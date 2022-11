ING: Bargeld ein- und auszahlen bei Rewe, Rossmann, DM, Penny, Toom ab 29.11.2022

ING Deutschland startet einen neuen Bargeldservice für das ING-Girokonto. Mit “ING Bargeld”, wie der neue Service heißt, können Kunden ab dem 29. November 2022 Ein- und Auszahlungen auf dem Girokonto auch bei über 12.000 teilnehmenden Einzelhandelspartnern in Deutschland vornehmen.

Zu den Einzelhändlern gehören laut ING unter anderem viele Filialen von Rewe, Rossmann, Penny, DM-Drogeriemarkt und Toom-Baumarkt. ING-Kunden können so auch ganz ohne Einkauf und Girocard Bargeld im Einzelhandel abheben und einzahlen. An der Kasse der teilnehmenden Filiale des Kooperationspartners.

ING Bargeld: Das ist damit möglich

Die Summe der Bargeldein- und -auszahlungen beträgt maximal 999,99 Euro innerhalb von 24 Stunden, wie ING erklärt. Bei Auszahlungen sind pro Transaktion jeweils Beträge von zehn bis 300 Euro möglich. Bei Einzahlungen sind 50 bis 999,99 Euro pro Transaktion möglich. Auszahlungen sind kostenlos. Doch aufgepasst: Bei Einzahlungen wird eine Gebühr von 1,5 Prozent des Einzahlungsbetrags an die Bank fällig.

So läuft das Ein- und Auszahlen mit der Banking to Go App ab

Um den Service nutzen zu können, benötigen Sie ein ING-Girokonto sowie die Banking to Go App. In der App wird die Funktion “ING Bargeld” sowie die Einzahl- oder Auszahlfunktion ausgewählt. Nach Eingabe des gewünschten Betrags wird die Transaktion in der Banking to Go App autorisiert.

Auf dem Smartphone-Display wird dann ein Barcode angezeigt, der an der Ladenkasse gescannt wird. Bei Auszahlung erhält die Kundin bzw. der Kunde den Betrag direkt an der Ladenkasse. Bei der Einzahlung wird der Betrag dem Kassenpersonal übergeben. Der eingezahlte oder ausgezahlte Betrag wird dann sofort auf dem Konto berücksichtigt und es erfolgt eine Benachrichtigung über die Banking to Go App per Push-Nachricht.

Aktien-Depots 2022 im Vergleich: So handeln Sie günstig mit Aktien, ETFs & Zertifikaten

ING-Kunden: Vorsicht vor Phishing

Seit einigen Tagen sind wieder Phishingmails unterwegs, die auf Kunden von ING Deutschland zielen, wie die Verbraucherzentrale Schlesweig-Holstein warnt. Diese behaupten, dass der Kunde seine Daten bestätigen muss. Andernfalls würde sein Konto gesperrt. Diese betrügerischen Mails sehen so aus:

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein

Löschen Sie diese Mails sofort.