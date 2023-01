congstar Flat-Tarife im Telekom-Netz: Jedes Jahr mehr GB ohne Aufpreis

Aktion bei congstar bis 28. Februar

Aktuell gibt es die beliebten congstar-Tarife im Netz der Deutschen Telekom mit extra Datenvolumen on top. Den Tarif “Allnet Flat M” beispielsweise gibt es jetzt mit 16 GB statt 10 GB – für monatlich 22 Euro. Den Handytarif inklusive Flat in alle Netze kann man wahlweise mit oder ohne Laufzeit (monatlich kündbar) abschließen. Wer länger bleibt, wird belohnt: Jedes Jahr gibt es weitere 5 GB an Datenvolumen dazu geschenkt.

Für Leute, die auch mit weniger monatlichem Inklusiv-Datenvolumen auskommen, ist der “Allnet Flat S”-Tarif empfehlenswert. Diesen gibt es aktuell mit 4 GB statt 3 GB Datenvolumen. Jedes Jahr erhält man weitere 1 GB gratis dazu. Die monatliche Grundgebühr für den S-Tarif beträgt 12 Euro.

Den Tarif “Allnet Flat M” erhalten Sie aktuell für 22 Euro Grundgebühr im Monat. Der einmalige Bereitstellungspreis beträgt 35 Euro (bei monatlich kündbarer Variante) bzw. 15 Euro bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Sie surfen im schnellen Netz der Deutschen Telekom mit Downloadraten bis zu 50 Mbit/s dank der jetzt kostenfreien “LTE 50 Option”, die Sie ansonsten 5 Euro monatlich gekostet hätte. Falls Sie nicht vorher kündigen, erhalten Sie jedes Jahr weitere 5 GB Inklusiv-Volumen gratis zu den 16 GB dazu. Der Preis erhöht sich dadurch nicht.

congstar “Allnet Flat M” im Überblick

Netz: congstar / Telekom

LTE 50 mit max. 50 Mbit/s

Datenvolumen: 16 statt regulär 10 GB

Jedes Jahr erhöht sich das Volumen um weitere 5 GB

Inklusive Telefonie- & SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr: “Allnet Flat M”: 22 Euro

Anschlussgebühr: 35 € (mtl. kündbar) bzw. 15 € (24 Monate)

10 € Bonus bei Rufnummernmitnahme

congstar “Allnet Flat S”-Tarif mit mehr GB

Netz: congstar / Telekom

LTE 25 mit max. 25 Mbit/s

Datenvolumen: 4 statt regulär 3 GB

Jedes Jahr erhöht sich das Volumen um weitere 1 GB

Inklusive Telefonie- & SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr: “Allnet Flat S”: 12 Euro

Anschlussgebühr: 35 € (mtl. kündbar) bzw. 15 € (24 Monate)

10 € Bonus bei Rufnummernmitnahme

