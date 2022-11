Nur 249 Euro: Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) günstig bei Amazon mit exklusivem Extra

In der Black Week gibt es das Samsung-Tablet Galaxy Tab S6 Lite in der aktuellen 2022-Ausgabe für günstige 249 Euro. Sonst ist das Tablet für knapp 300 Euro im Angebot. Sie sparen also satte 50 Euro. Nicht zu vergessen ist die erweiterte Garantie auf 36 Monate, die es exklusiv nur bei Amazon gibt.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) für 249 Euro bei Amazon

Top-Android-Tablet mit Stifteingabe

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist ein empfehlenswertes Tablet für viele Alltagsaufgaben. Das 10,4-Zoll-Display mit seiner Auflösung von 2.000 x 1.200 Pixel ist ideal zum Surfen und Streamen von Filmen geeignet. Der Octacore-Prozessor ist stark genug für alltägliche Aufgaben und macht auch bei Spielen nicht schlapp. Mit dabei ist außerdem der S-Pen, mit dem Sie auf dem Tablet navigieren, schreiben und Skizzen anfertigen können. Das Tablet kommt mit 64 GB Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher, der 7.040-mAh-Akku sollte problemlos einen Tag durchhalten. Aufgrund des attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses ist das Tablet sehr gut für Schüler und Studenten geeignet.