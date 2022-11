Roborock Q7 Max+: Cleverer Saugroboter mit Entleerungsstation sehr günstig

Falls Sie einen leistungsfähigen Saugroboter mit Absaugstation suchen, dann sollten Sie sich den Roborock Q7 Max+ auf Amazon anschauen. Dieser smarte Saugroboter mit Entleerungsstation ist zum Start der Black-Friday-Woche ziemlich günstig erhältlich.

Roborock Q7 Max+ mit Auto-Entleerungsstation für 509 Euro kaufen

Roborock ist ein bekannter chinesischer Hersteller von Saugrobotern. Der hier angebotene Q7 Max saugt nicht nur, sondern wischt die Wohnung auch feucht raus. Mit seinem Lidar kann er sich schnell in der Wohnung orientieren, legt eine Karte von der Wohnung an und reinigt diese dann nach Ihren Vorgaben. Sie können den Roboter regelmäßig einzelne Räume oder die ganze Wohnung saugen und wischen lassen. Sie können den Roboter aber per App jederzeit auch spontan von unterwegs eine Reinigung starten lassen. Auf der virtuellen Karte in der App sehen Sie immer in Echtzeit, was der Roboter bereits gereinigt hat. Der Roboter sollte die meisten Hindernisse zuverlässig erkennen und umfahren können. Neben der App, den Bedienelementen direkt auf dem Roboter und dem programmierbaren Timer können Sie den Roborock aber auch per Sprachbefehl an Alexa und Google Assistant zur Arbeit schicken.

Der besondere Vorteil des Roborock Q7 Max+ liegt aber in der automatischen Entleerungsstation. Dort lädt der Roboter nicht nur seinen Akku auf, sondern entleert dort auch automatisch seinen Staubbehälter und den Schmutzwasserbehälter. Das ist besonders für Allergiker ein großer Vorteil, weil sie den Staubbehälter nicht von Hand ausleeren müssen. Nur in größeren Abständen müssen Sie die entsprechenden Tanks in der Entleerungsstation wechseln.

Preiseinschätzung

Der bisherige Bestpreis auf Amazon ist knapp 489 Euro. Ganz so günstig ist der Roboter jetzt also nicht. Zudem verkauft der eine oder andere Anbieter außerhalb von Amazon diese Kombination aus Saugroboter und Absaugstation noch einige wenige Euro günstiger, wie Sie hier in unserem Preisvergleich sehen. Trotzdem ist das Angebot auf Amazon gut und durchaus empfehlenswert.

