Bundesnetzagentur warnt vor Energiespargeräten: Nutzlos und in Deutschland nicht zugelassen

Die Bundesnetzagentur warnt vor dem Kauf von sogenannten “Energiespargeräten”. Derartige Geräte versprechen, dass man sie nur in eine Steckdose stecken muss und schon würde der Stromverbrauch in der Wohnung sinken und damit die Stromrechnung günstiger ausfallen. Das solle dadurch möglich werden, weil diese Energiespargeräte, die auch als Energiesparboxen bezeichnet werden, angeblich den Stromfluss im Haushalt stabilisieren. Dafür würde es genügen, ein solches Gerät in die Steckdose zu stecken.

Die Bundesnetzagentur hat verschiedene Typen solcher Geräte überprüft und zahlreiche formale Mängel festgestellt. Bauteile waren bei den überprüften Geräten häufig nicht fachkundig angeschlossen oder es fehlten Lötverbindungen. Die Bundesnetzagentur schreibt weiter:

Die von der Bundesnetzagentur per Testkauf außerhalb der EU im Onlinehandel erworbenen Energiespargeräte wiesen sichtbare formale Mängel auf, wie beispielsweise falsche CE-Kennzeichnungen, fehlende deutsche Bedienungsanleitungen und fehlende verantwortliche Ansprechpartner. Dies kann Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher haben, da im Garantie- oder gar Schadensfall keine Ansprüche gegen verantwortliche Unternehmen geltend gemacht werden können. Der Betrieb solch mangelbehafteter Geräte ist in Deutschland nicht zulässig.

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur zieht folgendes Fazit: “Die Nutzung solcher Geräte ist unzulässig. Nach dem Stand der Technik sind auch die Energiespareffekte solcher Geräte fragwürdig”. Zuvor hatten bereits Verbraucherschützer darauf hingewiesen, dass diese Stromsparboxen vollkommen nutzlos sind. Mehr dazu lesen Sie in dem Artikel Warnung: Diese Stromspartipps kosten nur Geld und bringen nichts.

Diese Geräte sparen dagegen durchaus Strom

Wichtig: Verwechseln Sie diese “Energie- oder Stromsparbox, Elektrosparbox oder Energiespargerät” nicht mit den durchaus funktionierenden und sinnvollen Energiesparlampen oder Energiesparthermostaten oder ähnlichen Produkten, die den europäischen Anforderungen entsprechen und die auch tatsächlich Energieeinsparungen ermöglichen, wie die Bundesnetzagentur betont.

Diese Tipps gibt die Bundesnetzagentur für den Onlinekauf