2 GB on top: Jetzt 12 GB LTE im Vodafone-Netz von SIMon mobile für nur 8,99 Euro

Starkes Netz, preiswerte Konditionen: SIMon mobile bietet mit dem Tarif „SIMon mobile flex“ schon länger ein richtig gutes Angebot: Die Allnet-Flat mit monatlicher Kündigungsfrist kostet nur 8,99 Euro (für 10 GB) bzw. 11,99 Euro (für 15 GB) – und das in Top D-Netz-Qualität.

Zur Black Week legt der Anbieter jetzt noch einen drauf: Der Datentarif wird in beiden Varianten um 2 GB aufgestockt, und das für ein ganzes Jahr. Das Sonderangebot gilt vom 17.11.2022 bis zum 14.12.2022. Wichtige Bedingung: Kunden bringen eine eigene Rufnummer mit. Wer eine neue Nummer braucht, muss monatlich noch einmal 3 Euro drauflegen.

Direkt zum Deal: Hier gibt’s das Schnäppchen von SIMon mobile

SIMon mobile zur Black Week mit Spendierhosen

SIMon mobile bietet einen zeitgemäßen Mobilfunktarif, bei dem es wenig zu meckern gibt: Kunden dürfen monatlich kündigen, der Anschlusspreis entfällt und selbst die „kleine“ Tarif-Variante kommt im Black-Week-Deal jetzt mit 12 GB Highspeed LTE-Flatrate daher. Das bezieht auch eine SMS-Flatrate mit ein. Für nur drei Euro extra winken zusätzliche 5 GB – solche Angebote suchen auf dem deutschen Mobilfunkmarkt derzeit ihresgleichen, stehen so doch immerhin 17 GB zum Preis von nur 11,99 Euro im starken D-Netz zur Verfügung.

12 GB im Vodafone-Netz ab 8,99 Euro im Monat

17 GB im Vodafone-Netz ab 11,99 Euro im Monat

SIMon bietet zudem eine bis zu dreimonatige Vertragspause an, wenn Kunden ihren Tarif vorübergehend nicht beanspruchen wollen. EU Roaming und Voice over LTE (VoLTE) gehören ebenfalls zum Paket. Bei VoLTE können Sie Sprachanrufe über das Datennetz führen. Zu den Vorteilen der Technologie gehört ein schnellerer Rufaufbau, bessere Sprachqualität und reduzierter Stromverbrauch.

Tarifdetails in der Übersicht (bei Rufnummer-Mitnahme):

12 GB LTE Datenvolumen (+5 GB zubuchbar)

50 Mbit/s im Download (25 Mbit/s Upload)

Im Netz von Vodafone

Allnet- und SMS-Flat

VoLTE & EU-Roaming

Monatlich kündbar

Kein Anschlusspreis

Preis 12 GB: 8,99 Euro pro Monat

Preis 17 GB: 11,99 Euro pro Monat

Bis zu 3 Monate Vertragspause möglich

Aktion: Nur bis 14.12.2022

Wer eine neue Nummer beantragt erhält die gleichen Konditionen, muss aber monatlich 3,- Euro drauflegen.

Wichtige Ausnahmen: Rabatt für Rufnummer-Portierung nicht immer möglich

Kunden ausgewählter Anbieter können den Übernahme-Rabatt für ihre alte Rufnummer bei SIMon mobile leider nicht nutzen, der Tarif verteuert sich dadurch um 6 Euro: Also auf 14,99 Euro (12 GB) oder 17,99 € (17 GB). Das betrifft folgende Provider:

Mobilcom-Debitel

otelo

Telekom

Vodafone

Eine Portierung von BILDmobil oder von PureMobile ist generell nicht möglich.

Tipp: Kunden der aufgezählten Anbieter kommen günstiger davon, wenn Sie gleich eine neue Rufnummer bei SIMon mobile beantragen – dafür beträgt der Aufpreis nämlich nur 3,- Euro.

Zum Angebot von SIMon mobile: All-Net-Flat mit 12 GB für 8,99 Euro, 17 GB für 11,99 Euro

Diese Zusatzoptionen sind buchbar

Wenn Ihnen auch das aufgestockte Datenvolumen bei SIMon mobile noch nicht ausreicht, dann können Sie Ihr Kontingent auch vergrößern. Folgende Erweiterungen stehen zur Auswahl:

Day-Flat 10 GB: 4,99 Euro je Buchung. Für 24 Stunden stehen zusätzliche 10 GB Datenvolumen zur Verfügung.

Extra-Data 1 GB: 4,99 Euro je Buchung. Einmalig + 1 GB. Gültig bis das Volumen verbraucht ist oder der Abrechnungszeitraum endet.

Data-Option 5 GB: 3,- Euro monatlich. Erhöht das Datenkontingent um 5 GB im Monat.

Vertragspause buchen – wie funktioniert das?

Neukunden aber auch Bestandskunden können ihren Tarif bei Vodafone für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten pausieren – und müssen so lange auch nichts bezahlen. Das mobile Internet ist während dieser Pause nicht erreichbar, die Telefonie funktioniert noch – wird aber kostenpflichtig. Je Minute oder SMS fallen dann 29 Cent an, man kann aber weiterhin kostenlos angerufen werden. Diese Vertragspause lässt sich jederzeit beenden, Kosten für den laufenden Monat werden dann anteilig berechnet.

Über SIMon mobile

SIMon mobile gehört zur Vodafone GmbH und hat ausschließlich digital erhältliche Mobilfunkvertrag im Angebot. Seit dem 01.08.2022 bietet der Provider 10 Gigabyte Datenvolumen sowie eine SMS- und Allnet-Flat in alle deutschen Netze an – bei monatlicher Kündigungsfrist. SIMon mobile ist der erste Anbieter in Deutschland, der die Rufnummer-Mitnahme nachhaltig mit einem Rabatt auf den Monatspreis belohnt. Auch die Top D-Netz Qualität ist bei dem Anbieter ein willkommener Vorteil.

