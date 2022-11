Günstige Spiele für Kinder am Amazon Black Friday

Sie wollen an dunklen Winterabenden Spaß mit Ihren Kindern haben? Dann sind Spiele die richtige Abwechslung. Und das mal nicht am PC oder Tablet, sondern ganz klassisch am Küchentisch. Wir haben eine Auswahl von Angeboten am Black Friday für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie bestimmt das für Sie und Ihre Kinder passende Spiel und starten schon in paar Tagen durch.

Der Klassiker unter den Kartenspielen: Mattel Games GXY75 – UNO Extreme!

Bei Amazon für 22,59 statt 31,03 Euro

Kartenspiel mit Zufallsschleuder für 2 bis 10 Spieler ab 7 Jahren

Mattel

Monsterstarker Glibber-Klatsch von Ravensburger

Bei Amazon für 12,99 statt 18,99 Euro

Gesellschafts- und Familienspiel, für Kinder und Erwachsene ab 5 Jahren

Ravensburger

Krimi- und Rätselspiel: Hasbro Cluedo Brettspiel Verrat in der Villa

Bei Amazon für 13,99 statt 19,99 Euro

Dynamisches Escape-Room-Brettspiel. Für 1 bis 6 Spieler ab 10 Jahren

Hasbro

Reaktionsgeschwindigkeit fördern: Jenga Classic

Bei Amazon für 10,91 statt 12,99 Euro

Kinderspiel das die Reaktionsgeschwindigkeit fördert, ab 6 Jahren

Jenga

Spaß mit Super Mario: Hasbro Das Spiel des Lebens

Bei Amazon für 25,19 statt 29,99 Euro

Brettspiel für Kinder ab 8 Jahren

Hasbro

Interaktive Murmelbahn für Kinder: Ravensburger GraviTrax Starterset XXL

Bei Amazon für 74,99 statt 105,99 Euro

Mit über 100 Bausteinen. Erweiterbare Kugelbahn für Kinder, Konstruktionsspielzeug ab 8 Jahren

Ravensburger

Beliebte Lieder zum Anhören und Mitsingen: Ravensburger tiptoi Starter-Set

Bei Amazon für 66,99 statt 84,27 Euro

Stift und Buch Meine schönsten Kinderlieder – plus Ladestation

Ravensburger

Fire HD 8 Kids-Tablet

Bei Amazon für 84,99 statt 159,99 Euro

Amazon

Und wenn’s mit dem gemeinsamen Spieleabend im Kreis der Familie nicht klappt, dann bietet sich das Fire HD 8 Kids-Tablet von Amazon an. Mit dabei ist Amazon Kids+: Das Gesamtangebot ermöglicht den Zugriff auf Tausende Bücher und Audible-Hörbücher, Filme, Serien, Musiksender, Apps und Spiele für Kinder von 3 bis 7 Jahren. Diese Inhalte sind speziell ausgewählt und altersgerecht, sodass Kinder lernen, spielen und kreativ sein können. Mit den anpassbaren Altersfiltern kann das Tablet mit dem Kind mitwachsen. Außerdem ist es einfach, Kinderprofilen Inhalte hinzuzufügen, um Zugriff auf mehr Apps und Spiele zu ermöglichen. Kinder können ohne elterliche Erlaubnis nicht auf soziale Medien zugreifen oder In-App-Käufe durchführen.

Die besten Amazon-Angebote des Tages finden Sie in unserem Black Friday Hauptbeitrag.