Microsoft Surface Pro 9 (5G) im Test: Windows-Tablet mit starker ARM-CPU

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro die Leistung ist überraschend konkurrenzfähig

lebendiger, heller Bildschirm

Mobilfunkkonnektivität für die Arbeit unterwegs

fantastische Akkulaufzeit

die neuen Windows Studio-Effekte funktionieren im Allgemeinen gut Kontra eSIM-Konnektivität hatte Probleme

die Audioqualität ist nicht so gut wie bei früheren Tablets

die Farbgebung ist nicht ganz so gut

teuer

kein Kopfhöreranschluss

der Arm-Prozessor hat einige Kompatibilitätsprobleme mit Spielen Fazit Wenn Sie auf der Suche nach einem Windows-Tablet mit ständiger Verbindung für die Büroarbeit sind, empfehlen wir Ihnen das Surface Pro 9 (5G).

Preis beim Test

$1599.99

Aktuell bester Preis: Microsoft Surface Pro 9 (5G)

Shop Preis $1599.99 zum Shop

Microsoft Surface Pro 9 (5G) bei Amazon

Wir empfehlen Ihnen, den Kauf des Microsoft Surface Pro 9 (5G) Windows-Tablets in Erwägung zu ziehen. Das ist insofern ungewöhnlich, weil in dem Gerät ein ARM-Prozessor steckt und eben keine Intel- oder AMD-CPU. Eine solche Empfehlung ist quasi eine Premiere für uns, und wir hoffen, dass es nicht die letzte ist.

Lesen Sie Bewertungen des Surface Pro 9 mit Vorsicht, denn unter demselben Markennamen verbergen sich zwei völlig unterschiedliche Produkte. Das Surface Pro 9 basiert auf einem Intel Core-Prozessor der 12. Generation (Alder Lake), während das Surface Pro 9 (5G) einen separaten SQ3-Chip verwendet, der von Qualcomm nach den Spezifikationen von Microsoft mitentwickelt wurde. Wir testen hier das Surface Pro 9 (5G).

Das Surface Pro 9 (5G) ist im Wesentlichen das Surface Pro X, das nun umbenannt und unter dem Dach der Marke Surface Pro 9 geführt wird. Im Inneren befindet sich der ARM-Prozessor SQ3, der technisch nicht mit der X86-Architektur von Intels Core- und AMDs Ryzen-Prozessoren kompatibel ist. Er kann die meisten Windows-Apps sowohl über eine spezielle ARM-optimierte Version von Windows 11 als auch über einen speziellen Code-Interpreter ausführen.

Im Endeffekt läuft es auf Folgendes hinaus: Das Surface Pro 9 (5G) sollte nach unseren Tests etwas mehr Akkulaufzeit und etwas weniger Leistung bieten als die Core-Version des Tablets. Aber es ist nicht so viel weniger, und das ist die Überraschung. Dennoch gibt es immer noch Probleme mit der Anwendungskompatibilität, wenn man sich zu weit von seiner eigentlichen Mission entfernt: Und das ist die Bewältigung alltäglicher Office-Aufgaben und das Surfen mit Microsoft Edge.

Das Surface Pro 9 (5G) ist auch das einzige SP9, das über einen 5G-Funk verfügt. Das bedeutet, dass Sie immer eine Verbindung haben, sobald Sie die Reichweite des nächsten Wi-Fi-Routers verlassen. Uns wurde auch gesagt, dass Microsoft nicht plant, eine 5G-Version des Surface Pro 9 mit einem Core-Chip zu verkaufen. Wenn Sie also ein Surface Pro 9 mit ständiger Verbindung wollen, ist das Surface Pro 9 (5G) das Richtige.

Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums der Surface-Reihe ist eine spezielle Liberty Floral-Tastatur in begrenzter Stückzahl erhältlich. Michael Crider/IDG

Anders als das Surface Pro 9 verfügt das Surface Pro 9 (5G) nicht über zwei Thunderbolt-4-USB-C-Anschlüsse, für die normalerweise ein Intel-Prozessor erforderlich ist. Stattdessen verfügt das Surface Pro 9 (5G) über Standard-USB-C-Anschlüsse mit der Spezifikation von 10 Gbit/s. Dies ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: Erstens können Sie kein Thunderbolt-Dock verwenden, um die E/A-Funktionen dieses Tablets zu erweitern. Sie können auch kein Thunderbolt-Dock verwenden, um das Tablet aufzuladen, und müssen sich auf das 39-W-Ladegerät verlassen, um das Tablet über den Surface-Connect-Anschluss aufzuladen.

Das ist kein großes Problem. Sie können Microsofts Surface Dock 2, das kommende Microsoft Audio Dock oder einen preiswerten USB-C-Dongle verwenden, um einige E/A-Erweiterungsfunktionen bereitzustellen, und das mitgelieferte Ladegerät funktioniert einwandfrei. Aber es ist ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Modellen.

Abgesehen davon, dass das Gewicht des Gehäuses etwas gesenkt wurde, ist das Surface Pro 9 im Wesentlichen dasselbe wie das Surface Pro 8: dasselbe Design, mit einem Surface Pro Signature Keyboard (separat erhältlich), das den optionalen Surface Slim Pen 2 (normalerweise mit dem Signature Keyboard gebündelt) in seinem Aufladefach verstauen kann. Es gibt zwei neue Farboptionen: Sapphire und Forest sowie eine spezielle blaue Surface Pro 9-Farboption mit Liberty-Blüten in begrenzter Stückzahl zur Feier des zehnten Jahrestages des Surface-Tablets.

Microsoft bietet weiterhin zwei Unterversionen des Surface Pro 9 und Surface Pro 9 (5G) an, die sich je nach Betriebssystem unterscheiden. Unser Testgerät des Surface Pro 9 (5G), das von Microsoft geliefert wurde, verwendet Windows 11 Home. Ein optionales Surface Pro 9 (5G) für Unternehmen wird mit Windows 11 Pro ausgeliefert. Geschäftskunden genießen außerdem bessere Support-Optionen.

Merkmale und Spezifikationen

Bildschirm: 13-Zoll PixelSense Flow (2.880×1.920 Pixel, 267 PPI) mit bis zu 120 Hz und dynamischer Bildwiederholfrequenz

13-Zoll PixelSense Flow (2.880×1.920 Pixel, 267 PPI) mit bis zu 120 Hz und dynamischer Bildwiederholfrequenz Prozessor: Surface Pro 9 (Consumer): Core i5-1235U, Core i7-1255U der 12. Generation; Surface Pro 9 for Business: Core i5-1245U, Core i7-1265U; Surface Pro 9 mit 5G: Microsoft 3.00 GHz SQ3

Surface Pro 9 (Consumer): Core i5-1235U, Core i7-1255U der 12. Generation; Surface Pro 9 for Business: Core i5-1245U, Core i7-1265U; Surface Pro 9 mit 5G: Microsoft 3.00 GHz SQ3 Grafik: Surface Pro 9: Iris Xe (Core i5, i7); Surface Pro 9 mit 5G: SQ3 Adreno 8cx Gen 3

Surface Pro 9: Iris Xe (Core i5, i7); Surface Pro 9 mit 5G: SQ3 Adreno 8cx Gen 3 Speicher: Surface Pro 9: 8/16/32 GB LPDDR5 RAM; Surface Pro 9 mit 5G: 8/16 GB LPDDR4X RAM

Surface Pro 9: 8/16/32 GB LPDDR5 RAM; Surface Pro 9 mit 5G: 8/16 GB LPDDR4X RAM Speicher: 128/256/512 GB und 1 TB austauschbare SSD; Surface Pro 9 mit 5G: 128/256/512 GB austauschbare SSD

128/256/512 GB und 1 TB austauschbare SSD; Surface Pro 9 mit 5G: 128/256/512 GB austauschbare SSD Anschlüsse: Surface Pro 9 (5G): 2 USB-C 10 GBit/s; Surface Pro 9: 2 USB-C (USB 4.0/Thunderbolt 4). Beide SP9-Modelle verfügen über 1 x Surface Connect-Anschluss, 1 x Surface Keyboard-Anschluss

Surface Pro 9 (5G): 2 USB-C 10 GBit/s; Surface Pro 9: 2 USB-C (USB 4.0/Thunderbolt 4). Beide SP9-Modelle verfügen über 1 x Surface Connect-Anschluss, 1 x Surface Keyboard-Anschluss Sicherheit: Kamera (Windows Hello)

Kamera (Windows Hello) Kamera: Surface Pro 9: 5 MP/1080p (benutzerseitig), 10 MP/1080p und 4K Video (rückseitig); Surface Pro 9 mit 5G: gleich, aber mit Windows Studio Effects

Surface Pro 9: 5 MP/1080p (benutzerseitig), 10 MP/1080p und 4K Video (rückseitig); Surface Pro 9 mit 5G: gleich, aber mit Windows Studio Effects Akku: 49,2 Wh

49,2 Wh Drahtlos: Beide: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1; Surface Pro 9 mit 5G: siehe unten

Beide: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1; Surface Pro 9 mit 5G: siehe unten Betriebssystem: Consumer, beide Surface Pro 9 Versionen: Windows 11 Home; Business, Surface Pro 9: Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro; Surface Pro 9 mit 5G: Windows 11 Pro

Consumer, beide Surface Pro 9 Versionen: Windows 11 Home; Business, Surface Pro 9: Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro; Surface Pro 9 mit 5G: Windows 11 Pro Abmessungen: 28,7 x 20,8 x 0,93 cm

28,7 x 20,8 x 0,93 cm Gewicht: alle 0,9 Kg

Out of the box

Microsoft hat uns für den Test ein Surface Pro Signature Keyboard in der Farbe Sapphire zusammen mit dem Surface Slim Pen 2 geschickt. Der Einrichtungsprozess von Microsoft scheint sich nicht allzu sehr von dem zu unterscheiden, was Windows 11 jetzt von Ihnen verlangt. Sie benötigen immer noch ein Microsoft-Konto, um fortzufahren, aber das öffnet die Tür für die automatische Installation von Microsoft 365 (Office 365) sowie die Migration von Apps und Einstellungen aus anderen früheren Installationen. Die Surface-App wird gleich zu Beginn auftauchen und Sie auffordern, den Surface Slim Pen 2 einzurichten. Dabei werden Sie unter anderem gefragt, mit welcher Hand Sie schreiben, und Sie erhalten einen allgemeinen Überblick über die Funktionsweise des Stifts. Das ist für das Surface Pro weitaus wichtiger als beispielsweise für das Surface Laptop 5.

Die Einschalttaste und die Lautstärkewippe sind in den letzten Generationen auf der Oberseite und an den Seiten des Surface Pro umhergewandert. Das Surface Pro 9 (5G) kehrt zum Design des Surface Pro 7+ zurück, mit der Einschalttaste und der Lautstärkewippe auf der Oberseite, nebeneinander.

Das Surface Pro 9 (5G) ist wie sein 5G-loser Cousin ein Windows-Tablet mit dem traditionellen Kickstand des SP9, der es ermöglicht, das Gerät um etwa 15 Grad aus der Horizontalen zu neigen. Im Alltag lässt sich das Surface Pro 9 als leichte Tablets und mit dem Ständer an allen möglichen Orten aufzustellen. Fürs produktive Arbeiten ist die magnetisch befestigten Signature-Tastatur ideal. Sie macht aus dem Tablet ein traditionelles Notebook. Und das sogar richtig gut.

Mark Hachman / IDG

Im Allgemeinen eignen sich die Surface Pro-Tablets am besten auf einer flachen Oberfläche. Das Display entspricht dem Surface Pro 8, das leicht vergrößert wurde. Es bietet eine bessere Auflösung als die Tablets der Konkurrenz von Dell und anderen. Man könnte jetzt meinen, dass Microsoft eine Art KI-Intelligenz einsetzt, um zu erkennen, welche Finger das Tablet nur halten und welche mit ihm interagieren. Das ist nicht der Fall, und deshalb sieht alles ein wenig antiquiert aus.

Ein Paar USB-C-Anschlüsse (nicht Thunderbolt) befinden sich auf der linken Seite des Surface Pro 9 (5G). Aber wo ist der Kopfhöreranschluss? Mark Hachman / IDG

Wenn man es mit anderen Tablets wie dem Apple iPad oder der Samsung Galaxy Tab-Serie vergleicht, kann das Surface Pro 9 nur schwerlich mithalten. Aber im Windows-Bereich sticht das SP9 im Vergleich zu herkömmlichen Laptops hervor. Das liegt an der Display-Auflösung, die über 1440p hinausgeht, und einer hervorragenden Pixeldichte. Der PixelSense Flow-Bildschirm ist nach wie vor einfach wunderschön. Dazu gibt es eine dynamischen 120Hz-Option für eine verbesserte Glätte und Schriftart.

Laut unserem Kolorimeter liefert das Surface Pro 9 (5g) eine extrem helle Bildschirmhelligkeit von 443 nits und deckt einen Großteil des sRGB-Farbraums ab. Das sind etwa zehn Nits mehr als beim Surface Pro 8 und sollte das Arbeiten im Schatten, wenn nicht sogar bei Tageslicht ermöglichen. Das ist ideal für ein Tablet, mit dem man unterwegs ist.

Das Surface Pro 9 (5G) legt den Schwerpunkt auf Kreativität und bietet eine große Farbskala. Mark Hachman / IDG

Microsofts 5G-Tablet verzichtet auf Dolby Vision IQ, eine Verbesserung der visuellen Darstellung, die das neue Surface Laptop 5 enthält, dieses Gerät aber nicht.

Das Surface Pro 9 (5G) verwendet einen ARM-Prozessor, der in der Regel viel stromsparender ist als eine X86-CPU. Es ist lüfterlos, und das zu Recht. Wir konnten kaum Wärme auf der Rückseite des Tablets spüren. Und das weder nach dem Kopieren von Dateien, noch nach dem Dekomprimieren, noch nach dem Ausführen von Workloads. Das Tablet wurde nur geringfügig warm, als wir es über ein USB-C-Kabel mit einem zweiten Bildschirm verbunden haben.

Das Surface Pro 9 (5G) gibt genug Licht ab, um auch bei mäßigem Tageslicht arbeiten zu können. Diese Aufnahme entstand gegen 15 Uhr an einem sonnigen Tag. Mark Hachman / IDG

Im Gegensatz zum Surface Laptop 5 (oder praktisch jedem anderen Produkt, das einen Intel- oder AMD-X86-Prozessor verwendet) haben die Leistungseinstellungen von Windows keine Auswirkungen. Beim Surface Pro 9 (5G) sind die Einstellungen zwar vorhanden, aber nur als Alibi.

Wir verstehen, dass Microsoft gerne Thunderbolt hinzugefügt hätte, aber das ist einfach nicht passiert. Wir haben einen 4K-Testbildschirm mit einem USB-C-Eingang, der ohne Probleme mit Strom versorgt wurde. (Natürlich kann es sein internes Display nur mit 120 Hz betreiben.) Microsoft hat den Micro-SD-Kartensteckplatz in früheren Surface Pro-Modellen abgeschafft, aber Sie können ihn durch einen separaten USB-C-Dongle ersetzen.

Wie lässt sich auf dem Surface Pro 9 (5G) tippen?

Microsofts Surface Pro Signature Keyboards haben sich in den letzten Jahren nicht sonderlich verändert, abgesehen vom zusätzlichen Ladefach für den Slim Pen 2. Ja, der magnetische Anschluss, mit dem die Tastatur am Tablet befestigt ist, sichert das Tablet gut genug, um es auf dem Schoß zu verwenden. Aber in den meisten Fällen wird man es wohl lieber auf einem Schreibtisch oder einer Tischplatte benutzen. Obwohl Sie wahrscheinlich lieber auf einem stabilen Klapp-Laptop tippen, ist das geneigte Signature Keyboard absolut alltagstauglich.

Die Surface Pro Signature-Tastatur verbirgt den Slim Pen 2, der unter der Abdeckung versteckt ist. Mark Hachman / IDG

Was ist mit der Kopfhörerbuchse des Surface Pro 9 passiert?

Die Lautsprecher des Surface Pro 9 (5G) bieten eine weiche, aber ausgewogene Klangkulisse mit deutlich weniger Lautstärke als bei früheren Generationen. Wenn man es mit dem Surface Pro 8 vergleicht, gibt es einfach nur wenig Vergleichspunkte: Frühere Surface-Tablets waren in Sachen Audioqualität überdurchschnittlich gut, und das Surface Pro 9 (5G) scheint sich auf dieses Erbe zu stützen, ohne es zu untermauern. Ja, in den technischen Daten steht, dass immer noch die gleichen 2-Watt-Lautsprecher verbaut sind, aber wir können das schwer glauben.

Tatsächlich verfügt das Surface Pro 8 über einen Kippschalter im Windows 11-Einstellungsmenü, mit dem man die Audioverbesserungen einschalten kann. Dem Surface Pro 9 (5G) fehlt diese Funktion, und offen gesagt klingt es fast genauso wie das SP8, wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Die Verwendung von Kopfhörern behebt diese Mängel jedoch zum Glück, und meine Google Pixel-Ohrhörer klangen hervorragend.

Das Surface Pro 9 (5G) wird nach wie vor mit einer Rückseitenkamera ausgeliefert, falls Sie das wünschen. Mark Hachman / IDG

Es ist jedoch erwähnenswert, dass es sich dabei um kabelgebundene Pixel USB-C-Ohrhörer handelt. Warum? Weil das Surface Pro 9 (5G) sich in die Reihe der Geräte eingereiht hat, die den Kopfhöreranschluss zusammen mit dem Surface Pro X abgeschafft haben. Das ist in meinen Augen immer noch ein Makel. Ich möchte keine Bluetooth-Kopfhörer aufladen müssen, um mein Tablet zu benutzen. Wenn Sie das anders sehen, ist das in Ordnung.

Die Webcam des Surface Pro 9 (5G) ist jedoch eines der Highlights des Geräts. Erstens hat die Surface Pro-Familie schon immer eine 1080p-Webcam verwendet. Sie gehören in der Regel zu den besten von allen Laptops und Tablets, egal wo. Obwohl das mit der Kamera aufgenommene Webcam-Bild etwas weich ist, sind die Bildqualität, die Farben und die Beleuchtung recht gut. Normalerweise nehme ich diese Webcam-Bilder am Morgen auf, aber dieses wurde am Nachmittag aufgenommen, bei Seitenlicht. Es ist trotzdem sehr gut gelungen.

Das von der Webcam des Surface Pro 9 (5G) aufgenommene Bild ist ziemlich gut, mit guter Detailtreue, Beleuchtung und Farbe. Mark Hachman / IDG

Aber es gibt noch einen weiteren Grund, das Surface Pro 9 (5G) zu kaufen, und das sind die von Microsoft so genannten Windows Studio Effects. Unerklärlicherweise sind sie im Einstellungsmenü versteckt (Einstellungen > Bluetooth & Geräte > Kameras > Surface Camera Front). Sie werden (derzeit) auf keinem anderen Surface-Gerät von Microsoft angeboten.

Windows Studio Effects bietet insbesondere drei Funktionen: Hintergrundeffekte (insbesondere Unschärfe), Augenkontakt und automatischer Bildausschnitt. Zwar bieten auch andere Anwendungen die Möglichkeit, den Hintergrund unscharf zu machen. Doch der Clou ist, dass Windows diese Funktion als allgemeine Steuerung anbietet, sodass sie nicht von der Anwendung selbst abhängig ist. (Es ist etwas unklar, ob die Effekte einer App dies außer Kraft setzen können oder nicht.) Microsoft bietet zwei Unschärfen an: eine “Porträt”-Unschärfe, die den Hintergrund nur vage verschwimmen lässt, und eine tiefere “Standard”-Unschärfe, die den Hintergrund weitgehend unkenntlich macht. Diese können übrigens in den Einstellungen in der Vorschau angezeigt werden.

Interessanterweise werden beide Modelle des Surface Pro 9 mit einer Webcam mit einem Neigungswinkel von vier Grad ausgeliefert, was vermutlich dazu beiträgt, dass die Kamera automatisch einen Bildausschnitt fokussieren kann.

Augenkontakt ist eine Funktion, die wie FaceTime für Apples iOS versucht, mithilfe von KI Ihren Blick auf die Kamera zu fixieren, unabhängig davon, ob Sie gerade auf etwas anderes schauen. Auch hier handelt es sich um ein Windows-Steuerelement, das also in Teams, Zoom, Google Meet und anderen Apps aktiv sein sollte. Aber es ist nicht vorschaubar, also müssen Sie darauf vertrauen, dass Sie so aussehen, als ob Sie tatsächlich aufmerksam sind.

Der automatische Bildausschnitt funktioniert jedoch. Mit gewissen Einschränkungen. Die Webcam erkennt Ihr Gesicht sehr gut und zoomt es heran. Wenn Sie während eines Anrufs am Schreibtisch sitzen, wird dies wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Wenn Sie jedoch aufstehen oder Ihren Stuhl zurückschieben, sollte der automatische Bildausschnitt eingreifen. Wir haben die Funktion in Aktion eingefangen, um dieses GIF zu erstellen (siehe unten).

Beachten Sie, dass Sie das Windows 11 Update 2022 und das Oktober-Update sowie ein Gerät mit einem Snapdragon 8cx Gen 3 oder gleichwertig (SQ3) benötigen, damit dies funktioniert. Mark Hachman / IDG

Wie eignet sich das Surface Pro 9 (5G) zum Schreiben und Malen?

Microsoft hat auch endlich das Design des Stifts perfektioniert: Obwohl Sie ein Surface Pro Signature Keyboard kaufen müssen, ist die Art und Weise, wie sich der flache Surface Slim Pen 2 darin verbirgt und auflädt, wenn er nicht benutzt wird, nahezu perfekt. (Achten Sie darauf, den Slim Pen 2 nicht separat ohne die Tastatur zu kaufen, da der eigenständige Stift 2 nicht mit einem Ladegerät geliefert wird).

Eines der wenigen Dinge, die wir nicht getestet haben, war die Lebensdauer des Slim Pen 2. Microsoft gibt an, dass der interne Akku des Stifts bis zu 15 Stunden hält, was ausreichen sollte, bevor er zum Aufladen in sein Fach zurückgebracht werden muss.

Der Slim Pen 2 im Inneren des Ladefachs. Michael Crider/IDG

Die flache Form des Slim Pen 2 ist etwas umständlich in der Handhabung, aber der neu gestaltete Pen 2 hat eine feinere Spitze, die mehr Präzision ermöglicht. Außerdem verfügt er über 4.096 Stufen bei der Druckempfindlichkeit. Ich kann wirklich nicht sagen, wie genau das alles ist. Wir haben die Schreibfähigkeiten getestet, indem wir eine Reihe von geraden Linien mit einer geraden Kante eingefärbt haben. Die Stift-Tablet-Interaktion der meisten Tablets führt in bestimmten Situationen zu einem Zittern (Wackeln), vor allem, wenn man langsam in einer Diagonale schreibt. Das Surface Pro 8 bot ein außergewöhnliches Erlebnis. Obwohl ich nicht glaube, dass das Surface Pro 9 (5G) so gut ist. Beim langsamen und diagonalen Schreiben scheint es mehr Wackler zu geben.

Auch hier scheint Microsoft das haptische Feedback überbewertet zu haben. Wenn man auf dem Tablet schreibt, sollten die Finger einen gewissen Widerstand spüren, wie beim Schreiben auf Papier, aber ich konnte ihn nicht wirklich spüren.

Es scheint, dass das Flimmern beim Surface Pro 9 (5G) stärker ausgeprägt ist als in unserem Surface Pro 8 Test. Mark Hachman / IDG

Mobilfunkleistung von 5G

Eines der Verkaufsargumente für das Surface Pro 9 (5G) ist die Möglichkeit, unterwegs stets online zu sein. Microsoft bietet zwei Möglichkeiten: Entweder man setzt eine physische SIM-Karte in die Rückseite des Tablets ein. Dazu öffnen Sie die Klappe, hinter der sich auch die austauschbare SSD befindet, oder man meldet sich bei einem der vorhandenen eSIM-Anbieter an und nutzt diese stattdessen. Wenn Sie sich für Letzteres entscheiden, benötigen Sie überhaupt keine physische SIM-Karte. Das ist sicherlich die bequemere Option. An meinen Teststandorten erhielt ich eine ordentliche 5G-Verbindung, aber nicht ganz so gut wie mit einem Samsung Galaxy S22 5G.

Angeblich handelt es sich bei diesen “Streifen” um Antennenbänder, die zur Verbesserung des Empfangs verwendet werden, der bei unseren Tests allerdings nicht besonders gut war. Mark Hachman / IDG

In Sichtweite des Mobilfunkmastes empfing ich maximal 268 Mbits in Downstream und 169 Mbits im Upstream. Andernorts wurden die Ergebnisse zunehmend schlechter – 132 Mbits und 76 Mbits. Das ist gar nicht so schlecht und mehr als genug, um zu arbeiten oder einen Film zu streamen, wie ich es getan habe.

Öffnen Sie dieses SIM-Fach mit einem geeigneten Werkzeug und legen Sie eine physische SIM-Karte ein. Mark Hachman / IDG

Wie gut ist die Leistung des Surface Pro 9 (5G)?

Die kurze Antwort? Überraschenderweise gar nicht so schlecht. Normalerweise würden wir eine Reihe von Standard-Benchmarks verwenden, um das Surface Pro 9 (5G) zu bewerten. Aber der ARM-Prozessor erschwert die Sache. Die SQ3-CPU führt zwar die meisten Anwendungen aus, aber nicht alle, und es ist diese unerwartete “Was? Wirklich?”-Antwort, die potenzielle Käufer immer noch abschrecken kann.

Für die meisten gängigen Anwendungen sollte das Surface Pro 9 (5G) jedoch fast alles ausführen, was Sie ihm vorsetzen: Office-Apps, Microsoft Edge und konkurrierende Browser, sogar die kleinsten Anwendungen wie die Windows Befehlszeilen-App. (Bei früheren Versionen war das nicht immer der Fall.) Erwarten Sie nur nicht, dass Sie Spielen können; das Tablet “wird einige Spiele und CAD-Software sowie einige Treiber von Drittanbietern oder Antivirensoftware nicht installieren”, so Microsoft. Das sind im Wesentlichen Spiele mit OpenGL 1.2 oder höher oder mit Anti-Cheat-Software.

Das Streaming unseres 4K60-Test-YouTube-Streams sah auf dem Bildschirm des Tablets dank der hohen Farbtreue fantastisch aus. Allerdings lieferte YouTube nur einen 1.440×810-Stream, der allerdings keinen einzigen Frameverlust aufwies. Die Apps Netflix und Hulu funktionierten wie erwartet. Sie können Google Chrome herunterladen und ausführen, wenn Sie möchten.

Normalerweise würden wir Links zu vergleichbaren Tablets bereitstellen, aber im Moment gibt es keine. Das Surface Pro 9 mit einem Core-Prozessor haben wir nicht zum Vergleich. Auch würden wir unsere Benchmark-Suite nutzen, die die Leistung von Alltagsanwendungen misst. Aber einige dieser Anwendungen funktionieren immer noch nicht auf ARM.

Daher sind wir gezwungen, mit der Juniorenmannschaft zu spielen: eine PCMark 10 Apps-Testsuite von Underwriter Laboratories, die misst, wie gut das Tablet Microsoft Office-Anwendungen lädt und verwendet; ein verwandter UL-Test, 3DMark, der die 3D-Leistung misst; und ein browserbasierter Benchmark. Er zeigt wie gut das Tablet mit anderen Anwendungen umgehen kann.

Eine unserer bisherigen Testanwendungen, der Creative Workload des PCMark 8, weigerte sich nach zahlreichen Versuchen zu laufen. Das ist eine der Enttäuschungen bei dieser Plattform.

Aber die Snapdragon-Infrastruktur hat sich überraschend stark verbessert. Auch hier ist es unklar, ob unsere begrenzte Testreihe nur die theoretische Leistung übersteigt. Dennoch wir waren überrascht, wie gut der Snapdragon aufholte und sogar einen Core-Prozessor übertraf.

Ein typisches Beispiel: WebXPRT 3. Dabei handelt es sich um eine alte Webanwendung, die sogar vom Entwickler zugunsten einer neuen Version überholt wurde. WebXPRT führt Fotobearbeitung, Tabellenkalkulation, digitales Scannen und so weiter durch und verwendet dabei Tools wie Web Workers und Javascript. Und ja, es übertrifft den Surface Laptop 5, Microsofts Clamshell-Notebook, das den Core-Chip der Generation 12 (Alder Lake) verwendet.

Obwohl wir nur eine begrenzte Anzahl von Vergleichs-Laptops haben, kann das Surface Pro 9 (5G) mit Microsofts neuestem Gerät mithalten. Mark Hachman / IDG

Hier ist ein aussagekräftigerer Benchmark. Wenn man sich das Surface Pro 9 (5G) in erster Linie als Bürogerät vorstellt, auf dem man Microsoft 365 (Office)-Apps ausführt und im Internet surft – nun, das ist es, was der PCMark 10 Apps-Test misst. Und das Surface Pro 9 (5G) hält sich wacker.

Im PCMark 10 Apps beträgt der Leistungsunterschied zwischen dem Surface Pro 8 und seinem Core-Chip und dem Surface Pro 9 (5G) und seinem Arm-Prozessor nur 14 Prozent. Mark Hachman / IDG

Abschließend haben wir den 3DMark Night Raid, einen plattformübergreifenden 3D-GPU-Test, verwendet, um zu beurteilen, wie der Adreno 3D-Kern im SQ3 abschneidet. Hier kann er nicht ganz mit den Iris Xe-Kernen mithalten, die in den Intel Core-CPUs verwendet werden. Der Rückstand ist zwar beträchtlich, aber auch nicht außergewöhnlich groß.

Aufgrund einiger Pannen in der Benchmark-Datenbank konnten wir das Lenovo ThinkPad x13s Gen 1 (ein Clamshell, das den vergleichbaren Snapdragon 8cx Gen 3 Prozessor von Qualcomm verwendet) nicht direkt vergleichen, außer in diesem Test. Die Ergebnisse sind fast genau gleich.

Der Adreno-Grafikkern von Microsoft und Qualcomm kann nicht wirklich mit den integrierten Iris Xe-GPUs der Core-CPUs mithalten, aber darum geht es beim Surface Pro 9 (5G) auch gar nicht. Mark Hachman / IDG

Die Akkulaufzeit ist natürlich auch eine wichtige Kennzahl, und wir verwenden einen Video-Rundown-Test, um zu messen, wie lange das Tablet durchhält, wenn Sie es im Unterricht, in Meetings und auf der Couch verwenden. Wir glauben, dass unsere Tests der realen Nutzung besser entsprechen, da unsere Testbedingungen einen viel helleren Bildschirm verwenden als Microsoft selbst. Hier können ARM-Prozessoren in der Regel glänzen, wie das Surface Pro 9 (5G) mit einer realen Akkulaufzeit von etwa 15,75 Stunden.

Für diesen Test schalten wir die WLAN- und Mobilfunkfunktionen aus, was sich auf die Akkulaufzeit auswirkt, ebenso wie auf die Arbeit, die Sie mit dem Gerät verrichten. Aber das ist immer noch ein großartiges Ergebnis. Mark Hachman / IDG

Sollten Sie das Surface Pro 9 (5G) kaufen?

Aus Zeitgründen haben wir das Microsoft-Tablet nicht ausgiebig auf seine Kompatibilität mit modernen Anwendungen getestet, und das ist traditionell der schwächste Punkt beim ARM-Geräten. Sie können sehen, dass wir Schwierigkeiten hatten, einige unserer Benchmark-Anwendungen zum Laufen zu bringen, und wir werden deshalb keine Empfehlung der Redaktion vergeben.

Aber das Hauptaugenmerk von Windows unter ARM lag schon immer auf den Kernanwendungen, nämlich Microsoft 365/Office und Webbrowsing, und wie diese ausgeführt werden. Alle diese Anwendungen werden wie erwartet geladen und ausgeführt. Die Akkulaufzeit, das andere Verkaufsargument, wurde durch Intels Evo-Plattform ein wenig verdrängt. Microsoft hat die Laptop-Hersteller davon überzeugte, ihre Clamshells etwas dicker und mit mehr Akku zu bauen. Das kann die Laufzeit leicht verlängern.

Als Tablet ist das Surface Pro 9 (5G) in einer Nische angesiedelt, ohne die starke Konkurrenz der Clamshell-Notebooks. Das gibt ihm Luft zum Atmen. Aber, Ausreden beiseite, es ist jetzt in Schlagdistanz zu den Mainstream-Core-Produkten. Also ja, das Surface Pro 9 (5G) hat unerwartet gut abgeschnitten. Wir sind beeindruckt. Ist es das beste Tablet in seiner Klasse? Wir wissen es nicht. Aber ja, wir empfehlen Ihnen, das Surface Pro 9 (5G) in Betracht zu ziehen, und hoffen auf weitere Konkurrenz von Microsoft und Qualcomm in der Zukunft.