Ab 1. Dezember: Diese Neuerungen kommen und diese Regeln enden

Ein kurzer Überblick über die Neuerungen, die der Dezember 2022 bringt:

Telefonschutz-Gesetz ab dem 01.12.2022

Am 01. Dezember 2022 tritt das neue Telefonschutz-Gesetz in Kraft. Anrufe aus ausländischen Netzen ins deutsche Telefonnetz dürfen dann keine inländischen Rufnummern mehr als Absender-Informationen anzeigen, um den Angerufenen über die Herkunft des Anrufes zu täuschen. Netzbetreiber müssen die Nummernanzeige in derartigen Fällen unterdrücken; hiervon ausgenommen sind Mobilfunkrufnummern im internationalen Roaming.

Anrufe, die Rufnummern der Notrufe 110 und 112, hochpreisige Rufnummern (0)900, (0)137 und Nummern für Auskunfts- und Kurzwahldienste fälschlicherweise anzeigen, müssen vom Betreiber der Telekommunikationsdienste abgebrochen werden.

Damit soll Telefonbetrügern das Leben schwer gemacht werden, die aus dem Ausland ihre Opfer anrufen und dabei deutsche Telefonnummern anzeigen lassen. Mehr zu dieser Betrugsmethode lesen Sie in Call-ID Spoofing: So schützen Sie sich vor betrügerischen Anrufen.

Die Bundesnetzagentur warnt: “Als Folge der Anonymisierungspflicht wird es verstärkt Anrufe mit unterdrückter Rufnummer geben. Hier ist zu beachten, dass nicht alle Anrufe mit unterdrückter Rufnummer unseriös sind. Anrufende können sich auch aus berechtigten Gründen für eine Rufnummernunterdrückung entscheiden. Die Bundesnetzagentur rät allgemein dazu, sich der Identität der Anrufenden zu vergewissern.”

Staat übernimmt einmalig Abschlagszahlung für Gas und Fernwärme

Im Dezember 2022 übernimmt der Staat die Abschlagszahlungen für Gas. Sie als betroffener Verbraucher müssen dafür nichts tun. Als Eigentümer einer betroffenen Wohnung sowie als Mieter, der einen Vertrag mit dem Versorger abgeschlossen hat, müssen Sie nicht aktiv werden. Ihr Versorger muss sich um alles kümmern und entsprechend die monatliche Abschlagzahlung streichen, falls Sie eine Einzugsermächtigung erteilt haben. Bezahlen Sie Ihre Abschlagszahlung dagegen per Dauerauftrag, dürfen Sie diesen für Dezember (aber wirklich nur für diesen einen Monat) aussetzen. Andernfalls wird Ihre Zahlung für Dezember in der Endabrechnung zu Ihren Gunsten berücksichtigt; Sie müssen den Dauerauftrag also nicht zwingend unterbrechen.

Sofern Sie Mieter sind und keinen direkten Vertrag mit dem Versorger haben, kommen Sie vermutlich erst bei der Jahresendabrechnung durch den Vermieter in den Genuss der Entlastung. In diesem Fall müssen Sie also noch rund ein Jahr lang bis Ende 2023 warten, bis Sie die Entlastung erhalten. Denn so lange darf sich der Vermieter Zeit mit der Endabrechnung lassen.

Bei der Fernwärme unterstützt der Staat ebenfalls, allerdings im Detail anders. Hier zahlt der Staat zunächst einen pauschalen Betrag, der sich am Verbrauch des Septembers zuzüglich 20 Prozent berechnet.

Pakete zu Weihnachten: Diese Fristen gelten

DHL und Hermes nennen konkrete Termine, bis zu denen Sie Pakete aufgeben müssen, damit diese noch rechtzeitig zu Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum liegen. Alle Termine lesen Sie in diesen beiden Artikeln:

Erstmals bundesweiter Warntag mit Cell Broadcast

In den letzten Tagen sollten Sie von Ihrem Mobilfunkprovider eine SMS bekommen haben, die Sie darüber informiert hat, dass Sie am 8. Dezember 2022 eine Warn-SMS bekommen. Denn an diesem 08.12.2022 testet die Bundesrepublik Deutschland erstmals den Cell Broadcast – andere Staaten sind da schon viel weiter. Alle Details zu diesem bundesweiten Warntag und dazu, was für ein Desaster der letzte Warntag war, dazu lesen Sie in diesen Artikeln:

Staatlicher Zuschuss für Plugin-Hybride entfällt zum Jahresende

Nur noch bis Ende Dezember 2022 gibt es einen Zuschuss beim Kauf eines Plugin-Hybriden. Ab dem 1.1.2023 entfällt die Förderung für Plugin-Hybride.

Autogas: Steuerliche Förderung entfällt

Die steuerliche Förderung für Autogas endet am 31.12.2022. Ab dem 1.1.2023 fällt für LGP der volle Steuersatz an.

Winterfahrplan der Deutschen Bahn

Angesichts der Dauerdiskussion um das 49-Euro-Ticket, dessen Start sich immer weiter verzögert, gerät völlig in Vergessenheit, dass die Bahn wie jedes Jahr ihren Fahrplan überarbeitet. So auch im Dezember 2022. Ab dem 11. Dezember 2022 gilt der neue Winterfahrplan der Deutschen Bahn. Alles, was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie auf dieser Webseite der Deutschen Bahn. Die Preise für Fernzüge erhöht die Bahn ebenfalls zum 11. Dezember.

Apple startet Notruf per Satellit auch in Deutschland

Auch iPhone-Besitzer in Deutschland können ab Dezember den Satelliten-basierten Notruf nutzen. Voraussetzung ist allerdings ein iPhone 14 mit mindestens iOS 16.1. Alles, was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie in dieser Meldung: Alles, was Sie über Satellitennotruf des iPhone 14 wissen müssen.

Paramount Plus startet

Haben Sie noch den Überblick, wie viele Video-Streamingdienste es mittlerweile gibt? Falls ja, dann müssen Sie sich ab dem 8. Dezember 2022 einen weiteren merken. Denn an diesem Tag startet Paramount Plus in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der neue Streamingdienst verspricht “grandiose Hollywood-Blockbuster, exklusive Originals, herausragende Serien und spektakuläre Shows”.

Sie können Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab Dezember online, über die App Paramount+ sowie über unterstützte Connected TV-Geräte zum monatlichen Preis von 7,99 Euro sehen. Paramount+ wird zum Start außerdem als App für Sky Q kostenlos allen Abonnenten von Sky Cinema zur Verfügung stehen.

Rentner erhalten Energiepauschale

Mitte Dezember zahlt die Deutsche Rentenversicherung eine Energiepauschale von 300 Euro an Rentner. Die Rentner müssen dafür nichts tun.

Corona-Impfpflicht

Nur noch im Dezember 2022 gilt die “einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht” für Angestellte in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Ab dem 01.01.2023 entfällt diese Pflicht, sofern sie nicht doch noch verlängert werden sollte. Danach sieht es derzeit aber nicht aus.

Silvester-Böllerei

Anders als im Dezember 2021 gilt im Dezember 2022 kein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper, auch wenn es eine Diskussion darüber gibt, ob man die Böllerei verbieten sollte. Allerdings können Städte jederzeit Böllerverbotszonen erlassen.

Frist für freiwillige Steuererklärung

Die Abgabefrist für die freiwillige Steuererklärung beträgt vier Jahre. Mit anderen Worten. Bis 31.12.2022 können Sie noch die freiwillige Steuererklärung für das Jahr 2018 abgeben.

Neuer Fußball-Weltmeister

Am 18. Dezember 2022 hat die Fußball-Welt einen neuen Champion. Bis dahin finden Sie hier das passende Zubehör: Die besten Gadgets zur Fußball-WM 2022: Mehr als nur Pfeifen & Tröten.