Grafikkarten-Deals: AMD RX 6900 XT und AMD RX 6700 XT zu Tiefstpreisen

Nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen Online-Händlern können Sie aufgrund der Black Friday Woche vom 18. bis zum 28. November viele Produkte im Angebot finden. Darunter fallen auch GPUs von AMD der Radeon RX 6000 Serie wie die RX 6900 XT, die RX 6800, die RX 6700 XT, die RX 6700 sowie die RX 6400. All diese Grafikkarten sind aktuell zum neuen Bestpreis gelistet.

Los geht es mit dem Spitzenmodell, der AMD Radeon RX 6900 XT, deren offizielle UVP bei 999 Euro liegt. Mit der Grafikkarte können Sie nahezu alle aktuellen Spiele in UHD-Auflösung mit höchsten Grafikeinstellungen flüssig zocken. Bei aktiviertem Raytracing müssen Sie ein paar Abstriche in Kauf nehmen, ansonsten ist die AMD GPU in 2160p vergleichbar schnell wie eine RTX 3080 Ti von Nvidia. Aktuell gibt es bei Mindfactory das Modell XFX Speedster SWFT Radeon RX 6900 XT Core Gaming für 728 Euro im Angebot, wobei es sich um einen neuen Bestpreis handelt. Für die zweitgünstigste Karte sind im Preisvergleich 799 Euro fällig.

XFX Speedster SWFT Radeon RX 6900 XT Core Gaming für 728 Euro bei Mindfactory

Für 200 Euro weniger erhalten Sie die XFX Speedster SWFT 319 Radeon RX 6800 Core Gaming für derzeit 529 Euro bei Amazon im Angebot. Auch hierbei handelt es sich um einen neues Bestpreis, bisher waren für die Karte 569 Euro fällig. Mit der AMD Radeon RX 6800 sind Sie in der Lage in QHD-Auflösung mit höchsten Grafikdetails zu zocken und können auch Ausflüge in die höhere UHD-Auflösung wagen. Allerdings müssen Sie hierfür im Regelfall die Grafikdetails auf mittel bis hoch reduzieren. Die AMD Karte ist abgesehen vom Raytracing etwas schneller als Nvidias RTX 3070 Ti.

XFX Speedster SWFT 319 Radeon RX 6800 Core Gaming für 529 Euro bei Amazon

Ebenfalls fürs Gaming in 1440p-Auflösung ausgelegt ist die AMD Radeon RX 6700 XT mit einer UVP von 479 Euro. In den meisten Spielen reicht die Rechenleistung für die höchsten Grafikeinstellungen aus, nur in den neuesten Blockbustern müssen Sie die Settings eventuell leicht reduzieren, um 60 FPS zu erhalten. Das günstigste Modell ist derzeit bei Mindfactory gelistet in Form der XFX Speedster SWFT 309 Radeon RX 6700 XT Core Gaming für 428 Euro. Bisher waren für die Karte im Preisvergleich mindestens 479 Euro fällig, Sie können sich also 50 Euro einsparen. Eine vergleichbare Performance bietet Nvidias RTX 3060 Ti.

XFX Speedster SWFT 309 Radeon RX 6700 XT Core Gaming für 428 Euro bei Mindfactory

Nur ein paar Prozent langsamer und mit 2 GB Videospeicher weniger ausgestattet ist die AMD Radeon RX 6700. Damit reicht die Performance auf jeden Fall für hohe Settings in 1440p-Auflösung vollkommen aus. Mit der XFX Speedster SWFT 3090 Radeon RX 6700 Core Gaming gibt es derzeit ein Modell für 379 Euro bei Amazon im Angebot. Bisher waren für diese Karte mindestens 409 Euro fällig, also auch hier gibt es einen neuen Bestpreis.

XFX Speedster SWFT 3090 Radeon RX 6700 Core Gaming für 379 Euro bei Amazon

Ein preiswertes Modell erhalten Sie mit der ASUS Phoenix Radeon RX 6400 für 151,21 Euro bei Barax. Hierbei dürfen Sie aber nicht den Fehler machen und die AMD Radeon RX 6400 für eine potente Gaming-Grafikkarte halten, denn die Rechenpower reicht nur für ein paar simple oder schon etwas in die Jahre gekommene Titel aus. Bei brandaktuellen Spielen müssen Sie die Spiel-Settings sehr weite herunterdrehen, um in Full-HD noch auf halbwegs spielbare FPS-Werte zu kommen.

