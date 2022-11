84 Prozent Rabatt: Surfshark VPN zum Black Friday für nur 2,05 Euro im Monat

Zum Black Friday hängt Surfshark das Preisschild besonders tief: Der VPN-Provider rabattiert das 2-Jahres-Abo um ganze 84 Prozent. Hinzu kommen 2 Monate Abo-Laufzeit on top. 26 Monate kosten damit nur 53,28 Euro. Der Deal gilt nur nur für kurze Zeit.

Surfshark VPN setzt auf moderne Server-Architektur und landet bei Tests regelmäßig im Spitzenfeld: Dank satter Extras, hoher Verbindungsgeschwindigkeit und sicherer Verschlüsselung. Auf ein Gerätelimit wird ausdrücklich verzichtet.

Surfshark bietet einen umfangreichen VPN-Dienst für Windows, macOS, Android und iOS. Mehr als 3200 Server in 100 Ländern versprechen zuverlässiges und störungsfreies Surfen ohne Tracing und ohne geografische Sperren. Der Firmensitz liegt auf den britischen Jungferninseln. Als Unternehmen ist Surfshark in den in den Niederlanden registriert.

Browser-Add-ons für Chrome und Firefox machen den VPN-Dienst besonders komfortabel und der Anbieter verzichtet auf Verbindungslimits: So können Sie damit beliebig viele Geräte gleichzeitig nutzen und den Service auch mit Freunden oder der Familie teilen. 24-Stunden-Support, Add-Blocker, Cookie-Kontrolle und zeitgemäße Zwei-Faktor-Verifizierung runden das Angebot zufriedenstellend ab. Auch das 1-Jahres-Abo gibt es derzeit mit 69 Prozent Rabatt. Dafür fallen monatlich 3,99 Euro an. Hinweis: Die Mehrwertsteuer kommt zu allen genannten Preisen noch hinzu.

Geoblocking? Nein Danke.

Mit dem VPN-Dienst von Surfshark lassen sich viele geografisch gesperrte Inhalte im Internet einfach wieder freischalten. Über britische Server sehen wir uns etwa das umfangreiche Programm der BBC an und österreichische Videotheken sowie Livestreams (Servus-TV, Formel 1) schalten wir über dortige VPN-Server ebenfalls frei. Auch das US-amerikanische Angebot von Netflix lässt sich empfangen und manche File-Hoster, die im europäischen Raum eigentlich gesperrt sind, stehen ebenfalls zur Verfügung. Zahlreiche DNS-Sperren werden also zum Problemchen der Vergangenheit.

Vorteile auf einen Blick:

84 Prozent Preisnachlass: VPN für nur 2,05 Euro im Monat

Auf allen Geräten nutzbar

Kein Limit für verbundene Geräte

Über 3200 Server in 100 Ländern

Add-ons für Chrome und Firefox, mobile Apps

„No-Logs“-Richtlinie

Cookie- und Add-Blocker

Support 24/7 erreichbar

Moderne VPN-Architektur verspricht hohe Anonymität

Surfshark setzt eigenen Angaben zufolge auf eine „strikte No-Logs-Richtlinie“. Verbindungs- oder Aktivitätsprotokolle werden beim Surfen demnach nicht angelegt. Seit 2020 nutzen die Niederländer auch sogenannte „RAM-only“-Server. Bei dieser Architektur kommen keine Datenträger zum Einsatz, auf denen Nutzdaten dauerhaft gespeichert werden könnten.

