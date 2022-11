Deutscher Zoll beschlagnahmt Elon Musks Flammenwerfer

Im Jahr 2018 startete Elon Musk den Verkauf eines Flammenwerfers. Der “The Boring Company Flamethrower” kostete 500 US-Dollar und war sozusagen ein Werbegag, um die Tunnelbohr-Firma „The Boring Company“ (der Firmenname ist doppeldeutig: Boring heißt sowohl „bohren“ als auch „langweilig“) von Musk bekannter zu machen. Jetzt wollte tatsächlich jemand diesen Flammenwerfer nach Deutschland einführen.

Das Zollamt Baden-Baden machte dem Importeur der gefährlichen Waffe aber einen Strich durch die Rechnung, wie das Hauptzollamt Karlsruhe hier mitteilt. Der 34 Jahre alte Mann, der sich den Flammenwerfer hat schicken lassen, behauptete, dass er das Gerät nur für Sammlerzwecke bestellt hatte und auf die Wertsteigerung des Gegenstandes setzen würde.

Auf der Verpackung steht zwar, dass es sich nicht um einen Flammenwerfer handeln würde, doch die Beamten sahen das anders. “Auch wenn auf der Verpackung steht, dass es angeblich kein Flammenwerfer sei, haben die Flammen eine Reichweite von mehreren Metern. Das Ungetüm sieht außerdem einer echten Waffe sehr ähnlich und ist deshalb ein gefährlicher Gegenstand“, erklärt Alina Holm, Sprecherin des Hauptzollamts Karlsruhe.

Die Zollbeamten stellten den Flammenwerfer sicher. Gegen den 34-jährigen Mann wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Hintergrund: Elon Musks Flammenwerfer

20.000 Stück konnte Musk von seinem Flammenwerfer absetzen, wodurch 10 Millionen Dollar in die Kasse von The Boring Company gespült wurden. Musk hatte zudem eine Überraschung für alle Besteller bereit: Sie bekamen jeweils einen Feuerlöscher gratis noch dazu. Ursprünglich wollte Musk für den Feuerlöscher noch einmal extra kassieren.

The Boring Company ist neben dem Elektro-Auto-Bauer Tesla und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX eine weitere spektakuläre Gründung von Tausendsassa Elon Musk. The Boring Company soll Tunnel bauen und damit die Verkehrsprobleme moderner Großstädte lösen helfen. In den Tunneln sollen Autos schneller zum Ziel kommen als an der Oberfläche. Außerdem dienen Tunnels als Infrastruktur für das Hyperloop-Projekt von Musk, also eine Art Hochgeschwindigkeits-Magnetschwebebahn.