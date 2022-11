Bitcoin: Neuer Tiefststand seit zwei Jahren

Im November und Dezember 2020 war der Bitcoin-Kurs zuletzt so niedrig wie jetzt. Denn Bitcoin hat in den letzten Tagen weiter an Wert verloren. Vom Rekordkurs im November 2021 von knapp unter 65.000 US-Dollar ist der Bitcoin mit seinen aktuell 15.711 Dollar (Stand 22.11.2022 um 10 Uhr) weit entfernt; in Euro bedeutet das: 1 Bitcoin ist 15.321 Euro wert. Die Prognose vieler Börsianer vom Juli 2022, dass der Bitcoin-Kurs auf 10.000 Dollar fallen könnte, erscheint nicht mehr abwegig, mehr dazu lesen Sie in Börsen-Experten: Bitcoin fällt auf 10.000 Dollar.

Wenigstens profitieren die Grafikkarten-Käufer von den rückläufigen Preisen, denn wenn sich das Krypto-Mining weniger oder nicht mehr lohnt, kaufen Krypto-Fans nicht den Grafikkarten-Markt leer.

Der ebenfalls sehr wichtigen Kryptowährung Ethereum ergeht es nicht besser, auch sie ist weit von ihrem Höchststand entfernt, wie man hier sieht.

Sicherlich hat das Desaster um die Krypto-Börse FTX diesen Niedergang zuletzt beschleunigt. Vielleicht fürchten viele Investoren auch, dass weitere Krypto-Börsen ebenfalls pleitegehen könnten. Vor allem aber sorgen der Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie die hohe Inflation für ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld.

Ein kleiner Trost: Bitcoin-Besitzer, denen ihr virtuelles Vermögen gestohlen wird, verlieren dann wenigstens nicht mehr ganz so viel Geld. Denn nach wie vor ist der Diebstahl von Bitcoin ein ernstes Problem, wie dieser Fall zeigt: 50.676 Bitcoin geklaut – Dieb versteckte sie in Popcorn-Dose und unter Fußboden. Auch das Durchwühlen von Mülldeponien auf der Suche nach Datenträgern mit Bitcoins darauf lohnt sich immer weniger: Bitcoin-Pech – 54 Millionen Euro in den Müll geschmissen.

Auch Helium HNT hat weiter an Wert verloren und nähert sich so langsam der Bedeutungslosigkeit. Aktuell bekommt man für einen HNT gerade noch 2,12 Euro. Unser Experiment, mit Helium HNT reich zu werden, ohne arbeiten zu müssen, wird zu einer Realsatire. Unser Helium-Miner schürft zwar weiter fleißig HNT, diese sind nur nichts mehr wert.

