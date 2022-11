Polizei warnt vor Telefonbetrug mit Guthabenkarten

Die bayerische Polizei warnt vor einer deutlich weniger bekannten Variante des Telefonbetrugs beziehungsweise der Schockanrufe. Dabei gibt sich eine Anruferin als Mitarbeiterin einer Botschaft in Berlin aus. Die Anruferin behauptete, dass auf den Namen der Angerufenen ein Konto eröffnet worden wäre und über dieses Konto Drogengeschäfte abgewickelt werden würden. Die Angerufene könne eine achtjährige Haftstrafe nur dadurch vermeiden, indem sie Guthabenkarten im niederen fünfstelligen Bereich kaufe und deren Codes an die Anruferin übermittle.

Junge Frau fällt auf die Masche herein

Tatsächlich fiel am Dienstag, dem 22. November 2022, eine 27 Jahre alte Frau auf diese doch recht wilde Geschichte herein. Die junge Frau kaufte die Guthabenkarten und gab die jeweiligen Nummern der Karten telefonisch an die Anruferin weiter. Erst später fiel der Frau auf, dass sie Opfer eines Betruges geworden ist und sie meldete sich bei der Polizei in Füssen.

Wichtig: Durch die Verwendung der Zahlungskarten und deren Codes minimieren die Betrüger das Risiko entdeckt zu werden, da kein persönlicher Kontakt zum Opfer hergestellt werden muss.

Falsche Amtsträger

Die Polizei führt diese Betrugsmasche unter dem Sammelbegriff “Falsche Amtsträger”. Mit diesem Trick würden Betrüger jedes Jahr hunderttausende Euros erbeuten, wie die Polizei betont. Im laufenden Jahr 2022 würde die aktuelle Schadenssumme bereits bei rund 250.000 Euro liegen. Bis Ende Oktober 2022 wurden der Polizei mehr als 1.000 Fälle gemeldet, von welchen 34 erfolgreich verliefen. Immerhin durchschaut also die Masse der Angerufenen diese doch recht unglaubhaft wirkende Geschichte.

So reagieren Sie richtig

In keinem Fall ruft Sie jemals eine offizielle Stelle (Polizeidienststelle, Staatsanwaltschaft, Gericht, Botschaft) und auch kein seriöses Unternehmen an und fordert Sie dazu auf, Geldkarten zu kaufen und deren Codes zu übermitteln. Informieren Sie unbedingt auch Ihre Verwandten, Bekannten und Nachbarn über diese Betrugsmethode, die vermutlich deutlich weniger bekannt ist als der Enkeltrick.

Berichterstattung über Enkeltrick

PC-WELT spricht mit Enkeltrick-Opfer und erklärt, wie Sie Ihre Liebsten schützen

Polizei schnappt 4 Telefonbetrüger auf frischer Tat

Telefon-Betrüger erbeuten sechsstelligen Betrag: Täterbeschreibung

Polizei: Warnung vor Whatsapp-Betrug – aber Telefonbetrug weiter eine Gefahr

Aufgedeckt: Die 12 fiesesten Online-Fallen