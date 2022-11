WM-App der Telekom stellt Ihnen Ronaldo lebensgroß ins Wohnzimmer

Am Sonntag startet die umstrittene Fußball-WM 2022 in Katar. Nur die Telekom überträgt über Magenta TV alle Spiele in 4K. Passend zum WM-Start gibt es von der Telekom jetzt auch die App MagentaTV FIFA WM AR hier für iOS und hier für Android. Die Telekom verspricht mit der App ein “völlig neuartiges Fußball-Erlebnis für die FIFA WM 2022”. Vorausgesetzt natürlich, man hat MagentaTV gebucht.

Die App “Magenta TV FIFA WM AR” besitzt Augmented-Reality-Funktionen, durch die im Wohnzimmer interaktive Fußball-Spielfelder und sogar lebensgroße Fußballer ins Wohnzimmer platziert werden. Während das Spiel auf dem Fernseher läuft, erhält der Nutzer damit beispielsweise Live-Statistiken über das laufende Spiel oder mehr Informationen zu einem Spieler. Diese Live-Statistiken sind für alle Spiele der Fußball-WM verfügbar. Dazu gehören etwa:

Informationen zur Spieler-Performance

AR-Statistiken wie Positions-Heatmaps, Schusskarten, Ballkontrolle oder Passspiel

Details zu Teamleistungen und Spielstrategien

Kader, Aufstellungen oder Auswechslungen

Strafen wie gelbe oder rote Karten

Bedingungen für die Nutzung der App

Auf der App gibt es zusätzlich Replays, Highlights, Interviews und mehr zu allen Begegnungen. Für die Nutzung der App ist ein aktiver MagentaTV-Tarif und eine bestehende Internetverbindung erforderlich. Außerdem muss eine Live-Spiel auf dem MagentaTV-Kanal “FUSSBALL.TV 1 FIFA WM 2022” laufen. Der App müssen dann auch noch die Berechtigungen für den Zugriff auf das Mikrofon und die Kamera des verwendeten Smartphones oder Tablets gegeben werden.