Tefal OptiGrill (Elite) am Black Friday: Hier besonders günstig

Der smarte Kontaktgrill OptiGrill von Tefal ist in der Lage, das Gewicht und die Größe Ihres Grillguts abzumessen und es, je nach eingestelltem Programm, bis zum gewünschten Gargrad zu grillen. Dabei stehen verschiedene Modelle zur Auswahl, die sich vor allem in den verfügbaren Programmen sowie der Grillfläche unterscheiden. Zum Black Friday sind die verschiedenen Modelle bei vielen Herstellern stark reduziert. Wir haben die besten Angebote für Sie herausgesucht.

Tefal OptiGrill GC705D Intelligenter Kontaktgrill, sechs Programme, antihaftbeschichtete Platten. Für 124,90 Euro statt 229,99 Euro bei Amazon

Tefal OptiGrill XL GC722D Mehr Platz für Grillgut, neun Programme, inklusive Rezeptbuch. Für 139 Euro statt 299,99 Euro bei electronic4you.de

Tefal OptiGrill Elite GC750D Touchpad für mehr Informationen, zwölf automatische Programme, Boost-Funktion für scharfes Anbraten. Für 173,99 Euro statt 389,99 Euro bei computeruniverse.net

Tefal OptiGrill Elite XL GC760D Das Topmodell, 16 automatische Programme, große Grillfläche, Boost-Funktion, 2200 Watt Leistung Für 269 Euro statt 454,99 Euro bei Saturn

