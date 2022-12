NFL: So sehen Sie alle Football-Spiele im Livestream

American Football ist die Sportart Nummer 1 in den USA. Den Super Bowl, das Finale und der Höhepunkt des Football-Jahres, sehen um die 100 Millionen Fans in Amerika und geschätzt noch mal bis zu 50 Millionen Zuseher weltweit. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Fans der National Football League (NFL).

Erstmalig wurde am 13. November 2022 ein NFL-Spiel in Deutschland ausgetragen. Die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady trafen auf die Seattle Seahawks – und mehr als 75.000 Zuschauer waren in der Münchner Allianz-Arena live dabei. Mehr als 20-mal so viele Karten hätten die Veranstalter nach eigener Aussage verkaufen können.

Als NFL-Fan muss man nicht bis 2023 warten oder in die USA reisen, um die Spiele live anzuschauen. Ein Paket für die NFL gibt es bei DAZN. Der Streaming-Anbieter überträgt in der Regular-Season alle Prime-Time-Spiele. Das sind alle Begegnungen am Freitag, Montag und Dienstag – jeweils 2:15 Uhr deutsche Zeit. Dazu kommen 17 Einzelspiele zur frühen Anstoßzeit am Sonntag um 19:00 Uhr.

Die NFL-Übertragungen sind bei DAZN ein Teil des Gesamtangebots – und das hat seinen Preis: Inzwischen kostet das Abo im Jahresabo 24,99 Euro im Monat beziehungsweise 29,99 Euro im Monatsabonnement.

Alternativ buchen Sie den NFL-Game Pass für rund 172 Euro im Jahresabo. Das Rundum-Sorglos-Angebot der NFL selbst umfasst 270 Live-Spiele zum Streamen und Downloaden sowie die 40-minütigen Zusammenfassungen. Den Super Bowl sehen Sie live und auf Abruf. Wer den NFL-Game Pass nur auf Mobilgeräten nutzen will, der bezahlt deutlich weniger. Und auch ohne kostenpflichtiges Abo gibt es NFL. Im Free-Pass sehen Sie den kompletten NFL-Sonntag zusammengefasst in 60 Minuten und fünfminütige Highlight-Clips zu allen Spielen.

Der NFL Game Pass umfasst 270 Live-Spiele zum Streamen und Downloaden sowie die 40-minütigen Zusammenfassungen. Christoph Hoffmann

ProSieben MAXX, ProSieben und ran.de zeigen zahlreiche Live-Spiele der NFL im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Hier gibt es eine stets aktuelle Übersicht der Übertragungen.

Sparen beim NFL-Streams aus dem Ausland

Der Game Pass ist je nach Land unterschiedlicher teuer. Die günstigsten Preise gibt es normalerweise in lateinamerikanischen Ländern. Mit einem VPN wie Nord VPN, Cyberghost und Surfshark umgehen Sie Landes- beziehungsweise Geo-Sperren und können sich auch bei einem ausländischen Anbieter für ein Bezahlabo registrieren.

Mit einem VPN umgehen Sie Landes- beziehungsweise Geo-Sperren. Christoph Hoffmann

Umgekehrt greifen Sie im Urlaub und auf Reisen von außerhalb Deutschlands mit einem VPN auf dem Tablet oder Notebook auf Ihre Abos zu, die im Ausland gesperrt sind.

