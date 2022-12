Unbegrenzt Streamen mit Cyberghost VPN: Jetzt 45 Tage kostenlos testen

Der VPN-Anbieter Cyberghost senkt seine Abopreise: Das VPN zum Streamen und Entsperren von Länderblockaden kann man schon ab 2,03 Euro pro Monat nutzen. Das sind 83 Prozent Rabatt im Vergleich zum normalen Monatsabo. Zudem kann man den Dienst erstmal kostenlos testen bzw. erhält bei Nichtgefallen das Geld zurück.

Cyberghost VPN 2-Jahresabo für effektiv 2,03 Euro im Monat

VPN 45 Tage kostenlos testen – Kein Risiko

Das 2-Jahrespaket Cyberghost VPN kostet einmalig 56,94 Euro (für volle 2 Jahre plus 4 Monate on top). Dieses kann man bedenkenlos buchen: Falls der Dienst nicht gefallen sollte, hat man 45 Tage lang die Möglichkeit zu stornieren und erhält den vollen Betrag zurück.

Hier Cyberghost 45 Tage kostenlos testen

Warum sich ein VPN lohnt: Streaming-Sperren umgehen

Ein VPN ist von Vorteil, wenn bestimmte Live-Events wie Sportereignisse oder Serien im Heimatland nicht ausgestrahlt werden – oder zumindest nicht kostenlos. Beispiele hierfür sind Teile der Fußball-WM, die Championsleague, bestimmte NFL-Spiele oder Formel-1-Rennen. Einige Ausstrahlungen kann man in Deutschland nur mit einem zahlpflichtigen Abo sehen (etwa über Amazon Prime, Dazn oder Magenta). Mit Cyberghost VPN kann man diese Zahlungen umgehen, indem man ausländische Server nutzt und so ausländisches Free-TV streamt – und das kostenlos. Bei Cyberghost stehen dafür über 9.100 Server in 91 Ländern zur Verfügung.

Für bis zu 7 Geräte

Das VPN kann auf bis zu 7 Geräten wie Smartphones, Laptops, Tablets oder TVs installiert werden – mit nur einem Zugang. Die Geräte können dabei auch alle gleichzeitig mit dem VPN verbunden sein. Es gibt Apps für alle gängigen Betriebssysteme.

Das ist neu bei Cyberghost VPN

Laut Anbieter gab es in letzter Zeit einige neue Features und Optimierungen:

Unabhängiges Audit durch Deloitte

Erst kürzlich hat Deloitte den VPN-Service im Hinblick auf die No-Logs-Politik geprüft. Die Prüfungsgesellschaft stellte fest, dass die Serverkonfigurationen mit den internen Datenschutzrichtlinien übereinstimmen und nicht darauf ausgelegt sind, Benutzer zu identifizieren oder ihre Aktivitäten zu ermitteln.

Flotten-Upgrades auf 10-Gbps-Server

Neue 10-Gbps-Server übertragen Daten schneller und haben eine bessere Abdeckung. Mit 10-Gbit/s-Netzwerkkarten, Zehnkernprozessoren und einer Portkapazität von 80 Gbit/s erreicht Cyberghost eine durchschnittliche Geschwindigkeitssteigerung von 40 Prozent.



Mehr dedizierte IP-Standorte verfügbar

Für die anonymen, tokenbasierten Dedicated IPs stehen nun noch mehr Standorte zur Verfügung:

Australien: Sydney

Kanada: Montreal, Toronto

Frankreich: Paris

Deutschland: Frankfurt

Japan: Tokio

Niederlande: Amsterdam

Singapur: Singapur

Schweiz: Zürich

GROSSBRITANNIEN: London, Manchester

USA: Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York, Washington

Cyberghost VPN Deal: 2-Jahresabo für 2,03 Euro im Monat

Weiter interessante VPN-Themen: