Microsoft Surface Laptop 5 im Test: Design verbessert – auf Kosten der Leistung

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro gelungenes Design

wunderschönes Touch-Display

Leistung lässt sich über Windows deutlich steigern

Thunderbolt 4-Anschlüsse für Erweiterungen Kontra Teuer

Kann nicht mit der Leistung des Surface Laptop 4 (Ryzen) mithalten

Mittlere Leistung im Vergleich zu den Konkurrenten

Keine AMD-Ryzen-Option

Audio klingt schlechter als bei früheren Generationen Fazit Beim Surface Laptop 5 stellt Microsoft die Ästhetik im Allgemeinen über die Leistung. Das ist an sich keine schlechte Sache. Tatsächlich gibt es aber viele vergleichbare Konkurrenzprodukte, die mehr Laptop fürs Geld bieten.

Preis beim Test

$1,799.99

Aktuell bester Preis: Microsoft Surface Laptop 5 (15-inch)

Microsoft Surface Laptop 5 (13,5 Zoll) bei Amazon

Microsoft Surface Laptop 5 (15 Zoll) bei Amazon

Der Surface Laptop ist Microsofts Laptop für jedermann – sozusagen ein VW Golf, der über Generationen hinweg praktisch unverändert bleibt. Sie haben nur die Wahl zwischen den Größen 13,5 oder 15 Zoll und der bevorzugten Konfiguration.

Wenn Sie unseren Test des Microsoft Surface Laptop 4 gelesen haben, wissen Sie ziemlich genau, was Sie erwartet. Das Surface Laptop 5 ist nahezu identisch mit seinem Vorgänger (mit einem kleinen Unterschied hier und da), sowohl in der 13,5-Zoll- als auch in der 15-Zoll-Ausgabe. Microsoft hat uns die 15-Zoll-Version zum Test zur Verfügung gestellt.

Die wichtigsten Änderungen finden größtenteils unter der Haube statt. Dazu zählen das Upgrade auf Intels Core-Prozessor der 12. Generation (“Alder Lake”) und das Hinzufügen von Thunderbolt 4, das an die Fähigkeiten dieses Prozessors gebunden ist. Letzteres ist von subtiler Bedeutung, da es die Abhängigkeit von Microsofts proprietärem Surface Dock beseitigt und Sie stattdessen aus dem breiteren Ökosystem der Thunderbolt-Docks wählen können. Ein Thunderbolt-Dock bietet eine beträchtliche Verbesserung – so lassen sich zahlreiche ältere Geräten nutzen, einschließlich zweier 4K-Bildschirme mit 60 Hz. Das erhöht die Produktivitätsmöglichkeiten des Surface erheblich.

Eine andere interessante Änderung, die das Surface Laptop 5 mit sich bringt: Die AMD Ryzen-Prozessor-Option ist entfallen. Und das, obwohl sie in früheren Generationen eine gute Wahl für Leistung und Akkulaufzeit bot. Leider hat sich Microsoft beim Surface Laptop 5 ausschließlich für Intels Core-CPUs der 12. Generation entschieden.

Das Microsoft Surface Laptop 5. Mark Hachman / IDG

Microsoft hat eine subtilere Änderung am Display vorgenommen und Dolby Vision IQ hinzugefügt, eine Technik, die normalerweise in Fernsehern zur Optimierung von HDR-Inhalten (High Dynamic Range) eingesetzt wird. Dolby IQ nutzt die Informationen, die der Lichtsensor des Laptops über das Umgebungslicht im Raum liefert und versucht, die Bildschirmausgabe für das beste Erlebnis anzupassen.

Microsoft bietet auch weiterhin eine “Surface Laptop for Business”-Option an – für diejenigen, die Windows 11 Pro gegenüber Windows 11 Home bevorzugen. Für Endkunden sind die Vorteile minimal. Business-Kunden erhalten jedoch einen besseren Support und eine minimal schnellere CPU. Der Unterschied zwischen dem Core i7-1255U und dem Core 17-1265U beträgt 100 MHz. Der verbesserte Support könnte wichtig sein, da jetzt mehr Komponenten des Surface Laptop austauschbar sind, einschließlich der Hauptplatine, des Akkus und mehr – aber (offiziell) nur durch einen zertifizierten Techniker.

Microsoft hat die Surface Laptop 5-Reihe um die neue Farboption Salbei erweitert. Michael Crider/IDG

Prozessoren im 13,5-Zoll-Modell: Core i5-1235U und Core i7-1255U für Endverbraucher; Core i5-1245U und Core i7-1265U für Geschäftskunden

Core i5-1235U und Core i7-1255U für Endverbraucher; Core i5-1245U und Core i7-1265U für Geschäftskunden Prozessoren im 13,5-Zoll-Modell: Core i7-1255U (wie getestet) für Endverbraucher, Core i7-1265U für Geschäftskunden

Core i7-1255U (wie getestet) für Endverbraucher, Core i7-1265U für Geschäftskunden Display: 13,5-Zoll (2.256 x 1.504, 201 ppi); 15-Zoll (2.496 x 1.664, 201 ppi) mit Dolby Vision IQ, PixelSense mit Touch

13,5-Zoll (2.256 x 1.504, 201 ppi); 15-Zoll (2.496 x 1.664, 201 ppi) mit Dolby Vision IQ, PixelSense mit Touch Arbeitsspeicher: 8, 16GB und 32 GB LPDDR5X (Testgerät: 16 GB)

8, 16GB und 32 GB LPDDR5X (Testgerät: 16 GB) Speicher : 256 und 512 GB, 1TB M.2 NVMe SSD (Testgerät: 512 GB)

: 256 und 512 GB, 1TB M.2 NVMe SSD (Testgerät: 512 GB) Grafikeinheit: Iris Xe

Iris Xe Anschlüsse: 1 x USB Typ C (USB 4.0/Thunderbolt 4), 1 x USB-A mit 10 Gbit/s, Surface Connect, Audio 3,5 mm Klinke

1 x USB Typ C (USB 4.0/Thunderbolt 4), 1 x USB-A mit 10 Gbit/s, Surface Connect, Audio 3,5 mm Klinke Sicherheit: Windows Hello-Kamera

Windows Hello-Kamera Kamera: 720p

720p Akku: 46,0 Wh

46,0 Wh Drahtlos: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 Audio: Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, Omnisonic-Lautsprecher mit Dolby Atmos

Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, Omnisonic-Lautsprecher mit Dolby Atmos Betriebssystem: Windows 11 Home (Endverbraucher) / Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro (gewerblich)

Windows 11 Home (Endverbraucher) / Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro (gewerblich) Abmessungen und Gewicht 13,5-Zoll-Modell: 30,8 x 22.3 x 1,45 cm; 1,27 Kilogramm

30,8 x 22.3 x 1,45 cm; 1,27 Kilogramm Abmessungen und Gewicht 15-Zoll-Modell: ‎33,95 x 24,4 x 1,47 cm; 1,56 Kilogramm

‎33,95 x 24,4 x 1,47 cm; 1,56 Kilogramm Farben: Salbei, Mattschwarz, Sandstein, plus eine Platin-Alacantara-Option beim 13,5-Zoll-Modell; Platin und Schwarz matt beim 15-Zoll-Modell

Out of the box

Ich habe Surface-Laptops schon seit Jahren als Testgeräte für verschiedene Windows-Versionen genutzt. Daher fühlt sich das neueste 15-Zoll Surface Laptop 5 vertrauter an als alles andere. Viele vergleichen das Surface Laptop mit einem Apple MacBook. Das monolithische Aluminiumgehäuse fühlt sich unglaublich robust an, wenn man es aus der Verpackung nimmt. Vergessen Sie Aufkleber, RGB-Beleuchtung oder Spezialtasten – das Surface Laptop 5 von Microsoft ist schlicht, einfach und produktiv. Sie können den 13,5-Zoll-Laptop 5 sogar mit einer Beschichtung des Gehäuses mit schwarzem Alcantara-Stoff kaufen.

Wie bereits erwähnt, hat die Surface-Plattform traditionell einen einzelnen USB-C-Anschluss neben einem USB-A-Anschluss bei früheren Versionen. Beim Surface Laptop 5 wurde dieser USB-C-Anschluss auf Thunderbolt 4 aufgerüstet, zusätzlich zum bisherigen Surface Connect-Anschluss auf der rechten Seite des Laptops. Das bedeutet, dass Sie jetzt drei Ladeoptionen haben: ein altes Surface Dock oder Surface Dock 2, ein neues (wenn auch zugegebenermaßen teures) Thunderbolt-Dock mit Stromanschluss sowie das 65-Watt-Ladegerät, das im Lieferumfang enthalten ist.

Unser Testgerät wurde mit einem Core i7 ausgeliefert, der auf die Energieeinstellung “Empfohlen” in Windows 11 eingestellt war. Das ist normalerweise die Einstellung mit der geringsten Leistung, die für eine lange Akkulaufzeit optimiert ist. Dennoch gibt es bei dieser Standardeinstellungen kaum Lüftergeräusche, auch nicht bei starker Belastung. Selbst bei maximaler Leistung ist nur ein leises, angenehmes Rauschen zu hören. Das ist ein Verdienst der Ingenieure von Microsoft und Intel, die die internen Komponenten gemäß der neuen “Intel Evo”-Spezifikation optimiert haben. Unsere Tests haben jedoch gezeigt, dass es eine gewisse thermische Drosselung gibt, bei der der Laptop seine Leistung selbst reguliert, um eine Überhitzung zu vermeiden. Wir werden im Abschnitt über die Leistung mehr darüber berichten.

Der Surface Connect-Anschluss ziert die rechte Seite des Surface Laptop 5. Mark Hachman / IDG

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Surface-Modelle nach wie vor die dynamischsten und attraktivsten Displays überhaupt bieten. Konkurrenten schwanken zwischen 1080p- und 4K-Displays; Microsoft bewegt sich mit 1504p- und 1664p-Displays auf den 13,5-Zoll- und 15-Zoll-Laptops irgendwo dazwischen und verwendet ein ungewöhnliches 3:2-Bildschirmverhältnis. Unser 15-Zoll-Testgerät erzeugte eine Bildschirmhelligkeit von 384 nits (wir halten 250 nits für ideal für den Einsatz in Innenräumen), wodurch das Laptop 5 an sonnigen Tagen auch draußen verwendet werden kann. Microsoft hat auch den Unsinn mit der Display-Helligkeit beim Surface Laptop 4 abgeschafft, die das Display im Akkubetrieb automatisch dimmt. Jetzt läuft der Laptop 5 im Akkubetrieb genauso hell wie im Netzbetrieb.

Die Farbskala des Surface Laptop 5 in der Standardeinstellung Vivid ist für ein Business-Notebook gar nicht mal so schlecht. Mark Hachman / IDG

Das Surface Laptop 5 bietet weiterhin zwei Farbprofile – Vivid und sRGB – die weiterhin eine hervorragende Farbgenauigkeit bieten. Allerdings gibt es keine 120Hz-Option (weder dynamisch noch fest), da Microsoft den Laptop nicht so sehr als “Creator”-Produkt sieht wie ein Surface Pro 9 oder Surface Laptop Studio. Das Surface Laptop 5 ist jedoch weiterhin mit dem Microsoft Pen Protocol (MPP) kompatibel.

Microsoft bietet auch Dolby Vision IQ an, eine neue Funktion für das Surface Laptop 5. Sie interagiert mit dem Lichtsensor des Laptops, um ein besseres Erlebnis zu bieten, indem sie die Helligkeit des Displays moduliert. Das soll die Leistung des Displays steigern. Im Test haben wir jedoch keine dramatische Verbesserung durch diese Funktion festgestellt, aber es ist möglich, dass sie noch etwas Feinabstimmung benötigt.

Neben dem Thunderbolt-Anschluss und dem praktischen USB-A-Anschluss für eine Maus hat Microsoft die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse beibehalten, die beim Surface Pro 9 weggefallen ist. Es gibt keine Micro-SD- oder SD-Kartensteckplätze – und es gibt auch keine Kensington- oder andere Schlösser.

Auf der linken Seite des Surface Laptop 5 befinden sich ein USB-A-Anschluss, ein (nicht beschrifteter) Thunderbolt-4-Anschluss und ein Kopfhöreranschluss. Mark Hachman / IDG

Wir haben uns gefreut zu sehen, dass das Surface Laptop über ein Thunderbolt-Dock mit zwei 4K-Displays verbunden ist und die erwarteten 60 Hz Bildwiederholraten an beide Bildschirme liefert.

Tastatur, Webcam und Audio

Surface-Tastaturen gehörten früher zu den besten in der Branche, aber Microsoft hat den Tastenhub auf 1,3 mm reduziert. Das ist immer noch komfortabel. Ansonsten bleibt die Surface-Tastatur unverändert, mit einer oberen Reihe schmaler Tasten, die den üblichen Laptop-Funktionen gewidmet sind, und das war’s auch schon. Es gibt drei Stufen der Hintergrundbeleuchtung.

Die Tastatur des Microsoft Surface Laptop 5. Mark Hachman / IDG

Das Trackpad des Surface Laptop 5 ist nach wie vor hervorragend, es lässt sich fast bis ganz nach oben klicken. Die Gesten funktionieren wie erwartet.

Leider scheint sich Microsoft bei der Surface Laptop-Reihe für eine 720p-Webcam als Standardauflösung entschieden zu haben, obwohl andere Surface-Produkte, wie die Surface Pro-Serie, die bessere 1080p-Auflösung verwenden. Wie bei allen Surface-Geräten nutzt Microsoft eine Tiefenkamera und Windows Hello, um Sie biometrisch anzumelden. Selbst nach ein paar Sekunden Training erkennt Hello den Nutzer sehr gut. Eine PIN dient als Backup.

Microsoft scheint einige seiner Probleme mit der Kamera des vorherigen Surface Laptop 4 gelöst zu haben. Eine neue Gesichtserkennungsfunktion in der Kamera-App versucht, die Beleuchtung und die Farbe um das Gesicht herum auszugleichen, anstatt die Szene als Ganzes zu optimieren. Die Kamera hat auch einen größeren Blickwinkel. Alles in allem ist dies eine Verbesserung, auch wenn die Auflösung im Vergleich zur Konkurrenz etwas zu wünschen übrig lässt. Leider benötigen Microsofts neue Studio-Effekte (Gesichtsverfolgung, Hintergrundunschärfe und mehr), die für Windows 11 22H2 entwickelt wurden, einen ARM-Prozessor, den das Surface Laptop 5 derzeit noch nicht hat.

Die Webcam des Microsoft Surface Laptop 5 scheint farbgetreuer zu sein als die des Vorgängers, allerdings wirkt alles unscharf und weich. Microsoft hat hier scheinbar versucht, etwas Geld zu sparen. Mark Hachman / IDG

Das Audioerlebnis auf dem Surface Laptop 5 hat sich im Vergleich zur vorherigen Generation jedoch merklich verschlechtert: Die maximale Lautstärke ist gesunken und die gesamte Bandbreite klingt flacher als zuvor. Microsoft hat zwar immer noch seine Omnisonic-Lautsprecher mit Dolby Atmos-Unterstützung eingebaut, aber entweder ist die Wattzahl gesunken oder die Lautsprecher werden durch irgendetwas gedämpft.

Leistung

Zu diesem Zeitpunkt wird praktisch jeder halbwegs aktuelle Prozessor von Intel oder AMD das Windows-Betriebssystem und die meisten Anwendungen mühelos ausführen, auch wenn Sie unterwegs auf einige Probleme stoßen werden. Der Arbeitsspeicher ist beim Surfen wichtiger als die Rechenleistung, und die 16 GB des Laptop 5 reichen problemlos für Dutzende von Tabs. Das Fehlen einer diskreten GPU bedeutet, dass das Spielen eingeschränkt sein wird, obwohl Sie in der Lage sein werden, Spiele mit 2D-Sprites und einige einfache 3D-Games zu spielen.

Wir waren etwas enttäuscht, dass das Surface Laptop bei der Wiedergabe eines Teststreams von YouTube 120 von 11.581 Frames nicht darstellte. Und das insbesondere, weil YouTube (in Anbetracht der Fähigkeiten der Hardware) stattdessen nur einen 1.664 x 936-Stream lieferte. Das könnte bedeuten, dass die Streaming-Leistung insgesamt geringer ist als erwartet.

Denken Sie daran, dass Microsoft den Windows-Energie-/Leistungsregler so einstellt, dass die Akkulaufzeit auf Kosten der Leistung verlängert wird, selbst wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Eine einfache Einstellung auf volle Leistung kann in bestimmten Szenarien zu einem massiven Leistungsschub führen, daher haben wir auch dies getestet. Die Standard-Testergebnisse des Surface Laptop 5 sind rot markiert; wir haben separate Tests mit der Einstellung “beste Leistung” durchgeführt und diese Ergebnisse mit einem schwarzen Balken umrandet. Wie Sie sehen werden, macht das in einigen Fällen einen gewaltigen Unterschied.

Auf der anderen Seite drosselt sich Microsofts Surface Laptop selbst ein wenig, um eine Überhitzung zu vermeiden. Wir konnten dies bei der CPU beobachten, wo die Leistung im Laufe der Zeit um fünf Prozent abnahm, und bei der GPU, wo die Grafikleistung des Laptops um etwa acht Prozent sank.

Wir haben Surface Laptop 5 mit den folgenden Konkurrenten verglichen: Acer Swift X, Acer Swift 3X, Dell XPS 13 2-in-1 9310 und dem HP Envy 14. Das Dynabook Portégé X40-K1437 ist ein Business-Notebook, während das Lenovo Slim 7 Pro X ein Prosumer-Notebook ist, das viel zu bieten hat. Wir haben auch das Surface Laptop 4 in Orange hervorgehoben, um zu zeigen, wie das Surface Laptop 5 im Vergleich zu seinem Vorgänger abschneidet.

Unsere Standard-Benchmark-Suite enthält eine Auswahl an realen und synthetischen Benchmarks, um sowohl Anwendungen, die Sie nutzen, als auch solche, die Sie vielleicht nicht nutzen, zu bewerten. Unser erster, der PCMark 10, testet sowohl Büroarbeiten als auch einfache Spiele, CAD, Fotobearbeitung, Leistung bei Videoanrufen und mehr. Bei den Standardeinstellungen ist das Surface Laptop 5 vergleichsweise schwach auf der Brust. Erhöht man jedoch die Leistung, steigt sie um 28 Prozent. Plötzlich ist das Microsoft-Laptop konkurrenzfähig.

Wenn Sie mit dem Surface Laptop 5 Büroarbeiten erledigen wollen, tun Sie sich selbst einen Gefallen und drehen Sie den Leistungsregler auf. Mark Hachman / IDG

Wir verwenden den synthetischen Benchmark Cinebench, um herauszufinden, wie gut das Notebook bei einer Anwendung abschneidet, die die Fähigkeiten des gesamten Prozessors stark beansprucht. Beachten Sie, dass alle Laptops mit AMDs Ryzen-CPU ganz oben stehen. Die Core-Laptops der 12. Generation an der Spitze verwenden Intels Prozessoren der P-Serie, die mehr Leistung bieten. Zwischen den Core-Laptops der 11. und der 12. Generation klafft eine deutliche Lücke, aber Microsoft dominiert dieses Segment nicht gerade. Bedenken Sie auch, dass das Surface Laptop 5 keine Ryzen-Option bietet.

AMDs Ryzen-CPUs dominieren – dadurch gerät der Laptop 5 gegenüber seinem Vorgänger ins Hintertreffen. Mark Hachman / IDG

Handbrake, ein echtes Videotranskodierungs-Tool, macht das Gleiche – allerdings mit dem Schwerpunkt auf längerer Arbeit. So können wir sehen, wie lange das Notebook bei anhaltender Arbeitslast funktioniert. Dies ist ein guter Test für die Dauerleistung, aber auch dafür, wie gut das Notebook sich selbst kühlen kann, um eine längere Arbeitslast aufrechtzuerhalten.

Auch hier ist Handbrake ein Beispiel, bei dem das Hochdrehen des Leistungsreglers einen deutlichen Unterschied macht. Ansonsten können Intels Core-Prozessoren der 12. Generation nicht wirklich mit den älteren Ryzen-4000-CPUs von AMD mithalten. Mark Hachman / IDG

Schließlich verwenden wir 3DMark, um die Leistung des integrierten Iris Xe 3D-Kerns und seine Auswirkungen auf einfache Spiele zu bewerten. Achten Sie hier nur auf die ersten vier Ergebnisse, wenn Sie daran interessiert sind, ein Notebook mit einer diskreten GPU zu kaufen. Hier zeigt der Core-Prozessor der 12. Generation im Surface Laptop 5 eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Surface Laptop 4 und seiner Ryzen-CPU.

Dies ist ein recht respektables Ergebnis für das Surface Laptop 5. Mark Hachman / IDG

SSD-Leistung: Mit CrystalDiskMark 8.0.1 haben wir das Surface Laptop 4 und 5 getestet. Die SSD des Surface Laptop 5 war merklich schneller: 882,46 MB/s beim Lesen und 779,65 MB/s beim Schreiben für das Surface Laptop 4 und 2.252 MB/s beim Lesen und 1.933 MB/s beim Schreiben für das Surface Laptop 5. Wir müssen daraus schließen, dass der Ryzen-Chip einfach einen größeren Unterschied ausmacht.

Natürlich haben wir auch die Akkulaufzeit des Surface Laptop 5 getestet, indem wir ein 4K-Video in einer Schleife laufen ließen, bis der Akku leer war. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir ein viel helleres Display verwenden, das unserer Meinung nach typisch für den Durchschnittsnutzer ist, und nicht die extrem schwache Bildschirmhelligkeit, die Microsoft für die angegebene Akkulaufzeit verwendet. Wir glauben, dass unsere Tests eher der realen Nutzung entsprechen, wobei die erwartete Akkulaufzeit deutlich unter den von Microsoft angegebenen 17 Stunden liegt.

Die Akkulaufzeit des Surface Laptop 5 ist mit etwa 10,5 Stunden nur durchschnittlich. (Die Tabelle oben ist in Minuten gemessen.) Mark Hachman / IDG

Sollten Sie das Surface Laptop 5 kaufen?

Mark Hachman / IDG

Das ist eine schwierige Frage. Die Surface-Displays sind immer eine Stärke, und wir sind uneingeschränkte Fans des einfachen, schnörkellosen Designs. Ein Core i7, 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher verlangen einen gewissen Aufpreis. Aber wenn man das Display weglässt, kostet ein Gerät wie das 14-Zoll Acer Swift X rund 500 Euro weniger und bietet mehr alltägliche PC-Leistung, eine viel bessere Grafik und eine außergewöhnliche Akkulaufzeit.

Tatsächlich scheint Microsofts Entscheidung, AMDs Ryzen aus dieser Generation von Laptops zu eliminieren, im Nachhinein ein wenig kurzsichtig zu sein. Unsere Leistungszahlen zeigen einfach, dass Ryzen-Chips an der Spitze der Leistungstabellen stehen. Wie wir jedoch gezeigt haben, sollten Sie den Windows-Leistungsregler aufdrehen! Das beschleunigt alles, was der Laptop zu bieten hat.

Im Grunde genommen haben Surface-Geräte schon immer mehr gekostet als vergleichbare Laptops der Konkurrenz. Bei Leuten, die täglich mit Laptops arbeiten, kommt das glatte, geräumige Design absolut gut an. Aber nach nunmehr drei nahezu unveränderten Generationen von Surface-Laptops, kommen wir zu dem Schluss, dass Microsoft beim Surface Laptop 5 den Schwerpunkt auf das Design und nicht auf die reine Leistung legt. Entscheiden Sie sich: Kaufen Sie den Microsoft Surface Laptop 5, wenn Sie zu diesem Lager gehören. Andernfalls sollten Sie sich anderweitig umsehen.