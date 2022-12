Mobbing mit Porno-Deepfakes ist so einfach wie noch nie – so schützen Sie sich

Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten verbreiten darauf spezialisierte Websites Fotos, auf denen Gesichter prominenter Personen, meist Frauen, in Szenen aus Porno-Filmen montiert werden. Waren solche gefälschten Fotos früher auf den ersten Blick als solche erkennbar, ermöglichen heute Techniken aus der KI-Forschung sogar das Einfügen beliebiger Gesichter in Videos. Nach einer Untersuchung des Unternehmens DeepTrace Technologies waren im Jahr 2019 mehr als 95 Prozent solcher manipulierten Machwerke im Internet Porno-Videos.

Als Bezeichnung für Bild- und Tonmaterial, das mit Algorithmen aus dem Machine Learning (ML) manipuliert wird, hat sich der Begriff Deepfake etabliert. Deepfake ist ein Kofferwort aus Deep Learning und Fake (Fälschung). Beim Deep Learning analysieren neuronale Netzwerke, die auf Mustererkennnung spezialisiert sind, in mehreren Schritten große Mengen Trainingsmaterial. In der frühen Zeit dieser Sparte der KI-Forschung (KI: künstliche Intelligenz) konnten solche Systeme nach dem Training immerhin Hundefotos mit recht hoher Erfolgsquote von Katzenfotos unterscheiden.

Heute erstellen ML-Algorithmen Gemälde im Stil alter Meister, komponieren unvollendete Sinfonien zu Ende oder versehen Videos bekannter Politiker mit neuem Ton und passen dabei sogar die Lippenbewegungen an. Voraussetzung für halbwegs überzeugende Ergebnisse ist die Verfügbarkeit umfangreichen Trainingsmaterials. Zumindest bei prominenten Personen liefert das Internet meist reichlich Video- und Tonmaterial. Das Training kann je nach Datenmenge und Rechenleistung Stunden oder Tage dauern.

Die ersten Deepfake-Pornos sind im Jahr 2017 auf der Plattform Reddit aufgetaucht. Dafür haben die Ersteller der Videos frei zugängliche Software benutzt, etwa Keras oder TensorFlow. Sie montierten damit Gesichter bekannter Schauspielerinnen in Pornofilme. Die im Jahr 2018 veröffentlichte Software FakeApp ermöglichte es praktisch jedermann, ohne besondere Kenntnisse und Fertigkeiten beliebige Gesichter in vorhandene Videos einzufügen. Mittlerweile gibt es mehrere kostenlos erhältliche Open-Source-Programme und Mobil-Apps (Face Swap Apps), die solche Videomanipulationen ohne Spezial-Know-how oder Hochleistungsrechner ermöglichen.

▶Bruce Willis tritt per Deepfake in russischen Werbespots auf

Bereits zu dieser Zeit wurden erste Bedenken geäußert, solche Apps könnten dazu missbraucht werden, um auch Privatpersonen zu diskreditieren, zu mobben oder mit Fake-Pornos zu erpressen. Verschiedene Plattformen, von Discord über Facebook und Twitter bis Youtube, haben daraufhin das Hochladen von Deepfake-Videos verboten. Die Prüfung hochgeladener Videos erfolgt ebenfalls mit spezialisierten ML-Algorithmen. Sie suchen nach typischen Merkmalen, die das ungeschulte Auge eines Menschen leicht übersehen kann. Dazu gehören etwa Farbabweichungen und helle Bereiche („Halos“) an den Kanten der eingefügten Gesichter, Unschärfen oder unnatürliches Blinzeln.

Petition gegen Deepfake-Pornos gestartet

HateAid

Die Organisation HateAid hat am 24. November eine Online-Petition gestartet, die sich an Digitalminister Volker Wissing (FDP) richtet. Darin fordert sie ihn auf, die „ungewollte Manipulation von Nacktaufnahmen“ zu stoppen. So genannte Face Swap Apps sollen aus den App Stores verbannt werden. Wissing soll außerdem prüfen, ob das deutsche Strafrecht angepasst werden muss. Die Petition wird von mehreren weiteren Organisationen unterstützt.

▶ weitere Infos und zur Petition