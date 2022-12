Waschmaschine: So viel Strom & Wasser kostet ein Waschgang

Mit den gestiegenen Kosten in allen Bereichen stellt sich die Frage, wie viel eigentlich unsere Waschmaschinen bei Nutzung kosten, die fast jeder von uns Zuhause hat. Während Waschmaschinen zwar mit jeder Generation effizienter werden, machen sie sich beim Verbrauch von Strom und Wasser doch deutlich bemerkbar. Wie teuer ein Waschgang ist, haben wir einmal ausgerechnet.

Mit diesen Kosten müssen Sie beim Waschen mit der Waschmaschine rechnen

Die laufenden Kosten einer Waschmaschine bestehen aus vier einfachen Posten: dem Energieverbrauch, Ausgaben für Waschmittel und den Kosten für Wasser und Abwasser. Der aktuelle Strompreis liegt laut Vergleichsportal Verivox im Mittel bei 43,3 Cent je Kilowattstunde.

Dazu kommen Aufwendungen für Wasser und Abwasser. Laut Verivox kostet ein Liter Wasser im Mittel 0,2 Cent. Etwa genauso viel wird dann noch für die Abwasserentsorgung fällig – zusammen also circa 0,4 Cent je Liter. Ein Waschmittel vom Discounter kostet je Waschgang circa 15 Cent.

Jetzt kommen wir zum Verbrauch der Waschmaschine selbst. Weil es hunderte verschiedene Modelle gibt, orientieren wir uns an repräsentativen Mittelwerten. Dabei kommt uns das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg entgegen, das hat Anfang des Jahres nämlich eine Broschüre über sparsame Haushaltsgeräte veröffentlicht.

Immerhin 463 Frontlader-Waschmaschinen hat man da untersucht und sich am Waschgang „eco 40-60“ orientiert, der seit dem ersten März 2021 in allen neuen Waschmaschinen verfügbar sein muss. Die mittleren Werte für den Verbrauch von Strom und Wasser pro Waschzyklus gibt das Ministerium dabei wie folgt an:

Mittlerer Stromverbrauch pro Zyklus: 0,61 kWh

Mittlerer Wasserverbrauch pro Zyklus: 46 Liter

Aus diesen Werten und aus den Preisen für Strom, Waschmittel, Wasser und Abwasser, ergeben sich folgende Kosten:

Kosten Strom Wasser Waschmittel Kosten gesamt Pro Waschgang 0,26 Euro 0,18 Euro 0,15 Euro 0,59 Euro Pro Jahr (2x/Woche) 27,47 Euro 19,14 Euro 15,60 Euro 62,80 Euro Pro Jahr (5x/Woche) 68,67 Euro 47,84 Euro 39 Euro 155,51 Euro Mit diesen Kosten müssen Sie beim Waschen mit der Waschmaschine rechnen.

Ein Singlehaushalt (2x Waschen pro Woche) kann im Jahr bei aktuellen Strom- und Wasserpreisen demnach mit rund 63 Euro rechnen. Familien mit zwei Kindern (5x Waschen pro Woche) schon eher mit 156 Euro. Das Waschen mit höheren Temperaturen treibt die Stromkosten dabei aber spürbar in die Höhe, denn das Heizaggregat ist der größte Energiefresser in einer Waschmaschine. Die Heizstäbe verbrauchen allein rund 2.000 Watt.

Doch aller Kosten zum Trotz: eine eigene Waschmaschine ist viel günstiger, als ein regelmäßiger Besuch im Waschsalon. Dort sind Preise von vier bis fünf Euro pro Waschgang normal (zuzüglich Waschmittel). Pro Waschgang kann man mit einem eigenen Gerät also locker 4 Euro sparen. Bis sich eine neue Waschmaschine zum Preis von 400 Euro amortisiert, muss man damit also nur 100-mal waschen – das schafft ein Singlehaushalt in einem Jahr.

So sparen Sie Strom beim Wäschewaschen

Mit diesen Tipps wird Waschen zwar nicht kostenlos, Sie können die Ausgaben für den Betrieb Ihrer Waschmaschine damit aber effektiv reduzieren.

Moderne Waschmaschine nutzen: Jede neue Generation von Waschmaschinen macht bei der Energieeffizienz Fortschritte. Wenn Ihre alte Maschine also langsam in die Jahre kommt, können Sie ruhigen Gewissens über einen Austausch nachdenken.

Jede neue Generation von Waschmaschinen macht bei der Energieeffizienz Fortschritte. Wenn Ihre alte Maschine also langsam in die Jahre kommt, können Sie ruhigen Gewissens über einen Austausch nachdenken. Maschine voll machen: Eine Waschmaschine sollten Sie zwar nicht überladen, zu leer sollte sie aber auch nicht sein. Warten Sie also am besten mit dem Waschen, bis sich genügend Schmutzwäsche gesammelt hat.

Eine Waschmaschine sollten Sie zwar nicht überladen, zu leer sollte sie aber auch nicht sein. Warten Sie also am besten mit dem Waschen, bis sich genügend Schmutzwäsche gesammelt hat. Warmwasseranschluss benutzen: Der größte Energiefresser der Waschmaschine ist die Heizfunktion. Wenn Sie über einen Warmwasseranschluss verfügen, können Sie damit viel Strom sparen.

Der größte Energiefresser der Waschmaschine ist die Heizfunktion. Wenn Sie über einen Warmwasseranschluss verfügen, können Sie damit viel Strom sparen. Eco-Funktion einschalten: Bei neueren Maschinen müssen besonders effiziente Eco-Waschgänge im Programmkatalog enthalten sein, das schreibt der Gesetzgeber vor. Damit kann 40-Grad- und 60-Grad-Wäsche zusammen gewaschen werden.

Bei neueren Maschinen müssen besonders effiziente Eco-Waschgänge im Programmkatalog enthalten sein, das schreibt der Gesetzgeber vor. Damit kann 40-Grad- und 60-Grad-Wäsche zusammen gewaschen werden. Waschen bei niedriger Temperatur: Meist reichen 30 Grad beim Waschen schon aus, hartnäckigen Schmutz oder Gerüche verschwinden oft bereits bei 40° – besonders wenn Sie ein Waschpulver mit Aktivsauerstoff nutzen.

Warum ausgerechnet lange Wasch- und Spülgänge mitunter sogar Geld sparen, lesen Sie übrigens hier.