chrome können Sie die Update-Prüfung manuell anstoßen.

Neu in Chrome 108

Chrome 108 bietet die Möglichkeit, Suchergebnisse in der Seitenleiste zu öffnen, um sie besser vergleichen zu können. Sie können Passwörter zwischen der Desktop- und der Mobil-Version des Browsers synchronisieren. Außerdem können Sie Tabs anpinnen, damit sie stets an derselben Stelle bleiben, vor den neu geöffneten Tabs.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Andere Chromium-basierte Browser

Die Hersteller anderer auf Chromium basierender Browser sind nun wieder gefordert, mit Updates nachzuziehen. Brave und Microsoft (Edge) sind zumindest auf dem aktuellen Stand von Chromium 107. Vivaldi hat Chromium 107 ganz ausgelassen und wird demnächst mit Version 5.6 (derzeit im Beta-Stadium) auf Chromium 108 wechseln. Opera hängt noch etwas zurück, hat noch nicht einmal die 0-Day-Lücke aus der letzten Woche gestopft. Opera 94 auf Basis von Chromium 108 ist seit einer Woche im Beta-Stadium und dürfte noch einige Zeit zum Reifen benötigen.

Chrome 108.0.5359.61 für Android sowie Chrome 108.0.5359.52 für iOS hat Google ebenfalls bereits freigegeben. Am 10. Januar 2023 will Google Chrome 109 veröffentlichen.

Chromium-basierte Browser in der Übersicht: