Glorious GMMK Pro: Bausatz für mechanische Tastatur im Test

Auf einen Blick Pro breite Auswahl an Designs und Einzelteilen

überaus hochwertige Materialien und Verarbeitung

detaillierte Anleitungen für Anfänger

GMMK Numpad als optimale Ergänzung

alle Tasten frei programmierbar

hoher Grad an Individualisierbarkeit Kontra sehr teuer

Handgelenkauflage nur gegen Aufpreis Fazit Die Glorious GMMK Pro ist eine ideale Wahl für den Bau einer mechanischen Tastatur. Sie ist überaus hochwertig verarbeitet, besteht aus edlen Materialien und ist ab Werk bereits gedämmt. Hinzu kommt das Ökosystem, das Glorious anbietet: Tastenkappen, Kabel, Stabilisatoren, Schmiermittel, Werkzeug und vieles mehr, die Sie die Tastatur noch weiter aufwerten und an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Und wer sich (noch) nicht so gut auskennt, den nimmt Glorious dank detaillierter Anleitungen an die Hand. Wem der Nummernblock fehlt, der findet in dem neuen GMMK Numpad die ideale Ergänzung. Außerdem lassen sich alle Tasten und die Beleuchtung beliebig programmieren – mehr Individualisierbarkeit geht aktuell kaum. Aber wir hätten uns wenigstens noch eine Handgelenkauflage oder ein Transport-Case gewünscht.

Wer ein ähnliches Custom-Keyboard will, der muss allerdings abgrundtief in die Tasche greifen: Alle im Test genannten Komponenten kosten aktuell über 400 Euro – ein exorbitanter Preis für eine Tastatur. Allerdings bietet kaum ein anderes Tastatur-Set diese Verarbeitung, Individualisierbarkeit und Auswahl. Für Enthusiasten ist der Preis außerdem nur zweitrangig.

Die GMMK Pro erhält den PC-WELT-Award “Empfehlung er Redaktion”. Friedrich Stiemer

Die Glorious GMMK Pro gilt bei Keyboard-Kennern als einer der Top-Barebones für mechanische Tastaturen. Doch der Anbieter hat auch so ziemlich alles andere im Angebot, was Sie für den Bau eines mechanischen Keyboards brauchen: Tastenkappen, O-Ringe, Spiralanschlusskabel, Stabilisatoren, Schalter, Numpad und vieles mehr. Wir haben uns ein Set geordert und testen es.

Glorious GMMK Pro: Edles Barebone im kompakten Format

Die Glorious GMMK Pro ist ein sogenanntes Barebone, bei dem die Tastenschalter und Tastenkappen fehlen. Doch genau hier liegt das Besondere: Sie selbst sollen sich hier ihre bevorzugten Designs, Materialien und Switches einbauen, damit es Ihren ganz eigenen Bedürfnissen gerecht wird. Bei Keyboards von der Stange haben Sie, wenn überhaupt, nur die Wahl zwischen einigen Schaltern oder der Farbausführung der Tastatur. Für viele Nutzer geht das mittlerweile nicht mehr weit genug.

Die Hot-Swap-fähigen Schaltersockel sind kompatibel zu 5- oder 3-Pin-Schalter des MX-Stils. Friedrich Stiemer

Das Design der Glorious GMMK Pro ist schlicht, aber überaus hochwertig. Das Gehäuse besteht aus einem Stück CNC-gefrästen, eloxierten Aluminium. Trotz des kompakten 75-Prozent-Layouts bringt das Barebone unbestückt schon stolze 1,5 Kilogramm auf die Waage! An den beiden Außenseiten integriert Glorious noch jeweils eine RGB-Lichtleiste.

Gasket Mount Design: Gedämmter Gehäuseaufbau

Beim Aufbau des Gehäuses der Glorious GMMK Pro bedient sich der Hersteller des beliebten Gasket-Mount-Designs: Hier sorgen Schaumstoffmatten über und unter der Platine (PCB) für eine Geräuschdämpfung, die vor allem hochfrequente Tippgeräusche und Vibrationen schlucken, um so die Akustik beim Tippen zu verbessern.

Beim Gasket-Mount-Design ist die Platine zweifach mit Schaumstoff gedämmt. Friedrich Stiemer

Bei den Stabilisatoren setzt der Anbieter ab Werk auf die hauseigenen GOAT-Modelle, die mit der Platine verschraubt und bereits werkseitig geschmiert sind. Wir verbauen aber stattdessen die GSV2-Stabilisatoren, die dank vergoldeter Verbindungsstücke und transparenten Polymer-Kunststoffgehäusen nicht nur hochwertig aussehen, sondern auch noch ungeschmiert daherkommen – denn schließlich wollen echte Enthusiasten auch hier selbst anlegen und die Stabilisatoren fetten.

Die GSV2-Stabilisatoren von Glorious kommen ungeschmiert – deshalb müssen wir das übernehmen. Friedrich Stiemer

Hot-Swap-PCB für 5- und 3-Pin-Switches im MX-Stil

Das PCB der Glorious GMMK Pro selbst verfügt über 5-Pin-Schaltersockel mit Hot-Swap-Funktionalität, womit alle Switches im MX-Stil hineinpassen, selbst wenn sie nur drei Pins haben. Ab Werk befinden sich auf der Platine auch unter jedem Schalter eine SMD-LED, die alle RGB-Farben abdecken kann. Kleine Besonderheit: Es handelt sich um sogenannte „South Facing LEDs“ – das bedeutet, dass die kleinen Leuchten südlich des Switch-Sockels sitzen, was für eine bessere Ausleuchtung der Tastenkappen sorgen soll.

Das leicht gerasterte Drehrad aus Aluminium lässt sich programmieren. Friedrich Stiemer

An der rechten oberen Seite der Glorious GMMK Pro befindet sich ein programmierbares Aluminium-Drehrad, um damit beispielsweise die Lautstärke oder eben andere Dinge zu regeln. Wer mag kann den Knopf auch durch andere Farben tauschen. Durch eine leichte Rasterung lässt das Rad auch eine präzise Bedienung zu. Das Barebone in Form der Glorious GMMK Pro schlägt mit schlappen 170 Euro zu Buche – deutlich mehr als viele andere, komplett fertig gebaute Tastaturen!

Die Glorious GMMK Pro besteht fast komplett aus Aluminium und wirkt dadurch sehr hochwertig und robust. Friedrich Stiemer

Glorious GMMK Numpad: Ergänzung für produktives Arbeiten

Da es sich bei der Glorious GMMK Pro um ein 75-Prozent-Layout handelt, fehlt der Nummernblock. Das ist zum Beispiel fürs produktive Arbeiten ein No-Go. Deshalb hat Glorious erst kürzlich eine passende Erweiterung mit dem Namen GMMK Numpad auf den Markt gebracht. In Sachen Design ist es eine stimmige Ergänzung zum GMMK Pro, allerdings wird dieses Modell mit Schaltern und Tastenkappen ausgeliefert. Unser Modell ist mit den linearen, ab Werk geschmierten Glorious-Fox-Schaltern ausgestattet, die nur 45 Gramm Betätigungskraft voraussetzen. Die Tastenkapppen bestehen aus ABS-Doubleshot-Kunststoff. Der Anschluss erfolgt entweder kabellos über Bluetooth 5.0 LE oder über ein gesleevtes USB-C-Kabel. Wie bei der Tastatur integriert Glorious zwei RGB-Leisten in die beiden Außenseiten des eloxierten, ebenfalls sehr hochwertigen Aluminiumgehäuses. Mit rund 140 Euro ist der Nummernblock aber auch teurer als viele Full-Size-Tastaturen!

Das neue Glorious GMMK Numpad ergänzt die GMMK Pro. Friedrich Stiemer

USB-Spiralkabel als edler Zusatz

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, beim Glorious GMMK Pro das mitgelieferte USB-C-Anschlusskabel durch ein ebenfalls gesleevtes Spiralkabel des Herstellers zu ersetzen, dem sogenannten Coiled Cable mit einem zentralen, 5-poligen Steckverbinder. Letzterer sorgt für eine edle Ästhetik und erlaubt den schnellen Austausch des Keyboards. Durch die Spiralaufwicklung des Kabels verheddert es sich auch nicht mehr so leicht. Mit einem Preis von rund 50 Euro ist es aber alles andere als ein Schnäppchen!

Ein Spiralkabel zum Anschluss des Keyb oards gehört fast schon zum guten Ton bei Enthusiasten. Friedrich Stiemer

Switch-Plate hat direkten Einfluss auf Akustik und Tippgefühl

Außerdem ist es möglich, die sogenannte „Switch Plate“, also Schalterplatte, zu tauschen. Die hat direkte Auswirkung auf das Gefühl und die Akustik der Schalter, da sie direkt darunter sitzt. Je nach Schalter empfiehlt sich hier ein anderes Material, wie Aluminium (standardmäßig im GMMK Pro verbaut), Messing oder Polycarbonat. Kostenpunkt für ein Modell aus Polycarbonat: knapp 22 Euro.

Die Switch-Plate hat Einfluss auf das Tippgefühl und die Akustik des Keyboards. Friedrich Stiemer

Robuste PBT-Tastenkappen

Bei den Tastenkappen für die Glorious GMMK Pro setzen wir auf die GPBT-Keycaps des Herstellers, in unserem Fall in der Farbvariante Black Ash. Diese bestehen aus robusten PBT-Kunststoff, die sich im Vergleich zu herkömmlichen ABS-Tastenkappen durch ein besseres Tippgefühl, einer längeren Lebensdauer sowie einer besseren Akustik hervorheben. Kleiner Wermutstropfen: Das Material ist nicht lichtdurchlässig, weshalb die RGB-Beleuchtung wohl eher dezenter ausfallen wird am Ende. Der Preis für das Tastenkappen-Set beläuft sich auf happige 50 Euro.

O-Ringe dämpfen zusätzlich den Anschlag beim Tippen. Friedrich Stiemer

Um den Schalterklang aber noch weiter zu optimieren, lassen sich noch kleine O-Ringe aus Silikon integrieren, die sich direkt auf den Schalterstößel schieben lassen, bevor die Tastenkappen auf den Stößel aufgesetzt werden. Dadurch wird der Anschlag gedämpft. Je nach Härtegrad und Dicke ändert sich die Akustik und das Tippgefühl. Wir setzen auf dünne Varianten mit einem Shore-Härtegrad von 70 A. Der Preis von zehn Euro ist aber schon recht hoch.

Flotte Kailh-Schalter

Bei den Schaltern für die Glorious GMMK Pro setzen wir auf die RGB-Variante der Kailh-Speed-Silver-Switches, die sich durch eine lineare Schaltcharakteristik, einem recht kurzen Betätigungsweg von nur 1,1 Millimeter sowie einer geringen Betätigungskraft von nur 27 Gramm kennzeichnen. Da die Schalter ab Werk aber nicht geschmiert sind, erledigen wir das. Denn schließlich möchten wir von einem reibungsfreien, akustisch optimierten Tippgefühl profitieren. Das Set von Glorious umfasst 120 Schalter die uns rund 50 Euro kosten.

Die GMMK Pro ist nun bestückt mit den Kailh Speed Silver. Friedrich Stiemer

Um die Schalter entsprechen zu modifizieren, bedienen wir uns des sogenannten „Lube Kits“ von Glorious. Dieses Set enthält so ziemlich alles, was wir für die Bearbeitung der Schalter benötigen: Pinsel, zehn Gramm Fett, Switch-Öffner, Switch- und Tastenkappenabzieher sowie eine Station, in der sich das Werkzeug und die Einzelteile der Schalter ordentlich ablegen lassen.

Zusammenbau und Praxis-Test

Das Fetten der Schalter und Stabilisatoren klappt dank der mitgelieferten Werkzeuge recht unkompliziert: Das Lube Kit bringt alles mit außer einer Pinzette, die allerdings bei den Schaltern beiliegt. Die Station sorgt dafür, dass alle Einzelteile der Schalter und Stabilisatoren sicher während der Modifikation aufbewahrt werden. Mit einem Preis von 75 Euro bewegen wir uns allerdings in teuren Gefilden.

Das Lube Kit von Glorious ist ein Set, das so ziemlich alles zum Schmieren von mechanischen Tastenschaltern mibringt. Friedrich Stiemer

Das Schmiermittel in Form der G-Lube ist etwas flüssiger als das in der Szene so beliebte Krytox 205g0, was allerdings kaum Auswirkungen auf die Schmierung oder Lebensdauer haben sollte. Generell empfehlen wir aber, es beim Fetten der Komponenten nicht zu übertreiben! Fett zieht auch Schmutz an, was nach einer Weile dazu führen kann, dass die Schalter und Stabilisatoren haken oder nicht mehr auslösen.

Edle Tastatur für Anspruchsvolle

Die Glorious GMMK Pro selbst ist durchdacht designt: Die Schrauben zum Öffnen des Tastaturgehäuses und Entfernen der Dämmungen, Switch-Platte und Platine sind leicht zu erreichen und nicht versteckt. Generell sind wir von der Qualität aller Komponenten beeindruckt – hier haben wir ein Set, dass den hohen Preis wiederspiegelt. Schön finden wir auch, dass Glorious auf der Webseite detaillierte Anleitungen (oft auch inklusive Video) zu so ziemlich allen Schritten anbietet, wie dem Auseinanderbauen des Gehäuses, dem Wechsel der Switch-Plate oder dem Fetten der Schalter. Wer sich für das Hobby interessiert, aber vorher noch nie selbst aktiv geworden ist, der wird hier schön an der Hand geführt.

Auch die Schalter schmieren wir mit G-Lube. Friedrich Stiemer

Das Ergebnis unserer Tastatur kann sich (unserer Meinung nach zumindest) wirklich sehen lassen: Durch das Gasket-Mound-Design der Glorious GMMK Pro, die PBT-Tastenkappen und den geschmierten Schaltern sowie Stabilisatoren lässt es sich auf der Tastatur angenehm gedämpft tippen, während die Akustik schön satt ausfällt. Dank 1.000 Hertz Polling-Rate, Anti-Ghosting und N-Key-Rollover eignet sich die Tastatur auch problemlos fürs Gaming.

So sieht das Ergebnis nach dem Zusammenbau aus. Kann sich sehen lassen – wenn es zumindest nach uns geht. Friedrich Stiemer

Glorious Core: Software für Anpassungen

Bei der Glorious GMMK Pro lassen sich alle Tasten frei programmieren, selbst mit langen Makros. Hierfür lässt sich die Gratis-Software Glorious Core nutzen. Die gibt’s allerdings nur für Windows-Nutzer. Neben der Tasten- und Drehrad-Programmierung lässt sich hier auch die Beleuchtung einstellen. Letztere bietet allerdings nicht so viele Möglichkeiten wie beispielsweise Corsair iCue. Alternativ ist die GMMK Pro auch kompatibel zu den Open-Source-Programmen VIA oder QMK, die gerne von Enthusiasten genutzt werden. Über diese beiden erhalten Sie so ziemlich alle Freiheiten, müssen sich aber auch recht gut auskennen. Die Bedienbarkeit von Clorious Core ist sehr intuitiv.