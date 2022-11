VW Golf wird zum reinen Elektroauto

Volkswagen will den VW Golf nicht sterben lassen. Stattdessen soll das meistgebaute Modell von VW in der nächsten, neunten Generation als reines Elektroauto fortgeführt werden. Das sagte Thomas Schäfer, Chef von Volkswagen, in einem Interview mit dem britischen Auto-Magazin Autocar.

Aktuell verkauft Volkswagen die achte Generation seines Klassikers. Der Golf VIII startete allerdings mit Software-Problemen, zudem kaufen immer weniger Menschen Fahrzeuge aus der “Kompaktklasse” und die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren erscheint immer unwirtschaftlicher. Da Volkswagen mit dem ID.3 zudem ein rein elektrisches Fahrzeuge verkauft, das von den Abmessungen und der Positionierung her ungefähr dem Golf entspricht, könnte man durchaus vermuten, dass VW keine neue Golf-Generation mehr entwickeln werde: VW Golf – bringt Volkswagen keinen Nachfolger mehr? Doch dem widerspricht Schäfer.

VW will demnach die Modellbezeichnung “Golf” nicht sterben lassen und diesen als reines Elektroauto fortführen. Dieser rein elektrische Golf dürfte dann ab circa 2028 oder 2029 erscheinen, wenn der Golf VIII vermutlich ausläuft.

Es wäre wahnsinnig, ikonische Markenbezeichnungen wie “Golf” und “GTI” sterben zu lassen, soll Schäfer dem Auto-Magazin gesagt haben. Volkswagen wolle zwar am “ID.” für seine Elektroautos festhalten, doch ikonische Modellbezeichnungen sollen ebenfalls weiter bestehen. Als Beispiel nannte Schäfer den “ID Buzz”, also den elektrischen VW Bus. Denn dieser trage neben dem “ID.” als Kennzeichen für seine Zugehörigkeit zur Elektro-Auto-Familie von VW ebenfalls noch einen weiteren Namensbestandteil, eben das “Buzz”. ID-Fahrzeuge müssten also keineswegs immer eine Nummer tragen wie ID.3 und ID.4, sondern es sei auch eine Modellbezeichnung “ID. Golf” denkbar.

Der elektrische Golf sei aber keineswegs ein Ersatz für den ID.3. Beide Modelle würden sich stattdessen bei Größe und Positionierung unterscheiden. Der ID.3 sei Schäfer zufolge ja schon jetzt kein elektrischer Golf, sondern eher ein Golf Plus. Der neue elektrische Golf könnte dann seinen Platz zwischen dem kommenden ID.2 und dem ID.3 finden.

Es gab bereits einmal einen e-Golf

Einen rein elektrisch angetriebenen VG Golf gab es übrigens bereits einmal. Er war damals sogar das erfolgreichste Elektro-Auto von VW: Heute stirbt der VW e-Golf – das erfolgreichste E-Auto von VW. Sogar die Polizei fuhr den e-Golf. Das Foto zu dieser Meldung zeigt den letzten e-Golf, der am 23.12.2020 in der Gläsernen Manufaktur in Dresden vom Band lief.

Die Geschichte des VW Golf in Wort und Bild

