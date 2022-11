Betrugsversuch mit Paypal – ausgerechnet zum Black Friday

Ausgerechnet zur Black-Friday-Woche versuchen Cybergangster Paypal-Kunden in die Falle zu locken. Davor warnen Verbraucherschützer aus Schleswig-Holstein. So verschicken die Betrüger Mails im Paypal-Aussehen mit dem wenig aussagekräftigen Betreff “Es gilt folgende Mitteilung zu beachten”. In der Mail steht dann, dass das Paypal-Konto des Empfängers vorübergehend eingeschränkt sei.

Der Grund dafür sei eine neue Zahlungsrichtlinie der Europäischen Kommission, die alle Banken und Zahlungsdienstleister dazu verpflichten würde, “einen Datenabgleich der Kunden einzufordern”. Infolgedessen soll anhand des in der Mail folgenden Buttons über einen Link ein Datenabgleich durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich jedoch wieder um einen Betrugsversuch, mit dem die Betrüger an Ihre persönlichen Daten gelangen wollen. Dieser Trick mit der “neuen Zahlungsrichtlinie” ist alt und wurde schon mehrfach von Betrügern missbraucht.

Link in der Mail nicht klicken!

Um den Druck auf die Empfänger zu erhöhen, drohen diese in der Mail damit, dass bei Nichtdurchführung das Paypal-Konto nicht mehr verwendbar sei. Lassen Sie sich davon nicht verunsichern, sondern ignorieren Sie diese Aufforderung und löschen Sie diese Mail, ohne darin etwas anzuklicken.

Schnäppchen in der Black-Friday-Woche

Keinesfalls sollten Sie sich von solch stümperhaft gemachten Betrugsversuchen mit dem Paypal-Bezahldienst davon abhalten lassen, in der Cyberweek echte Schnäppchen zu machen.

Die PC-WELT-Redaktion begleitet Sie durch die Black-Friday-Woche. Wir suchen für Sie die besten Technikangebote raus und ordnen diese ein. Damit verpassen Sie kein echtes Schnäppchen und vermeiden zugleich Fehlkäufe.

Weitere Meldungen zu Paypal