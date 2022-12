Android 14 Release: Wann erscheint das nächste große Update?

Seit Mitte August 2022 ist Android 13 verfügbar – zumindest für ausgewählte Smartphones wie Googles eigene Pixel-Reihe. Doch die Entwickler stehen nicht still, sie entwickeln bereits Android 14 – bis die ersten Beta-Versionen erscheinen, dauert es nicht mehr lang. Und ehe man sich versieht, ist auch schon das nächste große Update da.

Google veröffentlicht die Vorabversionen sowie das finale Android-Update in der Regel nach einem Muster. Gehen wir davon aus, dass der Hersteller den Android-14-Release so ähnlich handhabt wie 2022 mit Android 13, dann sieht der Zeitplan wie folgt aus:

Februar 2023: Erste Entwicklerversion

März 2023: Zweite Entwicklerversion

April 2023: Beta 1 (erste öffentliche Version)

Mai 2023: Beta 2

Juni 2023: Beta 3

Juli 2023: Beta 4 (nahe an finaler Version)

August/September 2023: Finaler Release Android 14

Bis das finale Android 14 erscheint, dauert es natürlich noch etwas. Erstmals ausprobieren können wir Android 14 aber bereits ab April, wenn die erste Beta kommt. Denn die können Pixel-Besitzer bereits ohne Aufwand per Over-the-Air-Update auf ihrem Handy installieren. Natürlich sollten Sie vorher ein Backup anlegen, denn die ersten Beta-Versionen können noch Fehler beinhalten. Mit einem Backup können Sie zum vorherigen Originalzustand zurückkehren.

Was wir von Android 14 erwarten dürfen

Offiziell ist recht wenig darüber bekannt, welche neuen Features Google in das nächste große Android-Update packt. Allerdings hat Google bereits eine Satellitenkommunikation in Aussicht gestellt, die die Hersteller dann in ihren Smartphones nutzen können. So ähnlich wie es Apple beim iPhone 14 Pro macht.

Für Android 14 erwarten Insider außerdem einen merklichen Fortschritt bei der Künstlichen Intelligenz (KI) mobiler Geräte. Neben individuellen und zugeschnitten App-Vorschlägen könnten damit auch automatisierte Alarme oder wiederkehrende Aufgaben dezent im Hintergrund verwaltet werden.

Alle weiteren Details finden Sie in unserem Artikel “Android 14: Warum sich das Warten lohnt“.