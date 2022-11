PS5-Controller bei Saturn und Media Markt zum Schnäppchenpreis – 20 Euro sparen

Die Black Week klingt auch bei Saturn und Media Markt langsam aus, doch am heutigen Cyber Monday haben Snäppchenjäger nochmal die Gelegenheit, einen guten Fang zu machen. So auch bei Sonys PS5 DualSense Wireless-Controller, der bei den Händlern derzeit um 20 Euro reduziert ist. Statt 69,99 Euro zahlen Sie nur 49,99 Euro. Damit liegt der Preis auch nahe dem Allzeit-Tiefstpreis von 48 Euro. Außerdem fallen keine Versandkosten an.

Der DualSense Wireless-Controller von Sony wurde im Vergleich zum Vorgänger um viele Features ergänzt. Adaptive Trigger bieten unterschiedliche Wiederstandsstufen, wenn Sie in einem Spiel zum Beispiel den Abzug einer Waffe oder die Bremse eines Autos betätigen. Das haptische Feedback wurde zum Vorgänger auch nochmals deutlich verbessert, sodass dynamische Vibrationen besser auf die jeweiligen Spielsituationen reagieren. Praktisch ist auch die neue Stumm-Taste, die direkt im Controller verbaut ist und mit der Sie Ihr Mikrofon deaktivieren können. Der Controller ist mit der Playstation 5 und Playstation 4 kompatibel.

Sie können den DualSense Wireless-Controller bei Saturn und Media Markt entweder nach Hause liefern lassen oder in einer Filiale in Ihrer Nähe abholen.

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.

Amazon Cyber Monday: Die besten Technik-Angebote finden Sie in diesem Beitrag.