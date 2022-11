Flexispot E1L im Praxis-Test: Eck-Schreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro leise Höhenverstellung

programmierbare Profile und Alarm

flexible Positionierung der L-Form und Anpassung des Gestells

Zuverlässige Kollisionserkennung Kontra aufwendiger Aufbau

nur zweifach segmentierte Tischbeine

kurze Seite etwas wacklig Fazit Der Flexispot E1L bietet dank der L-Form mehr Platz als herkömmliche Schreibtische und geht bei der Höhenverstellung angenehm leise ans Werk. Schön ist auch, dass wir Profile und einen Alarm programmieren können, der uns an einen Wechsel der Position erinnert. Dank der flexibel positionierbaren L-Form und der Möglichkeit, das Gestell an breitere oder schmalere Tischplatten anzupassen, sind sie besonders flexibel unterwegs.

Doch der Aufbau ist nur mit einem (handwerklich begabten) Helfer zu stemmen, denn bei der Anleitung hält sich Flexispot leider mit Details zurück. Außerdem spart der Hersteller bei den Tischbeinsegmenten ein, indem er nur zwei verbaut – teurere Modelle nutzen hier drei aus Gründen der Stabilität und Traglast. Kleiner Wermutstropfen: Die kurze Seite unseres Ecktisches könnte etwas mehr Halt vertragen, denn wechseln wir dorthin zum Arbeiten, dann wackelt der Tisch dort spürbar.

Flexispot E1L kaufen:

Flexispot E1L bei Amazon ab 399,99 Euro

Flexispot E1L direkt beim Hersteller kaufen ab 399,99 Euro

Flexispot E1L: Eckschreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung

Der Flexispot E1L bietet eine L-förmige Arbeitsfläche, die aus zwei Holz-Tischplatten (160 x 100 Zentimeter insgesamt) besteht, in unserem Fall in Schwarz, alternativ gibt’s die Platten auch in Weiß. Wirklich interessant ist aber das Untergestellt, das aus mehreren Teilen besteht. Je nachdem, wie die L-Form des Tisches ausgerichtet sein soll, müssen Sie das Gestell entsprechend zusammenbasteln. Der Clou: Wenn Sie sich selbst größere oder gar kleinere Tischplatten zulegen möchten, dann lässt sich das Gestell auch flexibel breiter oder schmaler stellen.

Das Tischgestell lässt sich in der Breite recht flexibel bestellen, um auf andere Tischplatten umzusteigen. Flexispot

Insgesamt ist der Aufbau des Flexispot E1L eher durchwachsen. So erfolgt die Lieferung der Tischplatten separat vom Gestell, auf Vorbohrungen in den Platten hoffen wir vergebens. Hier sollten Sie beim Anschrauben an die Halterung also viel Sorgfalt walten lassen, sonst ärgern Sie sich im Nachgang über einen krumm montierten Tisch. Eine detailliertere Anleitung und etwas mehr Führung, wie beispielsweise eben in Form von vorgebohrten Löchern, hätten die Montage erleichtert.

Optimaler Abstand zum Monitor: Tipps für einen ergonomischen Arbeitsplatz

Aufwendiger Aufbau

Auch beim Zusammenbau des Gestells lässt Ihnen Flexispot viel Freiheit, allerdings ist der Großteil recht selbsterklärend. Wir empfehlen auf jeden Fall ein zweites Paar helfende Hände, denn das Gestell besteht nahezu komplett aus Metall, in Kombination mit den beiden Motoren kommt hier ordentlich Gewicht zusammen. Außerdem sollten Sie oder Ihr Helfer handwerklich halbwegs geschickt sein, da beim Zusammenbau etwas Expertise erforderlich ist.

Beim Zusammenbau sollte Ihnen definitiv jemand zur Hand gehen, der auch handwerklich geschickt ist. Flexispot

Die beiden Tischbeine mit zwei Segmenten lassen sich dank zwei elektrisch betriebener Motoren von 73 auf bis zu 122 Zentimeter verstellen. Hier bemerken wir erste Sparmaßnahmen: Elektrotische mit drei Segmenten bieten mehr Stabilität und können ein höheres Gewicht tragen.

Die aktuelle Höhe wird Ihnen über das flexibel positionierbare Bedienpanel in Echtzeit angezeigt. Zusätzlich lassen sich auch drei Profile hinterlegen und per Knopfdruck abrufen, damit sich der Tisch entsprechend verstellt. Das macht natürlich Sinn, wenn Sie dort mindestens Ihre gewünschte Sitz- und Stehhöhe programmieren.

Programmierbare Profile und Alarme

Zusätzlich lässt sich beim Flexispot E1L auch ein Alarm einstellen, der Sie nach einer frei wählbaren Dauer (in Minuten) daran erinnert, sich doch aus der sitzenden in eine stehende Position zu begeben. Denn wie wir ja wissen, macht’s hier die Mischung aus Stehen und Sitzen.

Neben der Höhenanzeige in Echtzeit lassen sich auch drei Profile und ein Alarm programmieren. Flexispot

Die Höhenverstellung an sich geht angenehm leise vonstatten, Flexispot gibt hier unter 50 Dezibel an, was in etwa einer normalen Unterhaltung entspricht. Sowohl beim Herauf-, als auch beim Herabfahren erkennt der Flexispot E1L, ob etwas im Weg ist und stoppt automatisch – in dem er zuerst wieder etwas in die entgegengesetzte Richtung fährt und dann anhält.

Stellenweise etwas wacklig

Dank einer Traglast von 80 Kilogramm nimmt es der Flexispot E1L auch mit unserem umfangreichen Setup auf: Auf der kurzen Seite befindet sich ein 35 Zoll großer Widescreen-Monitor, auf der längeren Seite ein Dual-Screen-Aufbau mit zwei 27-Zollern. Hinzu kommen ein 17-Zoll-Laptop und zwei Peripherie-Sets nebst einer RGB-Soundbar. Was uns jedoch auffällt: Sobald wir auf der kürzeren Seite arbeiten, wackelt der gesamte Tisch etwas – hier wäre eine etwas längere Halterung besser gewesen, die mehr Stützleistung bietet.