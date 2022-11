Die besten Handytarif-Deals zum Black Friday

In der aktuellen Black Week, die ihren Höhepunkt mit dem Black Friday am 25. November 2022 feiert, gibt es auch einige spannende Handytarife mit starken Konditionen zu Schnäppchen-Preisen. Wer jetzt einen Tarif sucht, der sollte in dieser Woche zuschlagen! Die meisten Handytarif-Deals in diesem Artikel sind nur für kurze Zeit verfügbar.

6 GB LTE im O2-Netz für 4,99 Euro (24 Monate oder monatlich kündbar)

Netz: O2

Anbieter: handyvertrag.de

Auf Wunsch monatlich kündbar

bis zu 50 Mbit/s LTE

Allnet- & SMS-Flat

Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 9,99 Euro

Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit): 0 Euro

8 GB LTE im O2-Netz für 5,99 Euro (24 Monate oder monatlich kündbar)

Netz: O2

Anbieter: sim.de

Auf Wunsch monatlich kündbar

bis zu 50 Mbit/s LTE

Allnet- & SMS-Flat

Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 9,99 Euro

Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit): 0 Euro

10 GB LTE im O2-Netz für 6,99 Euro (24 Monate oder monatlich kündbar)

Netz: O2

Anbieter: handyvertrag.de

Auf Wunsch monatlich kündbar

bis zu 50 Mbit/s LTE

Allnet- & SMS-Flat

Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 9,99 Euro

Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit): 0 Euro

12 GB LTE im O2-Netz für 8,99 Euro (24 Monate oder monatlich kündbar)

Netz: O2

Anbieter: sim.de

Auf Wunsch monatlich kündbar

bis zu 50 Mbit/s LTE

Allnet- & SMS-Flat

Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 9,99 Euro

Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit): 0 Euro

12 GB LTE im Vodafone-Netz für 8,99 Euro (monatlich kündbar)

Netz: Vodafone

Anbieter: SIMon mobile

monatlich kündbar

bis zu 50 Mbit/s LTE

Allnet- & SMS-Flat

Preis gilt nur bei Rufnummermitnahme

Nach einem Jahr verringert sich das Datenvolumen auf 10 GB

Keine Anschlussgebühr

12 GB LTE im Telekom-Netz für 9,99 Euro (24 Monate)

Netz: Telekom

Anbieter: Freenet

Laufzeit: 24 Monate

bis zu 25 Mbit/s

Telefonie-Flat

SMS: 0,19 Euro

Anschlussgebühr: 19,99 Euro

15 GB LTE im Vodafone-Netz für 7,99 Euro (24 Monate)

Netz: Vodafone

Anbieter: Crash

Datenvolumen: 15 GB (LTE 50 Mbit/s)

(LTE 50 Mbit/s) Preis pro Monat: 9,99 Euro

Flat Telefonie & SMS

Flat EU-Roaming

VoLTE ist möglich

WLAN-Call möglich

eSIM möglich

Anschlusspreis: 0 Euro

15 GB LTE im O2-Netz für 9,99 Euro (24 Monate oder monatlich kündbar)

Netz: O2

Anbieter: handyvertrag.de

Auf Wunsch monatlich kündbar

bis zu 50 Mbit/s LTE

Allnet- & SMS-Flat

Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 9,99 Euro

Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit): 0 Euro

18 GB LTE im O2-Netz für 11,99 Euro (24 Monate oder monatlich kündbar)

Netz: O2

Anbieter: sim.de

Auf Wunsch monatlich kündbar

bis zu 50 Mbit/s LTE

Allnet- & SMS-Flat

Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 9,99 Euro

Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit): 0 Euro

20 GB LTE im Telekom-Netz für 12,99 Euro (24 Monate)

Netz: Telekom

Anbieter: Freenet

Datenvolumen: 20 GB (LTE: 25 Mbit/s)

Laufzeit: 24 Monate

bis zu 25 Mbit/s

Telefonie-Flat

SMS: 0,19 Euro

Anschlussgebühr: 19,99 Euro

30 GB LTE im Vodafone-Netz für 9,99 Euro (24 Monate)

Netz: Vodafone

Anbieter: Crash

Datenvolumen: 30 GB (LTE 50 Mbit/s)

(LTE 50 Mbit/s) Preis pro Monat: 9,99 Euro

Flat Telefonie & SMS

Flat EU-Roaming

VoLTE ist möglich

WLAN-Call möglich

eSIM möglich

Anschlusspreis: 0 Euro

30 GB LTE im Telekom-Netz für 14,99 Euro (24 Monate)

Netz: Telekom

Anbieter: Freenet

Datenvolumen: 30 GB (LTE: 25 Mbit/s)

Laufzeit: 24 Monate

Flat Telefonie & SMS

Anschlussgebühr: 19,99 Euro

40 GB LTE im Vodafone-Netz für 14,99 Euro (24 Monate)

Netz: Vodafone

Anbieter: Crash

Datenvolumen: 40 GB (LTE 50 Mbit/s)

(LTE 50 Mbit/s) Preis pro Monat: 14,99 Euro

Flat Telefonie & SMS

Flat EU-Roaming

VoLTE ist möglich

WLAN-Call möglich

eSIM möglich

Anschlusspreis: 0 Euro

40 GB LTE im Telekom-Netz für 19,99 Euro (24 Monate)

Netz: Telekom

Anbieter: Freenet

Datenvolumen: 40 GB (LTE: 25 Mbit/s)

Laufzeit: 24 Monate

Flat Telefonie & SMS

Anschlussgebühr: 19,99 Euro

50 GB LTE im Vodafone-Netz für 24,99 Euro (24 Monate)

Netz: Vodafone

Anbieter: Freenet

Datenvolumen: 50 GB (LTE: 25 Mbit/s)

Laufzeit: 24 Monate

Flat Telefonie & SMS

Anschlussgebühr: 19,99 Euro

Unimited-Tarif im O2-Netz für 29,99 Euro (monatlich kündbar)

