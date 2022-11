Polizei warnt: Neuer Betrug bei Ebay-Kleinanzeigen und “Sicheres Bezahlen”

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsvariante bei Ebay Kleinanzeigen, bei der die Bezahlvariante “Sicheres Bezahlen” missbraucht wird.

So läuft der Betrug

Verkäufer, die auf Ebay Kleinanzeigen Produkte zum Kauf anbieten, erhalten von den Betrügern zwei Nachrichten. In der ersten Nachricht schreibt der angebliche Käufer/Käuferin, dass er/sie die Ware nun mit seiner Debitkarte bezahlt hätte und dass sich in Kürze Ebay Kleinanzeigen bezüglich der Bezahlung melden würde. Zudem will der angebliche Käufer die Mobilfunknummer des Verkäufers wissen.

Kurz darauf folgt eine weitere Nachricht, dieses Mal per SMS. Darin steht, dass der Artikel angeblich über die Funktion “Sicher bezahlen” gekauft wurde. Der Verkäufer müsse nun auf den Link in dieser Nachricht klicken, um sein Geld zu erhalten. Dieser Link, der mittlerweile nicht mehr aktiv ist, führt laut Polizei wahrscheinlich auf eine Phishingseite. Dort wollen die Cybergangster vermutlich Adress- und vor allem Kreditkartendaten des Verkäufers stehlen.

Das sollten Sie tun, falls Sie bereits auf diese Masche hereingefallen sind

Informieren Sie sofort Ihre Bank, damit diese die Zahlung sperrt. Gegebenenfalls muss auch Ihre Kreditkarte gesperrt werden. Falls Sie Ihre Ebay-Kleinanzeigen-Logindaten auf der gefälschten Seite eingegeben haben, sollten Sie diese sofort ändern und Ebay Kleinanzeigen informieren. Erstatten Sie zudem Anzeige bei der Polizei. Das ist auch online möglich.

So schützen Sie sich vor diesem Betrug

Lassen Sie sich nie auf Kontaktaufnahme außerhalb von Ebay Kleinanzeigen ein. Akzeptieren Sie keine Bezahlmethode, die Sie nicht bereits selbst benutzen. Verwenden Sie “Sicheres Bezahlen” nur wie von Ebay Kleinanzeigen vorgesehen innerhalb dieses Kleinanzeigenportals: Ebay Kleinanzeigen: Bezahlen wird ab sofort sicherer – teilweise und Ebay Kleinanzeigen: Das ist ab sofort neu.

