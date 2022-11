12 Monate Playstation Plus deutlich günstiger in der Amazon Black Week erhältlich

Die Playstation Plus Mitgliedschaft ist bei Amazon in der Black Friday Woche deutlich reduziert erhältlich: Sie erhalten das 12-Monats-Abo mit einem hohen Rabatt. So kostet das 12 Monats-Abo für Playstation Plus Premium etwa nur 76,41 Euro statt 120 Euro. Das ist günstiger als den Preis in Höhe von 89,99 statt 120 Euro, den Sony während seiner Black-Friday-Aktion im eigenen Playstation Store verlangt.

Zu beachten gilt es, dass es bei Amazon unterschiedliche Download-Codes zu erwerben gibt, je nachdem, ob man im Besitz eines deutschen oder österreichischen Playstation-Kontos ist.

Angebote für deutsche PSN-Konten

12 Monate PS Plus Premium für 76,41 Euro statt 120 Euro

12 Monate PS Plus Extra für 67,50 statt 100 Euro

12 Monate PS Plus Essential für 40,50 Euro statt 60 Euro

Angebote für österreichische PSN-Konten

12 Monate PS Plus Premium für 76,41 Euro statt 120 Euro

12 Monate PS Plus Extra für 67,50 statt 100 Euro

12 Monate PS Plus Essential für 40,50 Euro statt 60 Euro

Die Käufer erhalten sofort nach dem Kauf einen Guthaben-Code, den sie im Playstation Store bis zum 28.11.2022 dann für den Kauf des entsprechenden Playstation-Plus-Abos verwenden können. Nach dem Einlösen des Codes erhalten Sie also das entsprechende Guthaben im Playstation Store, welches dann ausschließlich dazu genutzt werden kann, um dann hier bis zum 28.11.2022 das entsprechende Playstation Plus Abo zu erwerben. Nach dem 28.11. wird Sony die Preise für die Playstation-Plus-Abos wieder erhöhen.

Außerdem gibt es aktuell bei Amazon PlayStation Store Guthaben für FIFA 23 Ultimate Team im Angebot. Sie erhalten aktuell 12.000 Fifa-Points für 84,99 statt 99,99 Euro und sparen damit 15 Euro!

12.000 Fifa-Points für 85 statt 100 Euro (deutsches PS-Konto)

12.000 Fifa-Points für 85 statt 100 Euro (österreichisches PS-Konto)

Alle Vorteile einer Playstation Plus Mitgliedschaft

Bei Playstation Plus Essential erhalten die Abonnenten Playstation Plus Essential mindestens zwei Spiele gratis monatlich, exklusive Rabatte, Cloud-Speicher für Spielstände und Zugriff auf Online-Multiplayer. Bei Playstation Plus Extra kommt noch der Zugriff auf einen Katalog mit 400 Playstation-4- und Playstation-5-Spielen hinzu. Bei Playstation Plus Premium gibt es dann noch den Zugriff auf Playstation Now und eine Zusatz-Bibliothek mit über 340 Playstation-3-, Playstation-2-, Playstation-1- und Playstation-Portable-Spielen.

Welche Unterschiede es bei Playstation Plus Essential, Extra und Premium genauer gibt, erläutern wir ausführlich in diesem Beitrag: Wie gut ist Playstation Plus in 2022? Essential, Plus & Premium erklärt

