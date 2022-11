Eufy-Saugroboter mit Wischfunktion jetzt für 160 Euro sehr günstig

Wer einen Saugroboter ohne Schnickschnack sucht und dafür nicht viel Geld ausgeben möchte, kann bei diesem Cyber-Monday-Angebot auf Amazon zuschlagen:

Sie bekommen diesen Saugroboter derzeit bei fast keinem anderen Anbieter zu diesem Preis, wie unser Preisvergleich zeigt. Auf Amazon sind die aktuell aufgerufenen 159,99 Euro tatsächlich aber nicht der All-Time-Bestpreis, denn Ende September kostete der Eufy Robovac G10 Hybrid dort sogar nur 136,49 Euro. Trotzdem sind die aktuellen 159,99 ein wirklich spannender Preis.

Der Robovac G10 Hybrid von Hersteller Eufy saugt nicht nur Ihre Fußböden, sondern wischt diese auch feucht raus. Sie können den Roboter über den Button an der Oberseite oder über die Smartphone-App bedienen. In der App lassen sich auch Reinigungspläne erstellen. Außerdem unterstützt der Saugroboter die Bedienung per Sprachbefehl an Amazon Alexa und Google Assistant. Der Roboter muss hierzu aber mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk Ihrer Wohnung verbunden werden. Den 5-GHz-Frequenzbereich unterstützt dieser Roboter nicht.

Einen Lidar oder eine Kamera verwendet der Roboter allerdings nicht zur Navigation, es handelt sich bei diesem Saug-Wisch-Roboter also um ein einfacher gestricktes Modell, das den Boden softwarebasiert aber durchaus planvoll und nicht nach dem Zufallsprinzip abfährt. Das Fehlen zusätzlicher Sensoren muss aber kein Nachteil sein, denn ohne den störenden Lidaraufsatz kann der Robovac G10 zum Beispiel noch unter Möbeln hindurchfahren und reinigen, unter die ein aufwändigeres Modell mit Lidar nicht mehr passt.

Wichtig: Der Preisnachlass von minus 38 Prozent gilt nur für den G10 Hybrid, nicht aber für den unter dem gleichen Amazonlink ebenfalls angebotenen Robovac 11S. Letzterer ist ein reiner Saugroboter, der zu einem unveränderten Preis auf Amazon angeboten wird.

Lieferumfang

Dem RoboVac G10 Hybrid liegen bei: eine Ladestation, ein Netzteil, ein Reinigungswerkzeug, ein Wasserbehälter, ein Wischmodul (mit 2 waschbaren Wischtüchern), eine wasserdichte Unterlage (damit der Fußboden nicht durch Wassertropfen beschädigt wird, während der Roboter an der Ladestation hängt), zusätzliches Filterzubehör (4x), ein zusätzliches Set mit Unibody-Filter, 4 Seitenbürsten, 5 Kabelbinder und eine Gebrauchsanleitung. Kunden bekommen 12 Monate Herstellergarantie.

