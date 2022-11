Starkes Star-Wars-Spiel jetzt gratis im Epic Games Store

Der Epic Games Store verschenkt aktuell das Weltraum-Actionspiel “Star Wars: Squadrons” im Wert von 39,99 Euro. In dem Spiel dürfen Sie sich in viele abwechlungsreiche Missionen stürzen und erleben ein spannendes Abenteuer im Star-Wars-Universum. “Star Wars: Squadrons” von Electronic Arts erschien im Jahr 2020 und wurde von Motive Studios entwickelt. Bis zum 1. Dezember 2022 bietet der Epic Games Store das Spiel gratis zum Download und es verbleibt dauerhaft in Ihrem Besitz.

Aus der Spielbeschreibung:

Meistere die Kunst des Sternenjägerkampfes im authentischen Pilotenerlebnis „STAR WARS™: Squadrons“. Spüre das Adrenalin, stürze dich mit deiner Staffel in Multiplayer-Weltraumgefechte und schnall dich an, um eine spannende STAR WARS™-Story zu erleben. Piloten, die sich für den Dienst einschreiben, werden sowohl in Sternenjäger-Cockpits der Flotten der Neuen Republik als auch in denen des Imperiums in die Schlacht ziehen und sich in 5-gegen-5-Kämpfen behaupten müssen. Modifiziere deinen Sternenjäger und ändere die Zusammensetzung deiner Staffel, um sie an deinen Spielstil anzupassen und deine Gegner zu zerschmettern. Piloten werden stets als Team triumphieren und müssen taktische Ziele sowohl auf bekannten als auch auf noch nie zuvor gesehenen Schlachtfeldern abschließen – einschließlich des Gasgiganten Yavin Prime und des zerschmetterten Mondes von Galitan.