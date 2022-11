Diebe stehlen riesigen Goldschatz aus Museum: Glasfaserleitung gekappt und Alarmanlage lahmgelegt

Größter keltischer Goldschatz gestohlen

Eine Meldung schockt heute Althistoriker, Vor- und Frühgeschichtler, Archäologen und alle (kultur)historisch Interessierten: Diebe sind in das überregional bekannte Römer- und Kelten-Museum im oberbayerischen Manching eingebrochen und haben daraus den 1999 entdeckten, weltberühmten Schatz mit 483 keltischen Goldmünzen aus der Zeit um zirka 100 v. Chr. gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um den größten keltischen Goldfund des 20. Jahrhunderts. Einen Überblick zu diesem Schatzfund lesen Sie hier.

Doch diesen Sensationsfund stahlen Diebe in der Nacht auf Dienstag, den 22. November 2022, wie die Polizei berichtet. Die Täter verschafften sich Zugang zum Ausstellungsraum und brachen gezielt die Vitrine mit den Goldmünzen auf. Dann schleppten die Diebe ihre rund vier Kilogramm schwere Beute davon.

Als die Museumsmitarbeiter am Morgen in das Museum kamen, entdeckten sie die Tat. Das Bayerische Landeskriminalamt hat laut der Polizei unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Angaben zum konkreten Tathergang will die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

Der Diebstahl ist ein tragischer Verlust für die Wissenschaft.

Glasfaserleitung gekappt: Telefon- und Alarmleitungen ausgeschaltet

Doch wieso ging die Alarmanlage nicht los? Wieso wurde die Polizei nicht sofort durch die Alarmanlage über den Vorfall informiert? Der Bayerische Rundfunk schreibt zunächst: “Wie die Täter die Alarmsysteme ausgeschaltet haben, ist noch unklar.”

Die Süddeutsche Zeitung berichtet dagegen, dass im Umfeld des Museums Glasfaserleitungen gekappt wurden. Dadurch sei unter anderem der Alarmweg zur Polizei unterbrochen worden. Der Bayerische Rundfunk ergänzt:

Einbrecher haben im Umkreis von Manching wesentliche Teile von Internet und Telefonie lahmgelegt. In der Nacht auf Dienstag haben sie wichtige Glasfaserkabel der Telekom durchtrennt. Rund 13.000 Kunden der Deutschen Telekom im Raum Manching im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm haben seit der Nacht auf Dienstag keine Telefon- und Internetverbindung mehr. Betroffen ist der Vorwahlbereich 08459. Bislang unbekannte Einbrecher haben in einem Technikraum des Unternehmens kurz nach ein Uhr in der Nacht Glasfaserkabel durchtrennt. Das hatte zunächst auch das Mobilfunknetz in der Region getroffen. Die Privat- wie auch Firmenkunden werden möglicherweise bis zu drei Tage auf den Wiederanschluss warten müssen, teilte die Polizei mit. Techniker der Telekom seien vor Ort, um den Schaden zu beheben. Einsatzzentralen von Polizei, Rettungsdiensten und der Feuerwehr seien vom Ausfall von Telefon und Internet nicht betroffen und weiterhin voll betriebsbereit.

Der Bayerische Rundfunk fährt fort:

Die Glasfaserkabel waren eventuell für die Alarmverbindung des Museums zur Polizei verantwortlich. Das Bayerische Landeskriminalamt äußert sich zu dieser Vermutung bislang nicht.

+++ZEUGENAUFRUF+++#Zeugenaufruf nach #Diebstahl von keltischen Goldmünzen in #Manching heute Nacht aus dem Kelten Römer Museum.https://t.co/SQWQKHg4pD

Hinweise bitte an das LKA unter 089/1212-0 pic.twitter.com/M0ek7ZuAfS — Bayerisches Landeskriminalamt (@LKA_Bayern) November 22, 2022

Auf der Webseite des Museums findet sich ebenfalls ein Hinweis auf die gekappten Leitungen. Denn das Museum schreibt:

Das Museum bleibt vorerst bis morgen 23.11.2022 geschlossen!

Aufgrund einer Telefonstörung sind wir weder telefonisch noch über Email derzeit erreichbar. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Die hervorragend erhaltenen Römerschiffe, die neben dem keltischen Goldmünzenschatz das zweite international bekannte Highlight des Museums in Manching sind, ließen die Diebe unbehelligt.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Kelten Römer Museum Manching verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder den gestohlenen Goldmünzen geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.