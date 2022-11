Sonos will in neue Produktkategorien expandieren

Sonos will mittelfristig in vier neue Produktkategorien expandieren. Das bestätigte CEO Patrick Spence in dieser Woche bei der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftsergebnisse. Das erste neue Produkt soll dabei schon im nächsten Jahr auf den Markt kommen. „Wir sind zwar immer vorsichtig, wenn wir über unsere Produkt-Roadmap sprechen, aber wir investieren in Produkte, die es uns ermöglichen, in vier neue Kategorien einzusteigen, von denen wir eine voraussichtlich im Geschäftsjahr 2023 ankündigen werden,“ erklärt Spence.

Bluetooth-Kopfhörer von Sonos?

Ins Detail dazu gehen, um welche Produktkategorien es sich handelt, wollte der Sonos-CEO zwar nicht, die Gerüchteküche geht jedoch davon aus, dass es sich bei einer davon um Bluetooth-Kopfhörer handelt. Hinweise darauf gab es bereits seit Anfang 2019. Die Mutmaßungen wurden im vergangenen Jahr schließlich durch die Anmeldung eines sogenannten Geschmacksmusters beim Deutschen Patent- und Markenamt untermauert. Dieses beinhaltete mehrere skizzenhafte Zeichnungen, die Aufschluss über das mögliche Design der Sonos-Kopfhörer gaben.

Kommt der ANC-Kopfhörer schon 2023?

Die Zeichnungen erinnerten an die Form der Beoplay H95 von Markenhersteller Bang & Olufsen. Auf den Skizzen waren unter anderem ein USB-C-Anschluss, eine Klinkenbuchse sowie drei Buttons zu erkennen. Aus der Patentanmeldung ging außerdem hervor, dass Sonos einen nahtlosen Übergang der Musikübertragung von einem Lautsprecher auf den Kopfhörer ermöglichen wolle. Den Mutmaßungen zufolge wird der Kopfhörer von Sonos außerdem Active Noise Cancellation (ANC) – die aktive Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen – unterstützen. Eine offizielle Bestätigung des noch namenlosen Kopfhörers seitens Sonos steht jedoch noch aus. Ob es sich dabei tatsächlich um das neue Produkt handelt, das 2023 vorgestellt werden soll, bleibt abzuwarten.