Philips Hue Lichtstreifen zum Spitzenpreis an Black Friday

Philips Hue bringt buntes Licht in das Smart-Home, insbesondere mit den Lichtstreifen, die in einer von 16 Millionen Farben den Raum erhellen können und sich vom Smartphone aus mit der Hue-App über Bluetooth steuern lassen.

Philips Hue LED Lichtstreifen für 56,99 statt 119,90 Euro

Die Standardlänge eines Hue-Streifens beträgt zwei Meter, eine leicht anschließbare Verlängerung bringt einen Meter mehr. Ein Paket aus 2-Meter-Basis und einer 1-Meter-Verlängerung hat Amazon besonders günstig zum Black Friday im Angebot, der Meter buntes Licht kostet hier nur 19 Euro.

Philips Hue gehorcht dem Zigbee-Standard und benötigt für die Sprachsteuerung per Alexa und Google Assistant eine Bridge, die man an den Router steckt. Zu Apples Home ist Hue noch nicht kompatibel, erst mit dem Matter-Standard wird es irrelevant, ob man sein Heim mit Siri, Alexa oder dem Google Assistenten steuern will.

